Vergeet je management-speak, en stel gewoon je doelen

Directeuren, leiders, managers en consultants houden ervan om te praten over missie, visie, strategie en tactieken, allemaal concepten die breed worden bediscussieerd maar even breed verkeerd worden begrepen. Vraag iemand om te definiëren wat de missie van een bedrijf nu eigenlijk is, en je eindigt in een eindeloze discussie over wat nu precies de juiste definitie is. Google helpt je daarin niet: je vindt op het internet tientallen conflicterende definities over wat een missie nu precies is.

Ik zeg niet dat ik het beter weet, maar ik heb wel een simpele oplossing op het probleem van de verwarring: stop met het gebruik van deze termen. Ze voegen maar weinig toe en - zelfs als je denkt dat je hun betekenis weet - ze vinden maar weinig weerklank in de rest van de organisatie.

Missie en visie

Missies en visies zijn in essentie doelen. Maar het is terminologie die mensen niet dagelijks en natuurlijk gebruiken. Ik heb veel managers en leiders horen redetwisten over wat de correcte definitie van missie en visie moet zijn. Als zij al niet helder hebben wat missie en visie betekenen, hoe zou dat dan weerklank moeten vinden in de rest van de organisatie?

Voordat ik uitleg hoe je voorkomt dat je praat over missie en visie, gaan we ze eerst eens beter bekijken.

Je missie is waarom je organisatie is opgericht

Een missie beschrijft waarom een organisatie bestaat. Het is de reden waarom het bedrijf sowieso is opgericht: zijn doel.

Voorbeeld:

"Om mensen in staat te stellen te delen en de wereld meer open en verbonden te maken" (Facebook)

"Om mensen de kans te geven te leven op andere planeten" (SpaceX)

De missie enthousiasmeert in de regel zowel werknemers als klanten. Dat is waarom je vaak de missie vindt op de website van een bedrijf: het is iets waarop ze trots zijn.

Je visie is wat je organisatie wilt gaan worden

Een visie houdt rekening met de huidige staat van het bedrijf en zet de richting neer waar de organisatie wenst heen te gaan. Het gaat om wat de organisatie zou willen worden.

Voorbeeld:

"Om de wereldleider te worden in retailing" (Walmart)

"Om de communicatieleider te worden in een steeds meer verbonden wereld" (Vodafone)

Een visie is vaak minder opwindend voor de buitenwereld. Het gaat in de regel over het worden van een marktleider of iets dergelijks. Je leest erover in het jaarlijkse aandeelhoudersverslag, als je tenminste daarin geïnteresseerd bent.

Hoe je het gebruik van Missie & Visie voorkomt

Mensen als Steve Jobs, Jeff Bezos en Elon Musk hebben (of hadden) het vaak over het "ultieme doel" van de organisatie waaraan ze bouwen. Omdat de betekenis van missie en visie breed verkeerd wordt begrepen en het meer natuurlijk is om het over doelen te hebben, doe ik de aanbeveling dat organisaties hun missie en visie samenvoegen in een ultiem doel. Een doel dat elke werknemer begrijpt en kan onthouden. Iets dat je strategie en tactiek kan sturen. De structuur van een dergelijk ultiem doel kan simpel [VISIE] door [MISSIE] zijn. Dat ziet er voor Walmart als volgt uit:

Strategie en tactiek

Strategie en tactiek zijn eveneens verwarrende uitdrukkingen, maar in essentie zijn ze eveneens doelen. Laten we hier ook eens kijken wat ze betekenen voordat we uitleggen hoe je kan vermijden deze termen te gebruiken.

Strategie is wat er gebeurt voor de veldslag

Strategie is een militaire term en komt van de Griekse woorden stratos (leger of middelen) en ago (leiden). Een juiste zakelijke definitie zou daarom zijn: het leiden van je middelen in het bereiken van je doel.

Strategie is belangrijk omdat geen enkele organisatie onuitputtelijke middelen heeft. Als dat namelijk wel zo was, was er geen strategie nodig - een bedrijf kan dan simpelweg alles doen wat het wil. Met gelimiteerde middelen wordt strategie belangrijk en moeten er keuzes worden gemaakt. Door je strategie uit te voeren leid je je middelen naar je ultieme doel.

Tactiek is wat gebeurt tijdens een veldslag

Tactiek is eveneens een militaire term en komt van het Griekse woord taktike (de kunst van het organiseren van een leger). Om een militaire metafoor te gebruiken: strategie gebeurt voor de veldslag, tactiek wordt uitgevoerd tijdens de veldslag.

Als jouw doel is om de oorlog te winnen, moet je als leider beslissen hoe je je middelen aanwendt in het bereiken van dat doel. Je kan bijvoorbeeld aanvallen vanaf de linkerflank, of van rechts. Dat zou een typische strategische beslissing zijn: strategie is het denkproces voorafgaande aan de veldslag.

