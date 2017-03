7 tips in het opzetten van een B2B-webshop

De lancering van B2B-marktplaatsen door e-commerce bedrijven zoals Alibaba en Amazon heeft het fenomeen webshop bij veel B2B-organisaties opnieuw op de agenda gezet. Het is ook geen verrassing dat juist dit nieuws de aandacht trekt. Volgens de analisten van Frost & Sullivan wordt de wereldwijde markt voor online B2B-sales twee keer zo groot als die voor B2C, namelijk 6,7 biljoen dollar ten opzichte van 3,2 biljoen dollar. Een webshop dus, leuk. Maar wat betekent dat voor jou, als CIO van een B2B-bedrijf?

De aankoopervaring en de beleving van de B2B-klant is van cruciaal belang bij het overschakelen van offline naar online inkoop. Forrester stelt dat als je de self-service goed hebt ingericht, de conversie van online sales veel hoger is bij B2B (7,3%) dan bij B2C (3%). Door de inzet van online sales krijgt je B2B-organisatie een snellere route naar de markt en potentieel lagere kosten. Terwijl je je verkoopapparaat natuurlijk niet kwijt wilt, is er waarschijnlijk toch een groot deel van de omzet die je in self-service kunt omzetten.

Verschillende behoeften

Een belangrijke eerste stap bij het opzetten van een online winkel met een goede customer experience is begrijpen dat een B2B-klant meer complexe behoeften heeft dan een normale consument. Vaak proberen B2B-bedrijven om een online B2C-verkoopmodel te kopiëren. Met zo'n aanpak hou je geen of te weinig rekening met de verschillen tussen de twee soorten kopers. In een B2C-omgeving hebben individuele consumenten een enkel product nodig, dit betekent dat inkoophoeveelheden laag zijn en bezoeken aan een website sporadisch.

Consumenten stellen maar een beperkt aantal eisen aan een webshop, zoals een vaste lage prijs, directe en eenvoudige betaalmogelijkheden en een korte beschrijving van het eindproduct. Via een breed onderzoek komt de consument dan bij een bepaalde webshop uit, maar is het artikel niet beschikbaar of is het elders net iets goedkoper, dan zal hij niet lang twijfelen om het toch bij een andere aanbieder aan te schaffen. De loyaliteit en het koopgedrag van je B2B-klant is heel anders.

B2B-inkoopproces

Bij een B2B-inkoopproces zijn vaak meerdere beslissers betrokken, zoals de afdelingen inkoop en financiën en het senior management. Ook worden teams of werknemers die het product daadwerkelijk zullen gebruiken naar hun mening gevraagd. Een B2B-aankoop is een grotere of specialistische bestelling, waarbij dikwijls volumekorting wordt berekend of sprake is van handelsovereenkomst. Je hebt vaak een langdurige relatie met je klanten, omdat er bij eerdere gelegenheden al aankopen zijn gedaan. Hierdoor heeft je klant ook de verwachting dat een eerder gegeven korting wederom van toepassing is of dat hij op krediet kan betalen. Als het gaat om grondstoffen of een ander specifiek product, zal je klant zeer nauwkeurige informatie willen hebben, zoals exacte afmetingen. De levertijden verschillen ook en met elke klant maak je dus specifieke logistieke afspraken die sterk kunnen variëren. Denk aan directe levering voor onderdelen, periodieke leveringen voor groothandels en langere doorlooptijden bij maatwerk.

Deze complexiteit betekent je als CIO van een B2B-organisatie de kenmerken en functies van je webwinkel zorgvuldig moet overwegen. Een effectieve manier om de complexiteit van B2B online inkoop te verminderen, is gebruik te maken van bestaande gegevens over je klant. Deze gegevens zijn meestal aanwezig in je ERP-systeem en een goede integratie met de webshop is dan ook een basisvoorwaarde. Als de integratie al standaard aanwezig is scheelt dat je als CIO de nodige kopzorgen en vooral ook kosten. Maar er zijn daarnaast nog andere eisen waaraan je moet voldoen om aan de veelzijdige behoeften van je klanten tegemoet te komen. Hieronder heb ik een aantal op een rij gezet op de volgende pagina.