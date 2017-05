7 beste zakelijke Android-smartphones

Kies je nieuwe smartphone

De smartphone is een belangrijk werkinstrument geworden en daarom is het van belang op de hoogte te blijven van laatste ontwikkelingen op dat gebied. Dat is makkelijk met Apples iPhone maar hoe zit het nu met Android?

Om erachter te komen welke telefoon de juiste is voor jou en je medewerkers moeten we door alle marketingblabla en andere glitter en glamour kijken. Wat is er echt van waar en wat is slechts promotionele nonsens? We hebben daarom de meest recente reviews van mobiele expert Dan Rosenbaum op een rijtje gezet.

Bij elke telefoon geven we een korte beschrijving van de meest belangrijke specs, met daarbij alle voors en tegens. We geven je tevens een link naar de volledige review zodat je eventueel een meer compleet beeld kan krijgen van de beschreven smartphone.