9 tekenen dat je IT-infrastructuur slecht is

Te veel synchronisatie, herinvoer, programma's - hier is iets niet in de haak.

De kans is groot dat iemand diep heeft nagedacht over de IT-architectuur voor het bij andere lagen uitkwam om daadwerkelijk gebouwd te worden en weer bij iemand anders om het te beheren toen je organisatie en/of computeromgeving groeide.

En de kans is zeker aanwezig dat ergens in dat proces de beste bedoelingen en plannen zijn geweken voor pragmatisme, afdelingspolitiek en verkeerd management waarbij een coherente architectuurstrategie is uitgegroeid tot een hele serie losse beslissingen voor verschillende technische componenten.

Hoe weet je dat je organisatie ten hele gedwaald is? Hier zijn negen waarschuwingssignalen dat een je potentie niet kunt benutten vanwege een slechte IT-architectuur.

1. Handmatig herinvoeren

Handmatig herinvoeren van gegevens is niet de grootste kostenpost voor een bedrijf vanwege een slechte infrastructuur, maar het is wel een van de duidelijkste. Het aannemen van mensen als interface te dienen om incompatibele applicaties of databases op deze manier te synchroniseren is niet alleen duur, het is mensonterend.

Impact op de architectuur: Invoerfouten leiden tot inconsistente data.

Impact op het bedrijf: Handmatige herinvoer kost resources die niet kunnen worden ingezet voor activiteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen.

2. Waslijst aan point solutions

Iedereen wil dat hun werk wordt ondersteund tot de best mogelijke software voor hun toepassingen. Als je dat werk te nauw omschrijft, moet je een heleboel oplossingen inzetten om alles te kunnen ondersteunen met de best mogelijke software en komt je architectuur vol te zitten met extra interfaces - en als je pech hebt wederom handmatig herinvoeren.

Impact op de architectuur: Meer point soltions betekent meer interfaces om ze te verbinden en je zult meer moeten herinvoeren.

Impact op het bedrijf: Bedrijfsprocessen worden trager en scholingskosten hoger hoe meer point solutions je hebt. En je bent arbeidsuren kwijt aan invoer.