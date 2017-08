Waarom bedrijven nu echt Chief Data Officers nodig hebben

Of het nu opkomende landen of industrielanden zijn, de meesten maken een ware digitale revolutie mee. De economie in Midden-Europa is al decennialang bezig met digitalisering, zeker sinds de invoering van ERP- en documentmanagementsystemen. Maar de afgelopen jaren intensiveert dit fenomeen door steeds krachtigere IT-hardware en software. Deze ontwikkeling treft bijna alle sectoren en daarmee groeit ook het aantal modewoorden: Industrie 4.0, smart farming, connected car, enzovoort.

Digitale transformatie gaat nog een stap verder en zorgt voor nieuwe producten, services en de daarmee verbonden bedrijfsmodellen die door digitalisering zijn ontstaan. Daar gaat de Chief Digital Officer over, en dan met name over de gebruikerskant. Bijbehorende begrippen zijn bijvoorbeeld apps voor mobiele apparaten, RFID, NFC, bitcoin, blockchain en het nog altijd actuele Web 2.0.

Een Chief Digital Officer is ook een change manager.

Chief Digital Officers houden zich bezig met deze innovatieve thema's en implementeren deze in het bedrijf, waarmee zij tegelijkertijd Change Manager zijn. Het creëren en het gebruik van digitale producten en processen in het eigen bedrijf, maar ook bij klanten en leveranciers, leveren ook enorm veel informatie op waar de Chief Data Officer zich vervolgens mee bezighoudt. Je ziet hier ook wel terug dat het hippe Digital voor de meeste gebruikers op een of andere manier aantrekkelijker klinkt dan het nuchtere Data.

De financiële sector stuurt op Data, de industrie op Digital

Wie op social media zoekt naar personen met de functie Chief Data Officer vindt nu voornamelijk contacten uit de financiële en dienstensector. Waarom financiële dienstverleners al zo vroeg Chief Data Officers aanstelden, is makkelijk te verklaren: in de eerste plaats werkt deze branche alleen maar met gegevens. In de tweede plaats hebben veel bedrijven uit de Old Economy historisch gegroeide IT-systemen en daarmee samenhangende grote uitdagingen qua heterogeniteit van de gegevensbronnen, waarmee toch aan de regelgeving moet worden voldaan.

Sandra Holz, Chief Data Officer bij de Duitse bank Sparkasse in Berlijn:

"Wanneer we over digitalisering spreken, dan hebben we het met name over technologieën, systemen en databasemodellen en hun veiligheid. Gegevens en informatie zijn het werkelijke economische goed van een dienstverlener. In de digitale transformatie dragen deze wezenlijk bij aan het succes van de onderneming."

"Hier wordt de Chief Data Officer (CDO) ingezet: hij of zij heeft een belangrijke ondersteunende, informerende en voorbeeldfunctie en draagt daarmee bij aan een efficiënte en kwalitatieve omgang met gegevens binnen het bedrijf. Daarbij behartigt hij actief de belangen van het bedrijf, zowel intern als extern. De taak van de CDO is ook de interne omzetting van juridische en toezichteisen, zoals het voldoen aan de eisen die het Basel Committee on Banking Supervision stelt aan de omgang met data."

In productiebranches, bijvoorbeeld machinebouw, vind je tegenwoordig amper een Chief Data Officer. Daarentegen heeft bijna elke producent een Chief Digital Officer in dienst, die een duidelijke taakstelling heeft op het gebied van digitalisering.

Dit fenomeen is ook goed te verklaren: de industrie van fysieke goederen is zeer ervaren in de productie zelf, vaak dankzij een lange traditie. Nu draait het om het omzetten van de digitalisering en het fysieke product met de digitale wereld te verbinden. De daarbij ontstane gegevens worden in beginsel wel gebruikt, maar de focus ligt in de eerste plaats veel meer op het opzetten van digitale systemen.