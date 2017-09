Digitaal leiderschap vereist een andere cultuur

Het leidt zelden tot een belangrijke verandering als je mensen voorhoudt dat ze meer innovatief moeten zijn, hun besluitvorming moeten versnellen of meer risicotolerant moeten zijn. CIO's moeten daarentegen kiezen voor een systematische reboot van de gewoonten en de cultuur in het leiderschap. Dat moet worden gedaan op een manier die mensen helpt om door de onvermijdelijke 'discomfort zone' te komen.

Het boek Mindset: The New Psychology of Succes van Carol Dweck onderzoekt een techniek met de naam 'growth mindset' die zo'n systematische herstart kan steunen. Het adresseert de intrinsieke barrières die verandering oproept door het overtuiging dat het vermogen om te leren sterker is dan het vertrouwen op bestaande kennis.

Een mindset als deze kan mensen in staat stellen uitdagingen aan te gaan, door te zetten en te leren van tegenslagen, ideeën van anderen uit te bouwen en onzekerheden over de toekomst te overwinnen. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor de eisen in een digitaal bedrijf.

CIO's kunnen een dergelijke 'growth mindset' gebruiken om creativiteit te stimuleren en nieuw talent aan te trekken, terwijl de huidige werknemers nieuw elan en motivatie krijgen.

Natuurlijk is één techniek niet het wondermiddel voor alle situaties, maar is het een component van een bredere cultuurverandering. De meeste bedrijven die geconfronteerd worden met digitale disruptie hebben die verandering nodig, zelfs als niet iedereen in het leiderschap er klaar voor is. Je kan niet passief afwachten, maar juist die verandering aanjagen binnen je IT-afdeling. Zie het als een microkosmos en leeromgeving voor het bedrijf.

Er zijn vier stappen die je kan zetten die verandering in leiderschap en organisatie versterken, gebaseerd op de 'growth mindset' en ongeacht de grootte van het bedrijf of de branche.

Definieer het leiderschap en de cultuur van morgen

Digitale disruptie gaat vaak sneller dan het vermogen van een bedrijf om daarop te reageren als het nog traditionele leiderschapsstijlen en -cultuur hanteert, waarin zekerheid en het vermijden van risico centraal staan. Dat is waarom hedendaags denken innovatie smoort en besluitvorming vertraagt.

Het bedrijf kan een nieuwe strategie niet goed uitvoeren als de organisatie zich niet aanpast aan de nieuwe eisen. In dit digitale tijdperk moeten bedrijven hun koers scherp kunnen wijzigen als er zich onzekerheden voordoen. Een 'growth mindset' kan een cultuur creëren waarin aanpassing en weerbaarheid zijn verankerd.

Veel CIO's hebben het over het meer innovatief zijn of meer snelheid maken, maar dat kan te vaak een slechts vage droom blijven. De 'growth mindset' richt zich op het leveren van inspanning, leren en groeien als pad naar de toekomst. Daardoor is het stimuleren van de innovatie in het bedrijf meer reëel uitvoerbaar.

Voer de verandering in cultuur en leiderschap krachtig door

Werknemers zullen zich niet conformeren aan een nieuwe cultuur als het management zich beperkt tot het communiceren ervan. Om de cultuur te laten wortelen moet het management zich inspannen om het te creëren. Daarvoor moet genoeg tijd voor worden vrijgemaakt.

In een grotere organisatie moet het management de cultuur kunnen persen in een simpele boodschap die elke werknemer kan begrijpen. Als CIO moet je tevens de nieuwe cultuur inpassen in de meest fundamentele activiteiten, zoals in terugblikken op het einde van het jaar, in sollicitatieprocedures en bij promoties. Zonder serieuze en continue sterke herhaling in alle managementlagen zullen mensen al snel terugvallen op hun oude gedrag en gewoonten.

Meet de impact

Mensen doen wat managers opvallen en waarderen. Cultuur verandert niet als je niet volgt of mensen nieuwe gedragingen vertonen en je ze daarvoor waardeert. De gedragingen zelf, zoals experimenteren met 'do it, try it, fix it'', het leren van mislukkingen en toenemende samenwerking, lijken niet goed te meten. Je kan niettemin de impact van die gedragingen meten en dat moet je ook doen als je wilt dat de cultuurverandering succesvol is.

Hou het levend en wees een rolmodel

Veel 'kritieke' initiatieven die vanuit de top naar lager in de organisatie worden gepompt, blijven vaak niet hangen. Cultuurverandering zou eenzelfde lot beschoren zijn als je het geen onderdeel maakt van het dagelijkse leven van je medewerkers.

De nieuwe gedragspatronen moeten simpel zijn, makkelijk te onthouden en ingebed in het dagelijkse werk en processen. Langdurige blootstelling eraan maakt het voor jouw team makkelijker om de nieuwe principes van de cultuur eigen te maken zodat ze automatisch de manier worden waarop de dingen moeten worden gedaan.

Tegelijkertijd moet je zelf die 'growth mindset' in de praktijk brengen en anderen die dat doen belonen. Jouw team zal alleen het risico nemen om het uit te proberen als jij dat ook doet. Langzaam maar zeker zal die opstelling vaste grond krijgen in de hele organisatie.