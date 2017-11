IT moet zijn prioriteiten beter stellen om relevant te blijven

Zoals we al eens eerder hebben gemeld, kunnen CIO's van de IT-functie een strategische partner maken in het behalen van de bedrijfsdoelen door te veranderen hoe en wat we besluiten te meten. Zodra je team werkt met meetgegevens die relevanter zijn voor de bedrijfsresultaten, is de volgende stap te bepalen waar je focus moet liggen om echte verandering te bereiken. Hoe moet je de belangrijkste aandachtsgebieden prioriteren? En hoe onderscheid en minimaliseer je die activiteiten die alleen maar extra onnodig werk meebrengen?

De uitdaging is duidelijk. Te veel CIO's waarmee ik regelmatig spreek zeggen hetzelfde: ze worstelen met tactische vragen en zijn te veel bezig met de dagelijkse besluitvorming. Ze hebben niet de rust om zich werkelijk te concentreren op de prioriteiten, als ze al de tijd hebben om die te kunnen bepalen. Deze vragen zouden bekend moeten zijn voor CIO's: moeten we onze eigen datacenters hebben? Moeten we doorgaan met onze eigen ontwikkelafdeling of moeten we dat uitbesteden? Op dergelijke vragen zijn geen algemeen toepasbare antwoorden. Als een datacenter omzet oplevert voor een bedrijf, dan zou je het natuurlijk willen behouden. Maar dat zou bij een andere CIO in een andere markt of situatie heel anders kunnen zijn.

CIO's die uit die cirkel willen breken moeten zich richten op intelligentie, innovatie en klantbeleving. Met andere woorden, elke IT-actie of tool die één of meerdere van die gebieden ondersteunt, zou moeten worden beschouwd als essentieel voor het bedrijfssucces. De onderneming van morgen draait op intelligentie - door data-analyse, slimme apparaten en menselijke inbreng -, innovatie en het creëren van een beleving die gewaardeerd wordt door de klant en dat zorgt voor loyaliteit.

Dat is een grote uitdaging. De hedendaagse CIO-positie vereist een veel diepere betrokkenheid in veel meer facetten van een organisatie terwijl we zoeken naar manieren om alles beter en efficiënter te laten verlopen en daarbij nieuwe technologieën in te zetten. Dat is vooral het geval als het gaat om het verbeteren van de klantervaring, omdat consumenten tegenwoordig om een consistente digitale ervaring vragen. Zelfs zoiets simpels als een retailer die een gratis afhaaldienst in zijn winkel aanbiedt voor producten die online zijn besteld kan de klantervaring enorm verbeteren. Maar om een dergelijke dienstenniveau aan te bieden moet de CIO van een grote retailer zorgen voor consistentie door alle systemen heen, voor trainingen van personeel en voor communicatiekanalen.

We kunnen niet achterover leunen en wachten totdat andere leiders in het bedrijf voor ons de lat hoger leggen. CIO's moeten proactief innoveren en de juiste technologie inzetten om hun bedrijf op te stuwen en een sterker relatie op te bouwen met de klanten. Als een CIO daarin niet slaagt, dan zal het bedrijf waardevolle kansen missen in het verdiepen van de tevredenheid en loyaliteit bij zijn klanten.

De eerste stap die een CIO moet maken om zichzelf te verbeteren op dit gebied is het herkennen welke beslissingen daadwerkelijk impact hebben in die kernprioriteiten en daarop zijn oplossingen op baseren. Met andere woorden, wat is nu van waarde en wat is meer van hetzelfde? Het is essentieel dat CIO's strategisch denken over de kernprioriteiten, alleen dan kan IT zich verheffen boven de 'break and fix'-cyclus dat veel routineuze activiteiten oplevert.

De juiste meetgegevens kunnen hierin - ik zeg het opnieuw - een behulpzame gids zijn. Als jouw prestaties, en dat van je team, worden gemeten op waarden die tactisch gedrag aanmoedigt, dan is dat wat een bedrijf kan verwachten. Een CIO heeft de mogelijkheid om de klantbeleving te verrijken, maar dat vergt lef. Het vraagt om besluiten die niet aansluiten bij hetgeen van jou gemeten wordt en dus van jou gevraagd wordt. Dat zal anderen in het bedrijf onzeker maken. Maar uiteindelijk zullen die CIO's, die de moed en visie hebben om toekomstgericht te werken en een echte impact hebben, meer wordt gewaardeerd dan die CIO's die hun doelen bereiken maar uiteindelijk maar weinig toevoegen aan de groei van het bedrijf.