IT wordt de heart of the business, en dat vereist wendbaarheid van de hele organisatie.

Doorbreek de hiërarchische structuur en ga in flexibele teams werken. Haal mensen weg bij routinezaken, want die kunnen geautomatiseerd worden, en laat ze zich bezighouden met uitzonderingsgevallen, waarbij ze al hun creativiteit en kennis kunnen gebruiken om tot een oplossing te komen. Door deze flexibele manier te combineren met een goede roadmap kunnen organisaties veel sneller reageren op de ontwikkelingen. Met die boodschap triggert Theo Lodewijkx van e-office de vier CIO's aan tafel.

Hoe je omgaat met de toenemende complexiteit De wereld blijft maar veranderen en wordt steeds complexer, terwijl de meeste bedrijven niet op verandering zijn gebouwd. Daarom is het belangrijk dat je snelheid organisatorisch inbouwt in je bedrijf, en dat doe je door de beslisbevoegdheid zoveel mogelijk naar de randen van de organisatie te brengen. Dat is in een notendop de visie van e-office. Lees hier het complete artikel.

Steeds meer technologiebedrijven

Het is duidelijk dat de wereld voor de verschillende bedrijven inderdaad snel verandert. Zo stelt Gerrie de Jonge, CIO Parcels & Logistics van PostNL, dat zijn bedrijf niet meer zozeer een logistiek bedrijf is, maar een technologiebedrijf. "Het besef dringt goed bij PostNL door dat IT the heart of the business is", stelt hij "Systemen maken de dienst uit en dat geeft een heel andere dynamiek."

Ook voor de uitgeverswereld geldt dat er steeds meer op technologie is gebaseerd. Zo is voor Sanoma Learning de wereld drastisch veranderd. CTO Arnoud Klerkx "10 jaar geleden zat onze waarde in de inhoud van onze methoden. Maar nu zit de waarde steeds meer in het technologieplatform. Ook wij zijn dus steeds meer een softwarebedrijf aan het worden."

Gerrie de Jonge: "Maak het zo stabiel als mogelijk, maar ook zo veranderlijk als mogelijk"

VBK uitgevers zit nog half in het oude model en moet naar een nieuw, stelt Frank Vogt, die zowel verantwoordelijk is voor IT als voor het analoge model. Voor hem is de vraag hoe hij een nieuw model bouwt en tegelijk het oude model afbouwt. "Je wil daar genoeg geld aan overhouden, niet alleen om je rendement op peil te houden, maar ook om te investeren in digitaal. We kopen in feite tijd om die transformatie te kunnen maken. Bij boeken gaat dat misschien wat minder snel, maar er zijn wel een aantal lange termijntrends die wel heel erg tegen ons gaan werken als we nu niet gaan acteren.

Bij de NS zit al evengoed midden in de verandering. "Op korte termijn willen we vertrektijden tot op 10 seconden kunnen plannen in plaats van op de minuut, en dat moeten we ondersteunen met technologie", vertelt Hessel Dikkers, CIO van de Nederlandsche Spoorwegen. "Ook zijn we aan het kijken hoe we de reiziger van deur naar deur kunnen begeleiden. We willen dat klantcontact in plaats van alleen maar vervoerder zijn. Bovendien worden treinen steeds digitaler en dat brengt extra uitdagingen met zich mee."

Twee werelden

Door al die veranderingen is er zeker behoefte aan snelheid en wendbaarheid, zo blijkt uit de reacties van deze IT-leiders op wat Lodewijkx zegt. Alleen is dat niet het enige waar men behoefte aan heeft. Natuurlijk is het steeds de vraag hoe iedereen sneller kan, maar aan de andere kant wordt ook stabiliteit genoemd als belangrijk punt. De NS heeft hier flink in geïnvesteerd. "Daarin hebben we goede stappen gezet", vertelt Dikkers. "Nu is het van belang dat we ook snelheid krijgen in onze projecten en onze veranderingen." Datzelfde begrippenpaar wordt door De Jonge aangehaald: "Maak het zo stabiel als mogelijk, maar ook zo veranderlijk als mogelijk. Dat is geen paradox, het gaat erom dat je IT in de vingers hebt."

Daarnaast moet je de zaken ook bekijken vanuit het perspectief van de Raad van Commissarissen, voegt Arnoud Klerkx daaraan toe, want die vinden het maar lastig. "Agile, risico, fouten maken, dat is allemaal best lastig." Bovendien is er geen gegarandeerde uitkomst, zo haakt Gerrie de Jonge daarop aan. "Je weet wat je kwijt bent, maar niet wat het oplevert", zegt hij. "Je moet hen ook houvast geven."

Arnoud Klerkx: "Agile, risico, fouten maken, dat is allemaal best lastig voor een Raad van Commissarissen"

Maar het is niet alleen de Raad van Commissarissen die soms moeite heeft met de veranderingen en het fluïde worden van de organisatie. Bij Sanoma Learning is de hiërarchische structuur bijvoorbeeld al voor een groot deel doorbroken en wordt er veel met wisselende teams gewerkt om de leermethoden te ontwikkelen. Productowners kunnen veelal autonoom beslissen wat ze doen, bijvoorbeeld over de backlog en de prioritisering. "Gaan ze iets aan de technical debt doen of een nieuwe feature uitbrengen, dat beslissen ze zelf en dat werkt prima", zo beschrijft Arnoud Klerkx het proces. "Maar dat is wel lastig voor de wat meer traditionele uitgevers. Dat is een heel andere wereld. Ook zij zitten in de scrum-teams, maar ze zijn gewend een methode in één keer helemaal af te maken. Dan kan hij naar de printer en komt er twee jaar later een herdruk, heel overzichtelijk. Maar in de digitale wereld kun je hoofdstuk één en twee maken. En na de herfstvakantie kunnen we de rest wel in no time in DevOps live zetten. Dat is een heel andere aanvliegroute. Dat is een spanningsveld tussen agile en autonoom versus 'jamaar ik ben de baas en ik heb deze scope bedacht en zo moet het eruit zien'."

Datzelfde merken ze bij PostNL. "Wij zitten daar middenin", stelt Gerrie de Jonge. "Je ziet allerlei bottom up projecten heel goed werken, zeker in de wat kleinere omgevingen en met name front end. Maar het wordt lastiger als je de hele keten probeert te raken en ook links krijgt naar OT. Daar zijn ze minder van het snelle. Die zijn groot geworden doordat alles vaststond."

Dat wordt genuanceerd door Frank Vogt. "De kunst is juist die twee werelden naast elkaar te laten bestaan. Het is niet zo dat je morgen allemaal agile moet werken. Ik ben er niet zo voor om in een drukkerij zomaar iets te gaan uitproberen. Of wij in nieuwe persen gaan investeren wil ik toch liever op de klassieke manier beslissen. Aan de andere kant, in de digitale wereld gaat het niet om grote bedragen. Daar gaat het erom mensen aan het werk te zetten, autonomie te geven, snel leren, bijsturen en doorontwikkelen. Men vraagt zich vaak af of oud goed is en nieuw slecht, of andersom. Nee, je hebt ze allebei nodig."

Frank Vogt: "De kunst is die twee werelden naast elkaar te laten bestaan, want het is niet zo dat je morgen allemaal agile moet werken"

Maar Gerrie de Jonge gaat daar tegenin. Volgens hem kun je die oude en nieuwe wereld niet uit elkaar houden. "Ik geloof heel erg in de kracht van multidisciplinaire teams, ook bij operatie. Dat kan ontzettend goed bijdragen aan oplossingen op een snelle en efficiënte manier. Bovendien, die nieuwe snelle dingen aan de voorkant landen altijd ergens bij een klant, en dan moet het gewoon schalen en ontkom je niet aan infrastructuur requirements, security requirements en dergelijke. Ik geloof heel erg in die teams die vanuit IT geschraagd worden door de DevOps-filosofie. Die moet je heel diep inzetten, en eigenlijk integraal. Dan houd je je IT goed in de hand.

De juiste mensen

Dus heb je de juiste mensen nodig, want voor de nieuwe manier van werken moeten werknemers het nieuwe, snelle en onzekere omarmen. Maar dat heeft verdraaid weinig met leeftijd te maken, zo is de consensus aan tafel. Dat de digital natives van de jongere generatie veel flexibeler zijn wordt resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. "Er is bijvoorbeeld geen enkele correlatie gevonden tussen de leeftijd van docenten en de acceptatie van de technologie", vertelt Arnoud Klerkx. "De meeste jongeren zijn helemaal geen digital natives, het zijn vooral digital facebookers! Die zijn helemaal niet zo digital als wij denken."

Nieuwe mensen moeten dat nieuwe allemaal maar durven, maar ze hebben ook de juiste expertise nodig voor het werk dat hen wacht. En dat is steeds ander soort werk, omdat vanwege de veranderlijkheid het focuspunt van de organisatie steeds verandert, stelt Lodewijkx. Daardoor heb je steeds andere mensen nodig voor je wisselende teams. Daarvoor stelt hij een systeem voor waarmee je snel de juiste mensen kunt vinden, een expertfinder. Die mensen kunnen overal vandaan komen, ook van buiten de organisatie.

Arnoud Klerkx: "De meeste jongeren zijn helemaal geen digital natives, het zijn vooral digital facebookers!"

Maar daar hebben de verschillende gesprekspartners hun bedenkingen bij. "Het grote voordeel van eigen mensen is dat ze de organisatie kennen, stelt Gerrie de Jonge. "Onze systemen zijn heel specifiek. En in onze concurrentieslag zitten we heel dicht op de consument. We moeten heel goed weten wat hen bezighoudt en we hebben dus ook software-engineers nodig die heel goed weten waar ze mee bezig zijn."

Zo is het ook bij de NS. "Je moet heel goed snappen hoe het bedrijf in elkaar zit", stelt Hessel Dikkers. "Onze data-analisten moeten bijvoorbeeld weten waar ze de verschillende data vandaan moeten halen. Waar zitten de mensen in de trein, waar is het druk. Je kunt heel veel data combineren. Maar als je dat allemaal bij elkaar wilt brengen, dan moet je wel weten waar je het moet vinden."

Andere manier van leiding geven

In ieder geval is men het erover eens dat die snelheid en fluïditeit het vak fascinerend maakt. "Het brengt een geweldige creativiteit en dynamiek met zich mee", merkt Frank Vogt op. En dat maakt het er allemaal veel leuker op, zo is de reactie aan tafel. Wel moet je je als organisatie op die veranderlijkheid voorbereiden en je professionals goed uitrusten. Want hoe organiseer je een vorm van fluïditeit, dat vergt een heel andere cultuur dan we gewend zijn.

Hessel Dikkers: "Als iemand een fout maakt en je geeft hem een draai om zijn oren, dan is het gebeurd. Dan is het vertrouwen weg."

Lodewijkx maakt de vergelijking met jazzmuzikanten. "Zet die bij elkaar en ze vinden een rode draad waarbij ze allemaal tot hun recht kunnen komen. Trek die analogie nou eens door naar een organisatie met wisselende teams. Die mensen worden ook bij elkaar gezet en dan moeten ze output leveren. Wat zijn daar nou de rode draden. Hoe faciliteer je dat als management."

De nieuwe organisatie vraagt dus om een andere manier van leidinggeven. "Dat is iets van de lange adem. Het is heel moeilijk om zoiets als 'mogen falen' te integreren in het bedrijf. Dat is ook een kwestie van het goede voorbeeld geven, alleen dat al is lastig", denkt Frank Vogt. "We zetten daar echt wel stappen in, maar zoiets als fouten maken, dat zit er bij ons echt nog niet in."

En de eerste keer dat het gebeurt word je getoetst", haakt Hessel Dikkers daar op aan. "Als iemand een fout maakt en je geeft hem een draai om zijn oren, dan is het gebeurd. Dan is het vertrouwen weg. Daarom heb je als manager iemand nodig die complimentjes uitdeelt in plaats van oorvijgen."