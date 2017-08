Door DevOps leert de business IT begrijpen

Onder het genot van een goede lunch spreken we de CIO van RWS over hoe hij DevOps introduceerde en faciliteert in zijn organisatie. En over wat dat voor die organisatie betekent.

Van Verkeer en Waterstaat naar RWS

Van der Weyden heeft veel ervaring met het centraliseren van IT. Rond 2003 kwam hij via Pink Roccade bij Verkeer en Waterstaat, waar hij een shared service organisatie heeft opgezet, die vervolgens is overgenomen door meerdere departementen. Op het moment dat hij daar begon had Verkeer en Waterstaat zo'n 60 IT-clubjes, vertelt hij, overal verspreid, met eigen beheerders, eigen serverruimten, eigen ontwikkelaars. "Het was een versnipperd en veelal verouderd landschap. En dan kom je bijvoorbeeld af en toe ergens in een bezemkast een server tegen waarvan je niet weet wat hij doet. Zet maar eens uit, en kijken of er iets gebeurt. Dat zijn normale dingen als je oude spullenboel opruimt. Dat komt uit een periode dat we nog niet de middelen en de zorgvuldigheid hadden die we nu hebben."

In tien jaar tijd heeft Van der Weyden een centrale organisatie opgezet met 1000 fte. In 2014 ging hij vervolgens naar RWS met de opdracht om te zorgen voor meer standaardisering en uniformering van het IT-landschap. Aan de ene kant betekende dat dat hij een einde maakte aan de specifieke maatwerksystemen die in veel objecten zit, en dat RWS gebruik ging maken van standaard bouwblokken. Aan de andere kant streefde hij er vanaf het begin naar om de business en IT met elkaar te verweven. "RWS bestaat natuurlijk al zo'n 200 jaar, en de IT-functie is dus relatief nieuw. En dat is dus even wennen", zegt hij. "Maar", zo voegt hij daar aan toe, "Als er geen tunnel is, dan heb je geen IT nodig. Maar als er wel een tunnel is en geen IT, dan kan die tunnel niet open. Je hebt elkaar dus hard nodig."

Begrip tussen IT en de business

Het bij elkaar brengen van business en IT was altijd al een belangrijk onderdeel van het werk van Van der Weyden. "Begin jaren negentig, toen ik bij Pink Roccade kwam werken, toen was het een probleem dat IT de business niet begreep en andersom. Ik was geen IT'er, maar ik was wel iemand die heel erg bezig was IT in mijn werk te gebruiken. Begin jaren negentig was het dus al mijn taak om die twee bij elkaar te brengen, en eigenlijk is dat nu nog steeds zo", zegt hij. "Alleen nu kunnen we dichter bij elkaar gaan zitten, doordat we andere methoden hebben, andere technieken en een andere visie."

Een van de zaken die is veranderd, is dat er tegenwoordig bij elk groot bouwproject een IT'er zit, wat vroeger nooit het geval was. "We hebben die beslissing genomen omdat er soms keuzes gemaakt werden die voor een IT-traject zeer nadelig zijn, en dat komt niet ten goede aan je planning, waardoor je ook de oplevering niet op tijd kan doen."

Zo heeft Van der Weyden wel eens meegemaakt dat er bij de bouw van een object een dataruimte moest worden opgeleverd waar lokaal wat apparatuur moest komen. "Maar daarbij had men geen oog voor wat er nou precies mee ging gebeuren, dus het opleveren van die ruimte werd doorgeschoven. Maar later ging dat knellen. Want als je zes maanden later oplevert, dan kan de apparatuur die er in komt pas zes maanden later worden getest, eerst technische tests, dan operationele tests. En aan het eind zit er nog iemand die de bediening moet gaan doen. Maar die heeft 27 weken training nodig om een nieuw object te leren bedienen. Dus als pas twee maanden voor oplevering van het hele object die dataruimte klaar is, dan heeft hij nog 8 weken, dat is toch zo'n twintig weken te weinig. En een IT'er snapt beter wat het betekent als die technische ruimte niet op tijd wordt opgeleverd."

Geen goed imago

Ook bij het ontwikkelen van software moest er het nodige veranderen. "Toen ik hier begon had IT geen goed imago. Het geluid was altijd dat je nooit meer wat hoorde als je iets vroeg, waarna het bouwen vier keer zo lang duurt als beloofd, een beetje de traditionele opmerkingen tussen een IT-leverancier en de business. Bovendien werden sommige projecten veel te ambitieus ingezet. Men trok de ontwikkelkamer in en ging vol enthousiasme aan de slag. Maar als ze dan anderhalf jaar later iets opleverden, was het nooit wat ervan werd verwacht."

Dat terwijl het bij de bediening van objecten toch om services gaat die door veel stakeholders worden gebruikt, benadrukt Van der Weyden. "Je probeert naar een shared voorziening te komen. En die moet representatief zijn voor het hele gebruik dat daar achter zit. Als je de bediening van een brug ontwerpt, dan is het wel handig dat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft als je daar een stukje software voor maakt. En niet dat je er met één een akkoord hebt, maar met die andere 300 niet."

Dichter bij elkaar

Dat soort problemen is heel snel te tackelen als je wat dichter bij elkaar gaat zitten, stelt Van der Weyden. "Zo kweek je wederzijds begrip voor elkaars standpunten. En daar helpen DevOps, agile en Scrum natuurlijk fantastisch bij." Toen hij bij RWS kwam werken liet hij dan ook een i-Strategie opstellen, waarin hij onder andere aangaf dat IT dichter bij de business zou gaan zitten.

"Daarmee gaf ik het signaal dat we veel meer samen zouden gaan doen. En natuurlijk stel ik daarbij beveiligingseisen, stel ik technische kaders en geef ik de eisen die ik van de Rijksdienst krijg. Maar een gebruiker vraagt nooit om kaders, die vraagt om functionaliteit. En een ontwikkelaar vraagt nooit technische kaders aan de business, dus dat ligt allemaal niet zo ver uit elkaar. Maar je moet het wel in een goede keten zetten, met de juiste verantwoordelijkheden. En dan zie je dat dat wel een cultuurverandering met zich meebrengt, want ontwikkelaars moeten zich ineens communicatiever opstellen richting de klant. Dat is nog het grootste aanpassingsprobleem dat je in de organisatie tegenkomt."

Begrip voor IT

Maar met methoden als DevOps, agile en Scrum is het niet alleen IT die de business beter leert begrijpen. Dat is volgens Van der Weyden slechts één kant van het verhaal. Hij legt ook nadruk op de andere kant. "Voor de business is het ook goed om IT te begrijpen, bijvoorbeeld dat we aan bepaalde beveiligingsnormen moeten voldoen. Voor ontwikkelaars is er niets zo vervelend als tijdens het ontwikkelen steeds weer veranderingen te moeten aanbrengen. Als je dat als opdrachtgever niet begrijpt, dan krijg je onbegrip naar elkaar toe. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat IT niet alleen van IT is. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, en IT heeft hetzelfde belang als de bouwkant van beton en asfalt. Maar doordat je nauw samenwerkt ziet de business wat je aan het doen bent. Dat geeft transparantie en dus ook veel meer begrip."

Door DevOps gaat het ontwikkelen veel meer in goed overleg, omdat de business is vertegenwoordigd in de teams. Door de kleine sprints waarmee de functionaliteit wordt opgeleverd is het ook veel beter te overzien en te corrigeren. Zo wordt de voorspelbaarheid groter en ook het succes. Bovendien begrijpt de business precies waar IT mee bezig is. "Nu vertelt de directeur verkeersmanagement bijvoorbeeld gewoon hoe het gaat met IT, dat hoef ik niet meer te doen", zo illustreert Van der Weyden de ontwikkeling die bij RWS is doorgemaakt. "Hij zit daar namelijk met zijn mensen bij. 5 jaar geleden keek iedereen nog naar mij."

Proces begeleiden

Met DevOps moet alles bij elkaar komen door samenwerking tussen ontwikkelaars, beheerders en business. Bij RWS hebben ze in eerste instantie de nadruk gelegd op de samenwerking tussen development en business, want daar was de noodzaak het grootst. "Beheer was blij dat ik naar standaardisatie streefde", vertelt Van der Weyden. "Daardoor kregen zij al heel veel affiniteit met het traject waar we mee bezig waren. En zo kwamen alle dingen van nature bij elkaar."

Met zo'n methodiek geef je de autonome teams eigenlijk een middel om het allemaal zelf te ontwikkelen. Maar dat betekent ook dat je als management het proces heel goed moet ondersteunen, benadrukt Van der Weyden. Als management stel je kaders, zoals werken met standaard bouwblokken, geautomatiseerd testen en releasen, maar ook bepaal je de teams. "Als je mensen hebt die van nature willen samenwerken en niet de baas willen spelen vanuit IT, dan helpt dat mee aan het succes. Daar moet het management natuurlijk heel goed op letten. Als jij zo'n methodiek gaat toepassen en je zet er iemand op die niet van de samenwerking is, dan is dat natuurlijk niet heel handig."

Van der Weyden geeft dan ook aan dat hij wel eens mensen uit elkaar moet halen als ze niet bij elkaar passen. "Als er geen begrip en vertrouwen is, dan moet je niet aan een dood paard gaan trekken, maar dan moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen dat de chemie tussen de mensen niet goed is. Soms klikt het gewoon niet."

Eigen mensen trots op wat ze bereiken

Natuurlijk moet je DevOps goed ondersteunen met technologie. Maar volgens Van der Weyden gaat de methode toch vooral om mensen. En als het aan hem ligt zijn dat vooral zijn eigen mensen, geen gedetacheerde specialisten. Toen hij bij RWS kwam werken waren er ruim 500 ingehuurde medewerkers, nu zijn het er minder dan 150.

"In de DevOps-teams moeten mensen trots zijn op wat ze bereiken", zo legt hij zijn visie hierop uit. "Natuurlijk moeten we samenwerken met marktpartijen. Maar niemand kan het me kwalijk nemen dat ik een bepaalde trots en werkvreugde in mijn organisatie wil houden. Het is in mijn belang als manager dat ik mensen zo optimaal mogelijk laat presteren, en zodra het externen zijn is het verloren ontwikkeling. We proberen dus zoveel mogelijk onze eigen mensen dit soort dingen te laten doen en ervaren. Ze moeten een bepaalde 'eagerness' hebben om iets te willen realiseren. Dan is het van hen en zijn ze er trots op."