5 nieuwe smartphones die we willen in 2017

Foto Techconfigurations op basis van patenten.

iPhone 8

De iPhone 8 zal het tiende levensjaar van de populaire Apple-smartphone opsieren, en de marktanalisten verwachten een volledig opnieuw vormgegeven iPhone. MacWorld meldde een mogelijke terugkeer van stainless steel/volledig glazen design, een gebogen OLED-beeldscherm, nieuwe kleuropties, draadloos opladen, een opvouwbaar design en een derde, kleiner model van de iPhone 8.

Natuurlijk zijn dat allemaal geruchten en veel van dezelfde geruchten komen elk jaar weer terug in de speculaties over hoe de volgende iPhone eruit komt te zien. Maar, volgens MacWorld zijn de meest betrouwbare geruchten die over een derde kleinere model, een nieuw ontwerp en een OLED, volledig glazen, display. Apple komt in de regel pas in het najaar met nieuwe smartphones.