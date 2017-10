6 kernpunten van een digitaliseringsstrategie

Door de digitalisering van het bedrijfsleven ontstaan er wisselwerkingen tussen diverse vakterreinen en technologieën. Hierdoor worden de relaties tussen afdelingen, leveranciers, klanten, producten en diensten tegelijkertijd complexer. De veranderdynamiek wordt groter en dat geldt ook voor de eisen van de eindgebruikers.

Verdienmodellen van gevestigde bedrijven worden bedreigd omdat deze bedrijven moeten concurreren met kleine wendbare start-ups. De veranderingen die bedrijven moeten ondergaan om de digitalisering onder de knie te krijgen, noemen we de digitale transformatie. Aan het begin van de verandering staat de strategie om de digitalisering te beheersen. Een goede strategie voor digitalisering bestaat uit zes kernpunten.

De digitalisering vraagt om een nieuwe strategie omdat ze op andere thema's is gericht dan de klassieke bedrijfsstrategie. Foto:Rawpixel.com - shutterstock.com.

1. De klant centraal stellen

De klant is koning! Hoe afgezaagd deze spreuk ook is, hij geldt nog steeds. Digitale producten en diensten moeten aan de behoefte van de klant voldoen, anders zijn ze gedoemd te mislukken. Vandaag de dag zijn klanten met elkaar verbonden via internet, zijn ze niet meer lokaal gebonden en wisselen ze informatie over producten onderling uit. De opinievorming vind plaats op het internet en kan zowel positief als negatief uitwerken voor producten en diensten.

Een nieuwe generatie klanten worden zichtbaar voor bedrijven: de digital natives. Deze groep kenmerkt zich door koopkracht en een continue zoektocht naar kwaliteit. Digital natives willen zoveel mogelijk zelfbeschikking, zijn goed opgeleid en openhartig. Ze verwachten een uitgebreide klantenservice en self-service producten. Deze klanten gedragen zich niet zoals vroeger passief, maar willen meewerken aan de ontwikkeling van een product en werken mee om nieuwe waarde te creëren, tegen een vergoeding of alleen uit plezier.

YouTube is een platform die voor miljoenen zelfbenoemde regisseurs een plek biedt waar hun video's beoordeeld worden. En dat zijn niet alleen kattenvideo's. De waardering op internet is voor deze mensen voldoende loon. Delen, beoordelen, mede-ontwikkelen, samenwerken en individualiseren: als je een klant voor een product wilt winnen dan moet je wel rekening houden met deze nieuwe klantbehoeftes.

Daarom hoort het betrekken van de klant bij elke digitale strategie. De visie moet antwoorden bevatten op vragen zoals, hoe kun je aan de klantwens om betrokken te worden bij de ontwikkeling van producten voldoen en hoe kun je invulling geven aan hun wens voor zelfbestemming en hoe kun je de diensten rondom een product inregelen.

2. Waarde toevoegen

Als je niet wilt eindigen als aanbieder van rommel van het allerergste soort, moet je nadenken over waardevaste producten en diensten. De waarlijk succesvolle bedrijven krijgen het voor elkaar om klantbehoeftes centraal te stellen en daar optimaal aan te voldoen.

De omslag naar het voldoen aan klantbehoeftes is momenteel met name voelbaar in de automobielbranche. Daar waar vroeger het bezit van een auto het ultieme doel was voor een klant, staat vandaag de dag het beantwoorden van het mobiliteitsvraagstuk voorop. Het aanbod van carsharing, huurfietsen, de trein of carpoolcentrales maken klanten tegenwoordig flexibeler dan toen ze alleen met een eigen auto het probleem konden oplossen.

Producten en diensten moeten dus een specifiek probleem of handeling voor de klant op een bijzondere manier oplossen. Deze beloftes moeten wel bij de klant aankomen om tot een succesvol verdienmodel te komen. Ze hebben echter een beperkte houdbaarheidsdatum, waardoor er blijvend geïnnoveerd moet worden.

In de digitale strategie is een klantbelofte geformuleerd, het vormt de basis van het verdienmodel. De oorspronkelijke oplossing is het startpunt die in de loop der tijd en met de ervaringen van klanten helemaal kan veranderen.