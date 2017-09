De voordelen van mainframes

Op 7 april 1964 stelde IBM hun eigen systeem/360-mainframe architectuur voor aan de wereld. Ontworpen voor kritische bedrijfsprocessen die niet onderbroken konden worden, grote aantallen transacties moesten verwerken en een snelle reactietijd nodig hadden. Sindsdien vormt het IBM-systeem z/OS een parallelle wereld, die fundamenteel afwijkt van de "normale" systemen van PC-servers en die van de mobiele wereld. Het onderhoud van IBM-Mainframe-Hard- und Software vraagt echter bijzondere kennis die langzaam dreigt te verdwijnen.

Is een mainframe in 2017, 50 jaar na de invoering, nog steeds relevant? Kunnen client/server en cloud technologieën het mainframe vervangen? Zo ja, zouden multinationals, banken en verzekeraars hun bedrijfsprocessen dan niet op termijn moeten omzetten naar deze "moderne" platformen?

Alleen doen als het echt niet anders kan, is het devies. Het is niet eenvoudig om vandaag op morgen een mainframe-architectuur over te zetten naar een ander platform en het omzetten leidt altijd tot een grote bedrijfsrisico's. Daarnaast vertegenwoordigen mainframesystemen veel kapitaal in de vorm van hoge hardware-investeringen. Ook blijft de vraag naar de technische noodzaak overeind: met systemen gebaseerd op z/OS is het nog steeds mogelijk om problemen aan te pakken die met gewone hardware maar moeilijk op te lossen zijn. Dit komt met name door nog niet geëvenaarde snelheid en betrouwbaarheid.

Ongeëvenaarde snelheid en betrouwbaarheid

Wat zijn de unieke kenmerken van mainframes? Als eerste is het de decimale rekenkunde waarop ze werken. Vooral financiële dienstverleners moeten op een 100%-betrouwbaarheid kunnen vertrouwen bij de vele miljarden berekeningen per dag. Als deze rekenkunde vervangt wordt door een constant, variabel of binair rekenstelsel is de kans groot dat er meer fouten ontstaan. Bovendien zal het systeem dan langzamer werken. De z/OS-processor werkt met specifieke decimaaleenheden die uitsluitend binair gecodeerde decimaal-rekenkunde uitvoeren. Het resultaat is een zeer hoge snelheid en betrouwbaarheid die met software gebaseerd op het binaire stelsel onbereikbaar is.

Alle gegevens direct beschikbaar

Verder garandeert een mainframe 100% uptime. Dus niet: de meeste gegevens zijn meestal beschikbaar en gebruiken daarvoor een deel van de rekencapaciteit, maar alle gegevens direct beschikbaar met de gehele rekencapaciteit. Zonder dataverlies kan de systeembeheerder volledige CPU-printplaten uit de werkende machine verwijderen. Hiervoor is een heel scala aan soft- en hardware vereisten nodig. Er zijn nog meer unique selling points (USP): Een forse I/O bandbreedte, echte visualisering en geïntegreerde gebruiksspecifieke hardware.

Vooral multinationals baseren hun IT op IBM-mainframetechnologie, omdat ze daar afhankelijk van zijn. Door de speciale architectuur is een z/OS-systeem beter te configureren en veel sneller dan elk ander op x86 gebaseerd systeem. Een voorbeeld: op 12 juli 2016, de "Amazon Prime Day", deelde het online-warenhuis Amazon trots mee dat ze 636 artikelen per seconde verkochten op basis van een AWS infrastructuur. Vervolgens publiceerde Visa dat zij 56.000 creditcardtransacties per seconde verwerkten met hun z8-systeem.

Daar waar Amazon voor hun web-services een reusachtige infrastructuur nodig heeft, past een z8-systeem in een kamer van een ruim huis. Het is een achterhaalde mythe dat je voor een mainframe complete bedrijfshallen nodig hebt. Door de jaren heen zijn mainframes niet alleen sneller en breder inzetbaar geworden maar ook veel kleiner, daarom is het een raar om te denken dat een steeds grotere stapel containers vol met servers duidt op een neergang van de steeds kleiner wordende mainframe.

Mogelijkheden om te integreren met andere platformen

Mogelijkheden om makkelijk te integreren met andere platformen versterkt de toekomstbestendigheid van het mainframe-systeem. IBM heeft middleware technologie ontwikkeld die het z/OS backend met Java/dot.net kan verbinden om zo een koppeling tussen websites met een mainframe-frontend mogelijk te maken.

Doordat de betrouwbaarheid van het systeem steeds beter werd, konden bedrijven door de jaren heen het aantal machines alsook het aantal beheerders verminderen. Een handjevol beheerders doet tegenwoordig hetzelfde werk als 20 tot 30 vakmensen in de jaren 80. IBM heeft de laatste jaren hard gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het opleiden van de komende generatie, waardoor we kunnen aannemen dat het mainframe-systeem ook in 2020 nog meegroeit met de laatste technische ontwikkelingen en onderdeel zal zijn van het moderne IT-bedrijf.