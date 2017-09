10 tips voor beter verandermanagement

Bedrijven hebben tegenwoordig de focus op digitale transformatie - vinden nieuwe businessmodellen en processen uit met gebruik van data en technologie (cloud, mobile, data-analyse, machine learning, AI en meer). Zulke digitale transformaties veranderen de kern-essentie van een bedrijf. Neem bijvoorbeeld het Zweedse bedrijf Aerocrine, dat zich ooit definieerde als een fabrikant van medische diagnostische apparatuur maar zich nu richt op het verkopen van diagnostische resultaten. Om zover te komen vereist een herschikking in hoe werknemers je bedrijf en hun rol erin zien, hoe je je neerzet in de markt, hoe je verbinding maakt met je klanten en hoe je technologie gebruikt. En daar komt verandermanagement om de hoek kijken.

De strategie van verandermanagement

"Elk bedrijf heeft op één of andere manier te maken met verandering", zegt Frank Calderoni, CEO van Anaplan, een leverancier van een business-planning/forcasting-platform. Calderoni is tevens de voormalige CFO van Red Hat en was eerder CFO bij Cisco, QLogic en SanDisk.

"Het gaat erom wat er aan de hand is in de buitenwereld waarmee je dient om te gaan. Verandering gaat om concurrentievermogen, om snelheid en innovatie", zegt Calderoni. "Je weet dat je constant moet veranderen. Maar het probleem met verandering is dat dat soms niet makkelijk te doen is voor mensen."

Sterk leiderschap is nodig

"Verandering faalt als het laag in de organisatie begint, zelfs als het begint met een groep gepassioneerde enthousiastelingen", zegt Calderoni. "Ze krijgen niet de ondersteuning van bovenaf die ze nodig hebben om die verandering kracht bij te zetten in een grotere organisatie."

Dat is een kans voor vooruitstrevende CIO's. Omdat verandering vaak wordt aangewakkerd op directieniveau, zijn CIO's goed in positie om verandering te ondersteunen of te initiëren.

"Dat is een goede kans voor CIO's of hun assistenten om zich te profileren en verandering te stimuleren", zegt Calderoni. "Als je je vast blijft klampen aan die spreadsheets of legacy tools wordt je op een gegeven moment antiek. Of je kan relevant blijven met hetgeen om je heen gebeurt. Onderdeel daarvan is het veranderen van de manier waarop je dingen doet en welke tools je daarvoor gebruikt."

Door de jaren heeft heeft Calderoni 10 waarheden geformuleerd waarvan hij zegt dat die moeten worden gevolgd door verander-leiders om succesvol te zijn.

1. Het gaat om mensen

Technologie kan verandering mogelijk maken, maar het succes van verandering hangt uiteindelijk af of werknemers het aanvaarden of zich ertegen verzetten.

"Het begint met mensen", zegt Calderoni. "Denk aan wat het betekent voor de mensen in hetgeen je wilt bereiken. Je hebt mensen die je in die veranderslag helpen en mensen die zich verzetten. Je wilt het aantal opposanten verminderen en de het aantal medestanders maximaliseren."

2. Verandering kost tijd

Je kan snel van technologie veranderen onder de juiste omstandigheden, maar het veranderen van de manier waarop werknemers denken over hun rol, het bedrijf en je cultuur gaat niet van de ene dag op de andere. De tijd die nodig is om de gevoelens en de denkwijze van mensen te veranderen zal je moeten inbouwen in je verandermanagementplan.

"Het neemt tijd in beslag", zegt Calderoni. "Wees redelijk in je verwachtingen in hoe lang verandering nodig heeft. Bouw dat in je plan in. Je kan er druk op zetten, maar je zal ook realistisch moeten zijn."

3. Start met een visie

Succesvolle strategieën in verandermanagement hebben een duidelijke omschrijving nodig in hetgeen je wilt bereiken. Dat idee kan niet te statisch zijn - je moet ruimte inbouwen voor mogelijke aanpassingen - maar je hebt een duidelijke visie nodig over het eindresultaat omdat je daardoor iedereen met de neuzen dezelfde kant op krijgt.

"Er moet een visie zijn", zegt Calderoni. "Hoe ziet succes eruit als je door dit proces bent heengegaan? Het helpt in het begrijpen van de 'why', en maakt het mogelijk voor anderen om aan het proces bij te dragen."

Geef belanghebbenden de ruimte

Om verandermanagement tot een succes te maken is het nodig de mensen te identificeren die het meeste te maken krijgen met jouw voorgestelde veranderingen en laat ze actief meedoen in het project. Deze mensen worden of de sterkste opstandelingen of je meest krachtige medestrijders voor verandering. Als het mogelijk is betrekt ze dan vanaf het begin in het opstellen van je visie.

"Krijg inzicht in wie onderdeel moet worden van die verandering en zorgt dat ze erin meegaan", zegt Calderoni. "Zorg dat ze die verandering willen maken en laat ze je ambassadeur worden."

5. Ken de nadelen

Alle veranderingen hebben bijkomende gevolgen. Als je mensen en budget toewijst op één project, zal een ander project of proces er last van krijgen. Als je plannen maakt voor verandering, moet je andere gebieden in kaart krijgen die daarvan de gevolgen zullen ondervinden. Die gevolgen moeten gekwantificeerd worden om beter te kunnen prioriteren..

"Zie in dat je niet alles kan doen", zegt Calderoni. "Wees er zeker van dat je prioriteert in wat je voor elkaar wilt krijgen en hoe je dat voor elkaar wilt krijgen."

6. Werk samen met medestanders

Luisteren naar verschillende meningen kan waardevol zijn, omdat ze wellicht nadelen aanstippen die je over het hoofd hebt gezien. Maar je kan niet succesvol zijn in het veranderen van een organisatie als individuelen je bekampen in elke stap die je maakt. Je moet samenwerken met mensen die jouw visie delen en degenen die dat niet doen uitsluiten.

"Betrek mensen erbij, vooral die in belangrijke rollen, die jou ondersteunen", zegt Calderoni. "Ze begrijpen wat je probeert te bereiken en zijn nuttige deelnemers. Dat geeft je het momentum om verzet te beperken."

7. Communiceer, communiceer, communiceer

Een duidelijke visie op je doel zal je niet verder helpen zolang je het niet deelt. Calderoni zegt dat hij bijeenkomsten, e-mails, nieuwsbrieven, intranetsites, videoconferenties en meer gebruikte om zijn visie op verandering te delen met werknemers. Doe alles wat in je macht ligt om jouw visie over te brengen en vestig een missiegevoel in je werknemers.

"Je wilt ze uit hun persoonlijke situatie halen en ze breder te laten denken", zegt Calderoni. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Soms haal je ze naar binnen voor een brainstormsessie. Ze uit hun dagelijkse praktijk halen. Ze laten begrijpen en waarderen dat er andere manieren zijn om dingen te doen. Maak het voor iedereen een missie die moet slagen."

8. Luister

Communicatie is geen eenrichtingsverkeer. De betrokkenen die het dichtst bij staan van hetgeen je wilt veranderen hebben vaak inzichten die jij mist. Hun feedback is essentieel.

"Luister naar zo veel mogelijk mensen", zegt Calderoni. "Zorg dat je input krijgt en luister ernaar gedurende het gehele proces, zodat je weet wanneer je een koerscorrectie moet doen."

9. Vergeet de zwijgende meerderheid niet

In elke situatie spreken slechts enkele mensen zich duidelijk uit. Maar dat betekent niet dat ze voor iedereen spreken. Je zal moeten zoeken naar de meningen van diegenen die zich op de achtergrond houden. Anonieme peilingen en onderzoeken kunnen daarin helpen, maar Calderoni merkt op dat je mensen die zich anders stil houden moet trainen en aanmoedigen om zich uit te spreken.

"Er zijn altijd opposanten met de luidste stemmen", zegt Calderoni. "Die hebben niet noodzakelijk het beste advies. Maak contact met de juiste mensen en moedig die aan om zich uit te spreken. Geef ze een stem."

10. Leer tijdens het proces

De Pruisische strateeg Helmuth von Moltke (de oudere) stelde eens: "Geen strijdplan overleeft ooit het eerste contact met de vijand." Die waarheid geldt tevens als het gaat om verandermanagement. Als je je organisatie door het veranderproces leidt, duiken er nieuwe en onverwachte uitdagingen op. Het succes van je verandermanagement hangt af van je aanpassingsvermogen aan die uitdagingen.

"Weet dat elke stap die je zet je een koerscorrectie en heroverweging moet maken om je ervan te verzekeren dat je nog richting het doel gaat", zegt Calderoni. "Nieuwe informatie leidt je dichter naar dat doel."