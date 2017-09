Hoe je je medewerkers gelukkiger laat werken

Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik mijn auto parkeerde vlak voor het grote, imposante gebouw waarin ik mijn eerste kantoorbaan zou hebben. Geïntimideerd door de grote ontvangsthal en de kantoorbeveiliging ging ik onwennig op weg naar mijn bureau.

Het is waanzinnig spannend om aangenomen te worden bij een bedrijf uit de Fortune 500, maar de enorme schaal van de bedrijfsvoering achter de deuren van de hal waren ontzettend inspirerend.

Grappig hoe die emoties je bijblijven. De gevoelens van mijn eerste dag in de "eredivisie" hebben me altijd gediend in het besef dat elk lid van de directie de verantwoordelijkheid heeft om een veilige, maar niettemin uitdagende omgeving te creëren voor de medewerkers in hun teams.

CIO's hebben de grootste impact

Ik weet dat iedereen wel eens een supervisor of manager heeft gehad die hun leven tot een hel maakten. Die rotte appels werken zeker beschadigend op de werkbeleving. Maar CIO's zijn verantwoordelijk voor elk stuk technologie waarmee de werknemers interacteren. Vanaf het moment dat ze binnenkomen, of hun e-mail checken op hun telefoon, interacteren teamleden met het netwerk dat de CIO heeft gebouwd, onderhoudt, en verbetert.

Ongeacht hoe goed of slecht een lijn-manager mag zijn, is hun impact nog geen schim vergelijken met de frustratie die netwerkproblemen en slecht in de praktijk te brengen techbeleid hebben op de werkbeleving in dit digitaal tijdperk.

Personeelszaken leunt op de CIO

Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een netwerk is belangrijk, maar dat is een oud gegeven. De nieuwe werkelijkheid in de werkbeleving is de jungle van cloudplatformen die de betrokkenheid van de werknemer, de effectiviteit van HR en de productiviteit moeten verbeteren.

Dat is een hele klus en het is aan de CIO om de grenzen te bewaken. Grote beloften moeten worden ondersteund met serieuze data om die claims te bewijzen. Case-studies zijn belangrijk, maar CIO's zouden er beter aan doen om tijd te investeren in één-op-één-gesprekken met de diverse leveranciers van HR-software.

Wat belangrijk is veranderd in de HR-markt, nu meer dan ooit tevoren, is dat werknemers verwachten dat hun werkgever een omgeving biedt die vergelijkbaar is met de beste klantbeleving. De scheidslijn tussen consumententech en professionele technologie vervaagt.

Hoe je kan zorgen dat je een maximale positieve impact hebt op de werkbeleving is zo:

Ga zitten met je beste HR-personeelsleden. Zoek uit wat ze ervaren in het omgaan met werknemers - vanaf de binnenkomst tot aan het onderhouden van hun dossier en het leveren van oplossingen voor bekende problemen. Creëer een focusteam bestaande uit afgevaardigden uit HR en uit het personeel. Gebruik die personeelsleden om producten van HR-softwareleveranciers te testen. Stel iemand aan in je team die de HR-software en -oplossingen monitort die van belang zijn voor werknemers. Laat leveranciers niet met rust na de ondertekening van de service-overeenkomst, maar houd ze scherp. Laat de aangestelde medewerker goed kijken naar de technische requirements van de platformen - vooral als patches of nieuwe modules uitkomen.

Laat werknemers hun handen vuil maken

Een van de grootste voordelen van het werken voor een bedrijf in de Fortune 500 is de kans om nieuwe dingen uit te proberen. Grote bedrijven hebben toegang tot geavanceerde tech waarvan beginnende bedrijven alleen maar kunnen dromen. Een CIO met de focus op werknemers creëert kansen voor gemotiveerde of nieuwsgierige medewerkers die aan de slag willen met geavanceerde technologie.

Het gaat niet om iemand te leren te coderen, of een serverrack te laten installeren. Het gaat om ze te laten zien dat ze nieuwe dingen kunnen doen en een positieve impact hebben op het bedrijf. Dat kan inhouden dat ze gaan werken met leveranciers om makkelijk in te zetten producten uit te rollen in je team.

Deze Wix-review laat bijvoorbeeld zien hoe makkelijk het is voor vrijwel iedereen om een drag-and-drop websitebuilder te gebruiken. Als je de teams toestaat hun eigen websites te bouwen, compleet met agenda's voor het team en blogartikelen die kennis overdragen tussen teamleden, kan dat een prima manier zijn om de teamleden kennis te laten maken met technologie, nieuwe vaardigheden te laten opdoen en als team hechter te worden.

Er zijn letterlijk honderden apps en platformen die teams helpen in het samenwerken en nieuwe dingen voor elkaar te krijgen. Ik noemde Wix omdat het zo makkelijk is in het gebruik en het is flexibel genoeg om zeer verschillende missies te volbrengen, afhankelijk van de behoeften van het team - communicatie, samenwerking of alleen maar een etalage van het nieuwste werk van het team.

CIO's hebben een enorme impact op bedrijfstechnologie en de werknemers die daarmee moeten werken. Gebruik die kracht op een juiste manier en je bent in staat om jouw rol te spelen in het gevecht tegen een fenomeen dat het bedrijfsleven miljarden euro's kost per jaar: de niet betrokken en ongeïnteresseerde werknemer.