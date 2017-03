Zo maak je van tech een dodelijk wapen

Verdedig jezelf met wat je voorhanden hebt

In het verleden leerden we - als simpele burgers - alledaagse materialen te gebruiken om ons te verdedigen. Geld om 'echte' wapens te kopen hadden we immers niet, en om gedurende je werk op het land of later in de fabriek met wapens rond te lopen was onhandig en lomp. Dus leerden we onze werkspullen zodanig te gebruiken dat we ons altijd en overal konden verdedigen tegen kwaadwillenden.

Het beste voorbeeld hierin zijn de Japanners die hun materialen om het land te bewerken leerden gebruiken als dodelijke wapens, zoals de dorsvlegel (nunchaku) en andere spullen. Maar iedereen kent natuurlijk ook de Westerse boer, die met riek en al kon oprukken in groten getale naar de tirannieke aristocraat.

Die tijden zijn voorbij, maar ook als IT-er zijn er zat mogelijkheden je spullen te gebruiken als (verdedigings)wapen. In de komende pagina's nemen we je mee in moderne verdedigingstechnieken, sommige voor de hand liggend, maar vaker verrassend (en vaak verboden).