Zo word je een meester in conflicten

Dat betekent dat je baas en collega's onder druk staan om te presteren, net als jij. De waarheid is dat mensen nooit 100 procent dezelfde perceptie hebben van de doelen en de achterliggende oorzaak is dat het nooit lukt om absolute duidelijkheid te creëren. Het kunnen omgaan met dergelijke onduidelijkheden is een karaktertrek die erg gewild is en naar wordt gezocht door organisaties.

Het probleem is wanneer zich onduidelijkheid of verschillende inzichten zich voordoen terwijl de interpretatie daarvan door de managers onderling verschillend is. Dat leidt onveranderlijk tot conflicten.

Niet langer alleen maar back-office

De CIO werkt vaak op gebieden waarin de focus ligt op new business zoals digital of business analytics. In die omstandigheden wordt van de CIO verwacht dat hij een sterke leider is die de onderneming naar andere strategische niveaus brengt.

Het is niet meer de traditionele back-officepositie en wat verwacht wordt is dat je helpt die veranderingen te stimuleren en het proces te begeleiden die deze transformatie tot uitvoering brengt.

Het is niet makkelijk om die verantwoordelijkheid te nemen, Want wat er gebeurt is dat er een natuurlijke spanning ontstaat met de andere managers, namelijk vooral die aan de businesskant. Zowel jij als je eigen teamleden moeten weten hoe je omgaat met een dergelijk conflict.

Zoals de populaire christelijke schrijver en voorganger eens zei: "Conflicten zijn overmijdelijk, maar strijd is optioneel".

Waarom vechten?

Zonder dat er sprake is van de wil om de strijd aan te gaan wordt in veel bedrijven nog steeds veel prioriteit gegeven aan projecten die te maken hebben met externe regelgeving en met de eisen van toezichthouders. Daarna komen de strategische projecten en pas daarna de ocre IT-projecten.

Er zal zich altijd iemand melden die zich hierin benadeeld voelt, dat ze niet voldoende aandacht krijgen en dat het 'rechtmatig deel' van de beschikbare middelen hun wordt onthouden. Als CIO krijg je dat natuurlijk op je bordje en terwijl je juist schaduw-IT wilt voorkomen is dat vaak een bijproduct van zulke situaties.

Dus wat moet je doen om hiermee om te gaan?

Meesters in conflictmanagement

Ik weet niet zeker of je dit als een serieuze kwalificatie moet opvatten, maar je moet wel ervaringen opdoen in het managen van conflicten die onherroepelijk zullen plaatsvinden. Hoe je er zelf instaat is belangrijk maar wat ook essentieel is dat je eigen team leert hoe ze zich hier doorheen moet slaan.

Mijn inzicht is dat het een fantastische kans is voor de CIO om aan groepsontwikkeling te doen en hoewel het soms best wel confronterend kan zijn is het wel nodig om het team de tools te geven om ermee om te kunnen gaan.

Een van de beste trainingen daarin die ik ben tegengekomen is het FYI-boek door Korn Ferry, dat zeer toegankelijk en op de praktijk is geschreven. Het boek geeft een opsomming van gedragsvormen die een reflectie geven van de geschoolde en ongeschoolde leider in conflictmanagement.

Doe de test

Dus neem de test hieronder - hebben jij en je teamleden meer vinkjes in het 'geschoolde' of 'ongeschoolde' deel? Probeer je eerst voor te stellen dat het team of een teamlid probeert op jouw manier een kostenreductieproject door te voeren zonder anderen te provoceren.

Daarna hetzelfde, maar dan met de vraag hoe ze effectief een review doen van een gefaald project. Dat zijn noodzakelijke taken die je als leider moet uitvoeren en dat doen zonder meer negativiteit te creëren is de beste uitkomst.

Ongeschoold

Vermijdt conflicten

Raakt van de wijs, neemt het persoonlijk

Geeft toe en zegt te snel ja

Laat zaken dooretteren

Te competitief en moet altijd winnen

Zorgt dat anderen met elkaar om kunnen gaan

Geschoold

Leest de situatie

Zoekt naar overeenkomsten

Kan een moeilijke overeenstemming bereiken

Pakt conflicten direct aan

Ben je een meester of een leerling?

Het goede nieuws is dat je kan leren om beter om te gaan met conflicten. Die strijd niet aangaan is een recept voor ellende. Het competent zijn zal je (en je team) in ieder geval helpen je door de dag heen te komen.

Het meest belangrijk is dat je leert herkennen of je hierin kwetsbaar bent en vervolgens maatregelen nemen om te voorkomen dat dit een probleem wordt.

David Gee is de voormalige CIO van CUA waar hij onlangs een esentiële transformatie in het bankieren heeft doorgevoerd. Hij heeft meer dan 18 jaar ervaring als CIO en wat in het verleden onder meer directeur bij KPMG Consulting.