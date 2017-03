5 tips voor het kiezen van de juiste hybride tablet

Hybride tablets oftewel 2-in-1-apparaten komen in allerlei soorten en maten. De opties zijn zelfs zo uitgebreid dat het overweldigend kan zijn als je op zoek bent naar het apparaat dat jou het beste past.

Of je nu zoekt naar een meer traditionele notebookervaring of dat je kijkt naar een tablet die in staat is te presteren als een notebook, is het meer dan waarschijnlijk dat de perfecte optie voor jou bestaat. Maar is een hoop om over na te denken voordat je een hybride apparaat aanschaft, en deze vijf tips zullen je een stuk verder helpen in het vinden van het voor jou best passende apparaat.