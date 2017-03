7 aantrekkelijke Chromebooks voor zakelijk gebruik

We zitten toch al in de cloud, dus een cloudcomputer is de volgende stap.

Net als bij andere aankoopbeslissingen met hardware is er een lijst van zaken die in je overwegingen kunnen worden meegenomen, waaronder prijs, specs, ontwerp en accuduur.

Wat geweldig is aan de Chromebooks is dat je er niet meer dan zo'n 200 tot 300 euro voor kwijt bent, dus of je nu voor de hele zaak of afdeling een werklaptop zoekt, of alleen voor je zelf voor zakelijk gebruik, het is en blijft goed betaalbaar.

Wat iets minder is dat een Chromebook voornamelijk internetapps gebruikt, wat een probleem kan zijn voor mensen die verwachten dat ze hetzelfde werk kunnen doen als met een Windows-laptop of een MacBook.

Chromebooks zijn ideaal voor degenen met een constante internetverbinding en passen goed in werkomgevingen die op Google zijn gebaseerd. Degenen die dezelfde specs verwachten als bij een standaardlaptop zouden eerder moeten kiezen voor een MacBook of een Windows-laptop, maar als je er voor open staat is de Chromebook een prima alternatief voor een machine van 500 euro of meer.