Hoe je de menselijke assets vertaalt naar financiële resultaten

In het behalen van je bedrijfsdoelen is het individu wel degelijk essentieel.

Als we strategische doelen vertalen naar architectuur vermengen we assets als mensen en technologie die op bepaalde manieren samenwerken en interacteren in het leveren van klantwaarde en financiële resultaten. Dat pad (Strategy Maps, enigszins aangepast), van assets naar processen naar klantwaarde naar financiële resultaten, lijkt voor de hand liggend. Maar alleen de laatste drie worden gemeten en zijn daardoor bekend. Als buitenstaander ben je op de hoogte van de financiële resultaten van bedrijven die beursgenoteerd zijn. Klantwaarde kan je afmeten aan nieuwsberichten, artikelen en klachten en feedback van klanten. Hoe processen presteren kan je intern meten, maar ook aflezen aan klachten van klanten. De bijdrage van assets is vaak onbekend, zowel intern als extern.

Mensen kunnen strategisch bijdragen

Tot de assets behoren onder meer mensen en technologie. Mensen kunnen strategisch bijdragen. Mensen bedenken processen en voeren die tevens uit. Om deze en de volgende redenen is het belangrijk te weten wat de link is tussen de prestaties van mensen en de financiën:

Definieer rollen en profielen die nodig zijn om gerichte organisatorische prestaties te leveren

Neem mensen aan en train ze zodat ze aan die profielen matchen

Evalueer en beloon mensen in de context van bedrijfsprestaties

Waarom de link tussen mensen en financiën niet wordt begrepen

Mensen kunnen een strategische bijdrage leveren, maar hun prestaties krijgen maar weinig aandacht, zeker van de buitenwereld als het bedrijf beursgenoteerd is. Hier zijn enkele redenen:

De link met financiën is onbekend: Balanced Scorecards zijn bedacht om die link te leggen. Helaas worden ze vaak gebruikt door afdelingen of divisies die op zichzelf aan silovorming lijden en losstaan van de bedrijfsstrategie. Balanced Scorecards zijn bedacht om die link te leggen. Helaas worden ze vaak gebruikt door afdelingen of divisies die op zichzelf aan silovorming lijden en losstaan van de bedrijfsstrategie.

Het geloof dat alleen samenwerking belangrijk is: Samenwerking is extreem belangrijk en zoals eerder al gezegd is het de vermenging van meerdere factoren die een strategie laat werken. Maar de prestaties van mensen - individueel of als groep - is eveneens belangrijk. Afhankelijk van de strategie en de ontwikkeling van een bedrijf kan zelfs een individuele prestatie doorslaggevend zijn. Samenwerking is extreem belangrijk en zoals eerder al gezegd is het de vermenging van meerdere factoren die een strategie laat werken. Maar de prestaties van mensen - individueel of als groep - is eveneens belangrijk. Afhankelijk van de strategie en de ontwikkeling van een bedrijf kan zelfs een individuele prestatie doorslaggevend zijn.

Vrees voor kosten: De vrees dat te veel werknemers vragen om regelmatige promoties en opslag gebaseerd op hun link met de financiën van het bedrijf.

De link tussen mensen en financiën: een voorbeeld

Als een spin-off van een groot Amerikaans bedrijf is ooit een technologiebedrijf gecreëerd. In eerste instantie had het een vaste klantenkring, dankzij het moederbedrijf, maar het moest snel zijn eigen klanten binnenhalen (doel) om te kunnen overleven als een zelfstandig bedrijf. De uitdaging was dat veel gevestigde bedrijven dezelfde diensten leverden en dezelfde sterke en zwakke kanten hadden. Om weg te gaan van de perceptie als me-too coding factory en snel groot te worden (resultaten), moest het jonge bedrijf zichzelf differentiëren (strategie).

Ik heb voor dat bedrijf gewerkt. En om het bedrijf te differentiëren, stelde ik die strategische thema's vast:

Gedifferentieerde klantwaarde via innovaties in software Thought-leadership Ervaringsgerichte marketing

Om die thema's te laten werken heb ik twee praktijkgroepen opgezet, waarbij de ene het voortouw moest nemen. Terwijl we onze focus hadden op de drie thema's erkenden we de importantie van overig talent in het bedrijf, zoals slim leiderschap, gemotiveerde klantgerichte mensen, technologische vaardigheden en expertise in projectmanagement. Dus meerdere factoren (zelfs andere initiatieven in de organisatie) kwamen samen, zoals dat altijd het geval is in de uitvoering van je strategie.

Assets

We hadden het vermogen om nieuwe methoden te ontwikkelen en die te gebruiken in softwareprojecten. Ik zorgde voor een innovatiecultuur. Ik schrapte de best practises en benchmarks. En verving de "vertel ons wat te doen en we doen het"-mentaliteit door de "hier is wat we denken dat je nodig hebt"-zeggenschap.

Processen

We differentieerden het bedrijf via innovaties in de manier waarop we met software omgingen. Eerst introduceerden we methodes die de gebruiker centraal stelden. We integreerden de nieuwe methodes in de manier waarop het bedrijf software ontwikkelde, om zo nieuwe waarde te creëren in de kernprocessen van het bedrijf.

Om prospects en klanten waarde te laten ervaren hebben we ervaringsgerichte marketing ingezet:

Een usability-lab dat tevens gebruikt werd als hands-on trainingsfaciliteit

Een interactieve testtraining waarin prospects en klanten bestaande en verbeterde versies van software konden vergelijken en waaruit we berekeningen konden maken van de potentiële bedrijfsresultaten

Resultaten van PoC's, waarin een prototype van de software van de prospect die we hadden gemaakt demonstreerde wat de potentiële bedrijfsresultaten kunnen zijn

Met activiteiten als het publiceren van artikelen, het hosten van conferenties en het geven van interviews aan de media wilden we thought-leadership tonen.

Klantwaarde

De nieuwe waarde die we brengen naar klanten moet iets zijn dat ertoe doet maar niet beschikbaar is bij concurrerende bedrijven. Dat was in eerste instantie een geweldige gebruikservaring. Dat was iets wat klantorganisaties altijd hebben gewild, maar dat op dat moment niet kregen van de meest naaste concurrenten van het bedrijf. Daarna ging het vooral over nieuwe levels in bedrijfsresultaten. Via onze business-centric methodes konden klanten hun bedrijfsprocessen innoveren en meetbare bedrijfsresultaten realiseren.

Financiën

Het begon met mensen die specifieke capaciteiten hebben. Mensen ontworpen processen en voerden die uit. Dat leverde differentiatie op in klantwaarde. Differentiatie plus thought-leadership en de daaruit voortvloeiende positieve media-aandacht versterkte het imago van het bedrijf. Voeg daarbij de ervaringsgerichte marketing en je krijgt concurrerend voordeel. Nu is het makkelijker om snel groot te groeien - wat het bedoelde resultaat is.

Dus het vestigen van een link tussen mensen en financiën is geen wetenschappelijk project. Het gaat erom te zorgen dat je een strategie hebt die jouw initiatieven aanstuurt en het pad van assets-processen-klanten-financiën vastlegt in een strategische roadmap.