5 analytische tools die jou meester maken over je IT

We krijgen steeds meer data tot onze beschikking via een enorme toename aan tools ern apparaten, en dus wordt het toezicht op onze IT meer en meer complex. De noodzaak aan analytische tools om die immer groeiende IT-omgeving in de gaten te houden groeit mee, of het nu gaat om de netwerkactiviteit of het bewaken van de softwarelicenties,

Hier zijn enkele toptools van gerespecteerde leveranciers van analytische tools zoals Splunk en Qlik, tot enkele niche-oplossingen van Cogmotive, Idax en Netscout.

Idax Solutions

Nu werknemers veel verschillende tools op verschillende apparaten gebruiken wordt het overzicht vanuit IT een uitdaging,. In die gefragmenteerde werkomgeving zien bedrijven als Idax Solutions een mogelijkheid om de risico's voor de organisatie te verkleinen en te blijven voldoen aan de regelgeving en verantwoording, naast het realiseren van kostenbeparingen op softwarelicenties die niet worden gebruikt. Daarin is het wel zaak dat werknemers alleen toegang hebben tot de systemen die ze werkelijk nodig hebben om hun werk te doen.

Werknemers hebben de neiging om bij het veranderen van hun dagelijkse werk niet de toegangsrechten op te willen geven op systemen die ze eigenlijk niet meer nodig hebben. Met een toename aan het aantal inbreuken op systemen waarbij data wordt gecompromitteerd en het schenden van protocollen en regelgeving is het in de hand houden van die toegangsrechten in toenemende mate essentieel.

"Het is alsof je de sleutels tot je huis hebt verstopt onder de bloempot naast je deur", zegt Mark Robert van Idax Solutions. "Dat op zich is niet met de intentie dat iemand onnodig je huis binnen kan komen, maar als het daar eenmaal ligt, gaan mensen het wel gebruiken."

Idax is gespecialiseerd in het managen van toegangsrechten en het koppelen van die rechten aan het verminderen van het aantal licenties die benodigd zijn. Het werkt binnenshuis; er is geen SaaS-aanbieding.