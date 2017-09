Wat je moet doen in tijden van crisis

Dana Deasy, die in september met pensioen gaat als de CIO van miljardenbedrijf JPMorgan Chase, heeft het allemaal meegemaakt, en meer.

De meeste van de crisissen die hij heeft meegemaakt hadden niets of nauwelijks met technologie te maken. "Als ik terugkijk op mijn 30-jarige carrière hebben de meeste problemen waarmee ik te kampen had weinig van doen met technologie", zegt Deasy. "Wel waren er heel veel andere interessante zaken betrokken - veel waarvan je dat nooit zou hebben verwacht."

De lessen die Deasy heeft geleerd van die calamiteiten zijn leerzaam voor alle leiders in zowel business als IT - vooral in een tijd waarin je kan verwachten dat er op een gegeven moment een crisis ontstaat, in welke vorm dan ook.

Het oog van de storm

In het onderzoek 2017 State of the CIO zegt 19 procent van de IT-leiders dat het managen van een IT-crisis een belangrijk onderdeel is van hun baan. Deelnemers aan het onderzoek zijn tevens gevraagd op welke gebieden ze meer tijd willen besteden in de komende drie tot vijf jaar. Niet verrassend zei slechts 6 procent IT-crisismanagement.

Maar de crises die zij waarschijnlijk voor ogen hadden zijn voor de hand liggend. Denk aan falende projecten, problemen met leveranciers, systeemuitval. Allemaal zaken waarvan een CIO moet kunnen verwachten dat die zich voordoen. Crises zijn volkomen anders.

"Voor mij is een crisis iets dat niet niet direct ziet aankomen, en toch bevind je je er middenin", zegt Deasy. "Rampen zijn daar de wilde variabele op."

Dan Roberts en ik schreven over een aantal zakelijke crises in ons boek Confessions of a Succesvol CIO. Maar weinig managers, IT of anders, hebben het aantal tegenslagen meegemaakt als Deasy.

Deasy kwam zijn eerste crisis tegen toen hij werkte in de divisie Space Systems van Rockwell International, dat tegenwoordig onderdeel is van Boeing. Zeven dagen voor de lancering van een Space Shuttle deed zich een probleem in de telecommunicatie voor. Deasy, die verantwoordelijk was voor de tech-systemen die betrokken waren bij de lancering, moest mission control vertellen dat de shuttle mogelijk niet op tijd de lucht in kon worden geschoten. "Ik moest razendsnel denken. Zou ik verantwoordelijke moeten zijn te zeggen dat we geen Space Shuttle konden lanceren?", zegt Deasy,. "Dat was een wake-up call."

Daarna kwam één van de ergste rampen. Op 29 januari 1986 ontplofte de Challenger, een Space Shuttle die door Rockwell was gebouwd en onderhouden, slechts na iets meer dan een minuut na zijn tiende lancering. De zeven bemanningsleden overleefden het niet. Deasy had toen al redelijk wat tegenslagen meegemaakt, maar de omvang van deze tragedie heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn ontwikkeling als een leider.

"Het is erg moeilijk als het niet duidelijk is of de technologie wel of niet een rol heeft gespeeld in het probleem", zegt Deasy. "In dergelijke situaties moeten we omgaan met een heel andere set aan problemen."

Later, bij Tyco International, was Deasy onderdeel van het nieuwe leiderschap dat binnen werd gehaald nadat topmanagers waren veroordeeld voor fraude, terwijl het bedrijf serieuze problemen kende in financieel, operationeel en moreel opzicht. Een crisis dus op geheel andere schaal en gewicht, maar evengoed een crisis. "Op dat moment ging het erom hoe mensen te laten samenwerken aan technologie terwijl ze nooit hadden samengewerkt", zegt Deasy. "Het was zeer zeker een stressvolle tijd waarin je het bedrijf probeert te redden voor het te laat is."

En toen kwam BP. IN april 2010, ongeveer halverwege zijn zesjarige periode als CIO bij de oliegigant, gebeurde de olieramp met de Deepwater Horizon. Deasy weigert daarop specifiek in te gaan, maar zegt dat het advies wat hij hieronder geeft beïnvloed is door die ervaring.

Terugkijkend op deze en andere crises die hij heeft meegemaakt, richt Deasy zich op een simpele waarheid. "Er was geen draaiboek voor die dag waarop de olieramp zich voordeed", zegt Deasy. "Er was geen draaiboek voor de dag dat de ramp met de Space Shuttle gebeurde."

Het opmerken van de waarschuwingstekens

Als Deasy wordt gevraagd naar wat hem 's nachts wakker houdt, wijst hij op balans. CIO's zijn voortdurend aan het rennen van prioriteit naar prioriteit - focus op innovatie, het draaiende houden van de infra, het afwenden van risico, belangrijke beslissingen maken over het personeel, omgaan met regelgeving, etc.

CIO's, zegt hij, moeten al die ballen in de lucht houden, goed in de gaten houden waar problemen zich kunnen voordoen en voortdurend om hoeken kijken om nieuwe kansen of bedreigingen te kunnen zien aankomen. "Ik denk dat een goede CIO tegenwoordig een goed radarsysteem moet hebben dat hem hopelijk laat weten wanneer een van die zaken problematisch dreigt te worden, of signalen op te pikken dat er dingen om je heen dreigen in te storten."

Deasy zegt tevens dat simulaties kunnen helpen in het voorbereiden op crises, maar wel tot een zekere grens. "Ik vertel mensen altijd dat als je te zeker bent dat je simulaties je door een unieke crisis zal helpen, je uiteindelijk juist onvoorbereid bent om ermee om te gaan."

5 stappen in het omgaan met een crisis

Voor het geval van een crisis geeft Deasy de volgende stappen voor CIO's:

1. Focus op het probleem. IT-leiders moeten communiceren met hun mededirecteuren. "Absolute transparantie", beveelt Deasy aan. "Dit is wat we weten en dit is wat we niet weten." Maar ze moeten tegelijkertijd aan de slag met het probleem. Los eerst het probleem op en ga dan op zoek naar de kernoorzaak.

2. Leid de troepen. Een mentor van Deasy bij Rockwell zei hem eens: "Als iets vreselijk mis gaat, zet de manier waarop jij van begin af aan de troepen leidt de toon." Als leiders verwarrend ogen en steeds maar weer een andere richting opgaan, dan zal het team op eenzelfde manier reageren. Maar als CIO's kalm en vastberaden zijn, ondanks de inwendige turbulentie, "is het verbazingwekkend hoe snel mensen gefocussed taken uitvoeren", zegt Deasy.

3. Begrijp je eigen grenzen. "Wees eerlijk tegen jezelf en je team en maak duidelijk dat jij niet de slimste persoon in de kamer bent", geeft Deasy aan. Teams verwachten dat dat leiders hun rol op zich nemen, maar tevens dat zij de juiste vragen stellen en de juiste mensen samenbrengen in een team. Maar ze gaan de fout in als ze denken alle antwoorden te hebben. "Soms zitten mensen ineens in het midden van een crisis en omdat ze de enige topmanager zijn in het team hebben ze het gevoel dat ze alle expertise met zich meedragen."

4. Zoek oplossingen bij alle deelnemers. Zelfs als je werkelijk al de juiste mensen op de juiste plekken hebt, limiteer ze dan niet tot die bepaalde verantwoordelijkheden als er zich een crisis voordoet. Als je die silo's doorbreekt en de kennis van de teams respecteert, kunnen ze de juiste antwoorden vinden - en soms komen die uit onverwachte hoek. "Als je beperkingen oplegt en mensen denken dat ze in een crisis alleen hun eigen taken moeten uitvoeren, maak je een grote fout", zegt Deasy.

Zoek balans in mensen en prioriteiten. Vaak als er een crisis ontstaat, wil iedereen ermee aan de slag. Maar IT-leiders moeten voorzichtig zijn en zorgen dat de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaan. Tegelijkertijd kunnen teamleden uitgeblust raken in een langdurige crisissituatie. "Je moet je ervan bewust zijn dat de menselijke geest en fysieke uithoudingsvermogen grenzen kennen", zegt Deasy. "Hoe zorg je dat als mensen even rust nodig hebben, wel de continuïteit verzorgd door andere medewerkers in te zetten?"