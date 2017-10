De 8 bouwstenen van de digitale werkplek

Het is mogelijk "the Digital Workplace" voor alle afdelingen en werknemers van je organisatie uit te rollen, aldus het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Gartner. In het rapport "Eight building blocks you need to construct your digital workplace plan" leggen ze uit hoe je dat voor elkaar krijgt.

Gartner ontwikkelde een systematiek voor de digitale werkplek Foto: Gartner

De analisten van Gartner beschrijven met name hoe je een gedigitaliseerde werkplek voor organisaties met kenniswerkers creëert. Benadrukt wordt in hoeverre deze kenniswerkers betrokken moeten worden bij de vormgeving van hun werkplek zodat ze hun potentie zo goed mogelijk kunnen waarmaken. En zo raakt de digitale werkplek naast de technologische aspecten ook de bedrijfsculturele aspecten.

Gartner beschrijft drie overkoepelende domeinen: business alignment, people alignment en IT alignment. De digital workplace blijkt volgens de beschrijvingen gebaseerd op 8 bouwstenen.

Business alignment: Van visie tot return on investment (ROI)

Gartner heeft hoge verwachtingen van de digitale werkplek. Niet alleen wordt een hogere productiviteit verwacht, maar ook dat medewerkers op allerlei terreinen worden "geïnspireerd". Binnen het onderdeel business alignment vallen de onderstaande 3 van de 8 bouwstenen.

1. Visie: De managers beschrijven in deze visie hoe een digitale werkplek eruit ziet en hoe alle deelnemers ervan kunnen profiteren.

2. Strategie: Op basis van de visie wordt een strategie geformuleerd. Het bedrijf ontwikkelt een roadmap om deze strategie uit te voeren.

3. Metrics: Managers controleren het succes van een digitale werkplek aan de hand van verschillende meetpunten. Deze meten niet alleen de effectiviteit en flexibiliteit van de medewerkers maar ook de medewerkerstevredenheid en loyaliteit ten opzichte van de organisatie. Gartner adviseert ook hier om tools voor medewerkersfeedback te integreren. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers steeds hun digitale werkplek blijven verbeteren. Het gaat er tenslotte om dat een return on investment gemeten kan worden.

People alignment: Over meedenken en vrijheid

De dimensie "people alignment" omvat veel subonderdelen. Gartner verdeelt deze in drie categorieën.

4. Ervaringen van medewerkers:Grof gezegd is de formule: Hoe beter een kenniswerker zich voelt, hoe beter de resultaten. Als een digitale werkplek wordt ingericht moet rekening gehouden worden met de gebruiksvriendelijkheid c.q. moet er rekening gehouden worden met de vele verschillende mogelijkheden voor interpretatie van usability. Medewerkers moeten betrokken worden bij vormgeving van de werkplek. Gartner omschrijft de digital workplace als "smart workspace".