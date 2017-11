Het prijskaartje van IT-projecten leidt tot vooroordelen

Ik neem een risico met het schrijven van dit artikel en ik wilde dat ik meer tijd had om de stellingen erin grondiger te onderzoeken. Maar ik peins al zo lang over enkele ideeën over prijzen en kwaliteit dat ik ze toch aan jullie wilde voorleggen.

De zogeheten perceptie bias is iets wat vooral in de retail veel wordt besproken en onderzocht, om zo een prijsstrategie vast te stellen. De theorie is gebaseerd op het concept van selectieve perceptie, de neiging iets dat emotionele onrust veroorzaakt of conflicteert met eerdere overtuigingen te negeren of snel te vergeten. Een leraar bijvoorbeeld zou slecht gedrag kunnen negeren van een leerling omdat die leerling zo lijkt op een favoriet neefje of kleinkind. De leraar negeert de uitwassen van de leerling terwijl hij anderen straft voor hetzelfde gedrag. En zo zijn er meer voorbeelden, maar laat ik uitgaan van mijn eigen observaties. Als jullie nog meer voorbeelden hebben uit jullie praktijk, deel ze dan vooral hieronder.

Topprijzen en dus een toprestaurant?

Denk eens aan de laatste keer dat jij of een vriend naar een eersteklas restaurant ging, een van die volgepakte eetschuren waar een diner ruwweg je hypotheek-maandtermijn kost. Mocht je er niet zo bekend mee zijn, kijk dan eens op de reviews op Yelp of TripAdvisor - en zie de prijzen die je de eetlust al kunnen ontnemen.

Wat ik heb opgemerkt is dat het zelden voorkomt dat iemand die naar een dergelijke plek gaat er iets negatiefs over zegt, tenzij het werkelijk schandalig slecht is. De vraag is: hebben ze werkelijk van alles van de beleving genoten of is er een soort bias actief die ons laat geloven dat alles wat zo veel kost wel geweldig moet zijn? Datzelfde geldt voor dure auto's, kleren, huizen enzovoort.

Wat brengt velen van ons ertoe de kwaliteit van dure goederen en diensten te verdedigen, zelfs als we duidelijk kunnen zien dat ze het niet waard zijn? Ik denk dat het iets te maken heeft met het niet willen toegeven dat we een fout hebben gemaakt als we veel geld hebben uitgegeven aan iets. Ik noem deze blinde vlek de schaamte-bias.

Het kost meer, dus is het meer waard

Dit sterke vooroordeel - waarin de prijs het beoordelingsvermogen vertroebelt - is ook erg krachtig in de zakelijke wereld. Laten we het zo zeggen: de hoeveelheid werkelijke eerlijkheid die je uit een team of leverancier krijgt dat een groot project heeft geleid is vaak direct gelinkt aan de grootte van het budget. Hoe meer geld er is besteed, des te minder objectief is het beeld dat wordt geschetst, ongeacht het resultaat.

Hoe veel managers hebben er niet veel geld besteed aan een overname of een nieuw product dat het verschil zou maken, maar dat is uitgelopen op ellende? Het feit is dat het team dat daarbij is betrokken enorme hoeveelheden geld, tijd en passie heeft geïnvesteerd in dat initiatief - en gaandeweg verloor iedereen het vermogen om te zien wat de werkelijke waarde is. Ze worden zo blind door het prestige en de omvang van het project, en ook door het grote prijskaartje dat eraan hangt, dat hun objectiviteit overboord werd gegooid en ze niet langer konden zeggen of het wel aan de oorspronkelijke doelen voldeed.

Als iemand bijvoorbeeld een ERP voor je ontwerpt, en het werkt duidelijk niet voor de mensen die het moeten gebruiken maar je hebt er wel bakken geld en tijd in geïnvesteerd, wat is dan de algemeen voorkomende reactie? Vaak blijft men dan krampachtig positief, wat het onmogelijk maakt om een echte evaluatie en ROI-berekening te doen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die wisten dat het ontspoorde, maar niettemin tot het bittere einde volhielden dat er niks mis was.

Het vergt veel lef voor teams om zich te ontdoen van de schaamte-bias en grote programma's halverwege te stoppen en die af te schrijven, maar gelukkig zijn er zijn goede voorbeelden van bedrijven die dat juist wel hebben gedaan.

De menselijke relatie met geld, zoals dat is onderzocht door MIT, is van een verwrongen en complexe dynamiek. Hoe we kosten aan waarde en kwaliteit koppelen heeft veel te maken met hiërarchie en het oeridee dat alleen de best aangepaste zal overleven. Zoals we weten krijgen de mensen die het meeste geld verdienen de meeste macht en respect, of dat nu terecht is of niet. Als het gaat om belangrijke projecten met grote teams en waanzinnige prijskaartjes maken onze ego's, samen met onze sterk verouderde houding ten opzichte van geld, superioriteit en kwaliteit (je krijgt waarvoor je betaalt) het erg moeilijk om een stapje terug te doen en helder onze prestaties en resultaten te evalueren. En niemand wil het risico lopen in verlegenheid te worden gebracht..

Ga je bias na voordat je begint

Hoe dan ook is bewustzijn de eerste stap naar de genezing van de je tekortkomingen en het is goed om zo nu en dan je bias omtrent prijs en kwaliteit te controleren. Ik ben niettemin benieuwd of jij die schaamte-bias gezien hebt in jouw eigen werkomgeving. Heb je ooit een kostbaar initiatief zien floppen dat niettemin werd verdedigd? O, en de volgende keer als je naar zo'n fancy restaurant gaat, denk dan eens na of je die foie gras ook echt lekker vond!