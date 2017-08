Voor IT'ers is psychologie belangrijker dan IT

Het is tijd dat organisaties gebruikers de vrijheid geven die zij nodig hebben en tegelijkertijd controle houden over IT!

Dit is een goed voorbeeld van wat er mis gaat met de manier waarop IT bedrijfsprocessen vormgeeft in veel organisaties. Traditioneel gezien vraagt IT aan de verschillende afdelingen binnen een organisatie wat zij nodig hebben, om zo het meest geschikte systeem aan te schaffen. Echter, door het op deze manier aan te pakken, richt IT zich op de verkeerde klant. Ze moeten niet alleen vanuit het perspectief van de afdeling kijken, maar zich richten op de mensen die de oplossing ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Uiteindelijk is het zo dat wanneer eindgebruikers niet enthousiast zijn over de technologie of applicatie en deze niet intuïtief of gebruiksvriendelijk vinden, ze niet bereid zijn deze te integreren in hun dagelijks werk.

Business neemt de controle

Daarnaast is de taak van IT vele malen complexer geworden doordat de business zelf allerlei nieuwe technologieën kan inzetten. Uit ons meest recente onderzoek blijkt dat tweederde van de business- en IT-leiders deze trend herkennen. De helft daarvan geeft ook nog eens aan dat werknemers zelf hun eigen tablets, smartphones en laptops autoriseren.

Daaruit blijkt weer dat veel afdelingen zelf de controle nemen over hun IT-behoeften. En uit het onderzoek blijkt ook dat IT nauwelijks zeggenschap heeft over deze centralisatie, wat automatisch betekent dat de IT-afdeling aan controle inlevert. Hoewel veel leiders begrijpen dat er voordelen voortvloeien uit deze trend, zegt meer dan de helft dat het de werkzaamheden van IT ingewikkelder maakt. Zo worden de kosten voor IT zowat verdubbeld, ontstaat er gebrek aan ownerschip voor IT en wordt het er zeker niet veiliger op.

Psychologie in plaats van IT

Dus hoe pakken we dit aan? Er is duidelijk een verandering in aanpak en mindset nodig. Een vriend van me vroeg laatst om wat carrière-advies voor zijn zestienjarige zoon die goed was met computers en technologie. Hij wilde iets gaan doen met wiskunde, natuurkunde en IT. Ik adviseerde hem om IT te laten vallen en in plaats daarvan psychologie te gaan studeren.

Waarom? Wiskunde en natuurkunde zijn fundamenteel voor technologie, dus die heb je inderdaad nodig. Maar (afgezien van de basics) alles wat je leert over IT is binnen vijf jaar ouderwets. Belangrijker is dat je weet hoe het zit met empathie, emotie en motivatie, de zachte kant van menselijke interactie. Want als je dan aan de slag gaat met het selecteren en implementeren van technologie-oplossingen, kun je beter begrijpen wat gebruikers echt willen en hoe ze het gaan inzetten en - niet onbelangrijk - hoe je dat intern moet verkopen zodat iedereen er ook enthousiast over is en waardeert wat het kan doen voor hen en het bedrijf.

De mens centraal

Dit is een issue waar IT vaak mee te maken krijgt, maar uiteindelijk zal de aanpak waarin de mens centraal staat door de hele organisatie begrepen moeten worden. De inzet van nieuwe technologie is realiteit, omdat bedrijven bezig zijn met een digitale transformatie waarin de cloud allerlei apps en diensten beschikbaar maakt en de consumerization van IT de basis heeft gelegd van hoe intuïtief technologie moet zijn.

Boudewijn Aelbers is Sr. Manager Presales Benelux bij VMware

Deze nieuwe omgeving vraagt om een IT-team dat is uitgerust met de juiste technische en soft skills. Het vraagt tevens om medewerkers die in staat zijn deze nieuwe technologie optimaal in te zetten. Het werken aan de emotionele drijfveren binnen het hele bedrijf is hierbij cruciaal. Het zorgt ervoor dat de technologie beter landt bij individuen en maakt dat de potentiële impact van IT op de business veel groter is.