Zo draai je je vergadercultuur de nek om

Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf wil zich neerzetten als inefficiënt en richtingloos, dat met zekere regelmaat tienduizenden euro's verspilt zonder enige plausibele reden. En toch is dat precies wat elke dag gebeurt bij bedrijven over de hele wereld, die hun medewerkers dwingen tijd te verkwisten in meetings die geen enkele waardevolle winst oplevert ten opzichte van de investering in tijd en energie.

"Meetings resulteren zelden in uitvoerbaar werk", zegt Carson Tate, oprichter van Working Simply en auteur van Work Simply: Embracing the Power of Your Personal Productivity Style. "Medewerkers spenderen gemiddeld zes tot zeven uur per week in meetings, en zijn daardoor gedwongen hun echte werk waarvoor ze zijn aangenomen in de marges van de dag te doen. Dat leidt tot burnouts, wat weer leidt tot problemen in het vasthouden van personeel en het moraal. Je krijgt zo niet het beste uit je medewerkers."

Als jouw personeel het grootste deel van de tijd in meetings zit, produceren ze niets - behalve meer meetings, zegt Tate, en dat wordt dan al snel de gehele cultuur in je bedrijf.

Hoe zorg je ervoor dat de meetings in jouw organisatie effectief en productief zijn?

Herken het probleem en verander de cultuur

De eerste stap is inzicht te krijgen in de breedte en diepte van het probleem met meetings, zegt Tate. Start met het vastleggen hoe veel tijd wordt besteed aan meetings ten opzichte van ander werk, en bepaal hoe veel dat jouw bedrijf kost, zowel in echte euro's als in waaraan medewerkers hun tijd beter hadden kunnen besteden.

"Je hebt echte bewustwording nodig van de impact en de kosten van je meetings ingerichte cultuur", zegt Tate. "Komen er constant e-mails binnen om 2 uur 's nachts? Zijn er vaste meetings waarbij vele managers bij betrokken zijn die hun capaciteiten en tijd beter elders kunnen inzetten? Wat hebben de tijd, energie en geld die in die meetings worden gestoken nu echt opgeleverd?"

Nu je inzicht hebt in je probleem, is het tijd voor verandering. Het implementeren van een nieuwe meetingcultuur is geen makkelijke taak, of je dat nu zelf aanpakt of externe hulp inroept.

"De manier waarop meetings zijn ingebed zegt veel over je totale bedrijfscultuur", zegt Tate. "Het is belachelijk om het probleem aan te pakken door een nieuwe serie meetings in te schieten. Je moet beginnen bij de kern van je bedrijf en elke aanname aan te pakken, van hoe je omgaat met technologie tot aan hoe veel mensen betrokken moeten zijn bij bedrijfsbeslissingen, waar meetings worden gehouden, de lengte ervan, alles. Anders leg je alleen maar een noodverbandje aan op een wond die eigenlijk door een arts zou moeten worden behandeld."

De juiste technologie

Met de juiste set aan samenwerkingstools en de juiste mentale instelling, kunnen meetings erg productief zijn.

"Het personeel is veranderd, is mobiel en werkt vaker op afstand", zegt Rob Bellmar, verantwoordelijk voor bedrijfsvoering bij West Unified Communications. "Het is tegenwoordig zeldzaam dat mensen tegelijkertijd bijeen zijn, zelfs een team compleet aan tafel krijgen is al uniek."

Daar komt technologie om de hoek kijken. Maar waar begin je mee? De markt voor samenwerkingstools is geëxplodeerd en het gebruik van samenwerkingstools wordt verder gecompliceerd door de toename van BYOD.

"Samenwerken is een erg persoonlijke vaardigheid en elk persoon werkt anders", zegt Bellmar. ""Je vindt de ene tool fijner dan de andere, je hebt een voorkeur voor video boven audio, of wellicht werk je het best met het delen van bestanden en communicatie via chat en instant messaging. Het is mooi voor de medewerkers dat er zo veel keuzes zijn, maar dat maakt het voor bedrijven niet makkelijker. Maar uiteindelijk is het zo dat als de tools en apps niet aan hun behoeften voldoen en hun werk moeilijker maakt, de gebruikers op zoek gaan naar andere alternatieven.

Kijk eens goed hoe medewerkers werken en welke technologieën ze willen gebruiken in het samenwerken. In je strategie zal je de mogelijkheid moeten opnemen dat je een mix aan tools gebruikt zoals videoconferencing, webcasting, chat, mobiele vergadertools, maar ook traditionelere conferencecalls en zelfs sms, zegt David Lee, verantwoordelijk voor platformproducten bij RingCentral, een leverancier van cloudcommunicatie.

"Toenemende productiviteit betekent dat je de technologie moet aanpassen aan de gewoonten van het personeel van tegenwoordig", zegt Lee. "Ja, daar zitten investeringskosten aan. Maar veel bedrijven hebben al geprobeerd kosten te besparen door outsourcing, medewerkers mobiel te laten werken, het snijden in personeel - maar wat hebben ze eigenlijk bespaard als ze die mensen niet kunnen laten samenwerken?"

Bepaal de waarde van elke uitnodiging

Individuele medewerkers kunnen jouw organisatie helpen om de cultuur te veranderen door het nemen van enkele simpele acties.

"De eerste en belangrijkste actie is je af te vragen wat de waarde is van elke meeting waarvoor je wordt uitgenodigd. Voordat je die accepteert moet je jezelf afvragen wat het gaat opleveren. Wat krijg je voor je tijd, je energie? Welke werkzaamheden moet je laten liggen als je naar die meeting gaat? Vraag jezelf af of jouw aanwezigheid een bijdrage levert of waardevol is. Of wordt het een herhaling van de afgelopen vijf meetings?", stelt Tate.

Op de volgende pagina: Wees niet bang mensen teleur te stellen.