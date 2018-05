De 4 nieuwe rollen van de CIO

In de afgelopen jaren is de rol van de Chief Information Officer al sterk veranderd. Maar het is nog niet genoeg. Veel bedrijven staan op dit moment aan het begin van een digitale transformatie. Dat betekent dat voor CIO's nog veel meer veranderingen in het verschiet liggen. De nieuwe taken die een CIO gaat krijgen, vereisen niet alleen nieuwe vaardigheden, maar een totaal andere kijk op de functie.

Binnen digitale ondernemingen ontstaan steeds meer nieuwe functies op C-niveau. Veel bedrijven hebben al een Chief Data Officer of Chief Digital Officer aan de tafel zitten. Hoewel die ontwikkeling er op het eerste gezicht veelbelovend uitziet, gaat het voorbij aan het feit dat het digitaliseringsproces binnen zo'n bedrijf vaak al jaren aan de gang is, met de CIO aan het roer. Met dank aan relatief recente ontwikkelingen zoals DevOps en de beschikbaarheid van toepassingen en diensten uit de cloud, die het gebruik van schaduw-IT door de diverse afdelingen in de hand werken, krijgt de CIO nu, na jaren waarin hij het hele complexe enterprise IT-landschap heeft gecentraliseerd en geconsolideerd, directe concurrentie uit de eigen organisatie.

Dat betekent dat de CIO opnieuw zijn relevantie moet bewijzen, bij huidige én toekomstige digitaliseringsprojecten. Veel keuze is er niet - het alternatief is dat zijn verantwoordelijkheid wordt gereduceerd tot onderhoud en beheer van legacy systemen.

In het verleden had de CIO veel meer op zijn bord: de overstap van IT als kostenpost naar IT als inkomstenbron; modernisering van datacenters en IT-consolidatie; plus security, bedrijfscontinuïteit en verplichte compliancy projecten. Nog niet zo lang geleden waarschuwden CIO's voor de risico's van consumerization en 'Bring-Your-Own-Device', terwijl ze tegelijkertijd de overgang stimuleerden van ouderwetse client/server computing naar een nieuwe wereld van cloud en mobiel.

Technologie zorgt ervoor dat vrijwel ieder bedrijfs- en productieproces verandert. Het legt een digitaal geautomatiseerde, data- en AI-gedreven basis voor de organisatie. Dat betekent dat de rol van de moderne CIO steeds belangrijker wordt, en de uitdaging steeds groter, want complexer, veeleisender en veelzijdiger.

De moderne CIO zal de komende jaren verschillende rollen moeten innemen om aan de groeiende behoefte te kunnen blijven voldoen. Dit zijn de belangrijkste vier:

1. Businesspartner: de organisatie moet de CIO gaan zien als business partner. Ja, dit is al eerder gezegd (heel vaak zelfs). Maar nu de IT-afdeling steeds strategischer wordt en zich steeds meer richting het hart van de business value chain begeeft, is het goed dit nog eens extra te benadrukken. De IT-afdeling moet zijn toegevoegde waarde laten zien en aantonen dat IT niet alleen een kostenpost is, maar een direct positief effect heeft op de bedrijfsresultaten.

Zodra dat duidelijk is, is het zaak dat de CIO de C-suite laat kennismaken met het digitale landschap. Hij zal hierbij vaak moeten uitleggen waarom bepaalde digitaliseringsprojecten van belang zijn. Niet alleen om de winst op te krikken of de concurrentie voor te blijven, maar ook als basis voor toekomstige businessmodellen. 'Business' is hierbij het kernwoord: hoewel veel van de te nemen maatregelen technisch van aard zijn, moet de CIO hun relevantie kunnen uitdrukken in zakelijke termen. Dat is niet eenvoudig, want door de digitale transformatie veranderen en vernieuwen businessmodellen en -processen voortdurend.

2. Start-up mentor: de digitalisering zorgt in de hele organisatie voor allerlei individuele innovatieprojecten. Dat hebben we in de IT-geschiedenis al veel vaker gezien: innovatie begint niet altijd in het hart van de gevestigde IT-orde. De pc-revolutie deed dat zeker niet, en de cloud/mobiele revolutie ook niet. Precies daarom moet de moderne CIO een start-up mentaliteit hebben en zich opwerpen als mentor om medewerkers te stimuleren die bereid zijn hiervoor hun nek uit te steken - ook (of misschien juist) als ze buiten de IT-afdeling werken.

De CIO moet agile development aanmoedigen, om innovatie te versnellen en ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen zo worden ontworpen dat ze voldoen aan de groeiende eisen van digital natives. Uiteindelijk moet de CIO toewerken naar een 'start-up cultuur', waarbij werknemers beloond worden als ze nieuwe dingen proberen en niet worden afgestraft als het mis gaat. Gaat het toch mis, laat het dan snel gaan en het startpunt worden voor een nieuwe poging. Moedig ze aan het te blijven proberen, net zolang tot het lukt.

3. Dienstenverzamelaar: bij veel bedrijven worden overal in de organisatie digitaliseringsprojecten gestart en nieuwe diensten en applicaties afgenomen bij allerlei verschillende cloudproviders. Dit resulteert in een ratjetoe van activiteiten binnen de verschillende afdelingen, in plaats van één gerichte digitale transformatiestrategie. Het is aan de CIO dit alles bij elkaar te brengen. De CIO moet optreden als de service aggregator, waarbij de IT-afdeling optreedt als de centrale plaats waar de diensten worden verzameld en aangeboden die de digitalisering van de organisatie mogelijk maken.

Dit is de enige manier om de verschillende losse innovatie-initiatieven samen te brengen in één geconsolideerde bedrijfsstrategie. Vanuit deze positie integreert de CIO technologie en data binnen de verschillende afdelingen. Zo zet hij een stevige 'digital first'-strategie neer waarin verschillende technologische ontwikkelingen kunnen samenkomen, zoals bedrijfsbrede DevOps, flexibele workflows en de strategische inzet van multi-cloud diensten.

4. Talentmagneet: hoewel de digitale transformatie op termijn verschillende banen overbodig kan maken - denk aan procesautomatisering door robots, op AI gebaseerde besluitvorming en zelfrijdend transport - creëert het tegelijkertijd een breed scala aan nieuwe beroepen. Bedrijven hebben steeds vaker behoefte aan hoogopgeleid personeel, zoals datawetenschappers, AI-specialisten, multi-cloud software architecten, robotica experts en nog veel meer, en die behoefte wordt alleen maar groter.

Dat resulteert in een 'oorlog om talent', die al jaren geleden is ingezet en nu afstevent op een hoogtepunt. De CIO moet dan ook de allerhoogste prioriteit geven aan het aantrekken van nieuwe professionals. Dat doe je niet alleen door het IT team te voorzien van de laatste en coolste snufjes, maar ook door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de organisatie kan beschikken over veilige, flexibele digitale werkplekken, zodat iedereen kan werken waar en wanneer hij of zij dat wil, op basis van persoonlijke voorkeur of gezinssamenstelling.

Het komt erop neer dat de CIO van nu over meer vaardigheden moet beschikken dan alleen kennis van technologie. Om te overleven moet de CIO thuis zijn in teambuilding, motivatie, mentoring, loopbaanbegeleiding, conflictoplossing, crisismanagement en verandermanagement. Bovendien moet hij in staat zijn de C-suite te overtuigen van het lange termijnbelang van IT-investeringen.

Niet voor het eerst worden er vraagtekens geplaatst bij de rol van de IT-afdeling. Dat de betekenis van IT voor de organisatie sterk aan het veranderen is, leidt geen twijfel, en de nieuwe eisen die daarbij aan de CIO worden gesteld maken de functie niet eenvoudiger. Leiding geven aan IT is een grote uitdaging, niet in de laatste plaats omdat de impact op de organisatie steeds groter wordt. De enige manier waarop CIO's verder komen is door die kans met beide handen aan te grijpen.

Christian Reilly is Systems VP & CTO bij Citrix