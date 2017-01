Digitale transformatie betekent ook je voorbereiden op succes

De impact gaat veel verder dan alleen maar het ontsluiten van een extra verkoopkanaal. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat er andere functies en rollen ontstaan binnen jouw bedrijf. Denk hierbij onder andere aan contentbeheerders, productowners, data-analysten.

Daarnaast blijkt dat de analoge en de digitale wereld niet zulke gescheiden werelden zijn als bedrijfsvoerders vaak denken. Als voorbeeld; bij de afdeling customer care is er wisselwerking en kun je de digitale service benutten voor je brick & mortar service. Voor wie flexibel en open omgaat met alle kansen die de digitale wereld biedt is er heel veel voordeel te halen en dan is de transformatie een feit of allicht in gang gezet.

Aan de andere kant wil ik hier benadrukken dat het een mythe en een illusie is dat je er bent door alleen maar een online kanaal te openen. Je moet je bedenken dat het nieuwe kanaal van een heel andere orde is dan je fysieke winkel. Je moet je hele distributiekanaal erop aanpassen. Bovendien betekent een nieuw kanaal dat je je publiek op een heel andere manier benadert. En dat kon er wel eens toe leiden dat ook je businessmodel op de schop moet, omdat je ineens een heel ander publiek benadert.

Maar om dat te bereiken zul je wel in staat moeten zijn om de nieuwe kansen te onderkennen die je krijgt. Want als je succes hebt moet je weten waar dat vandaan komt. Waar zit nu je publiek? En hoe gedragen ze zich? Daarvoor is het van belang dat je van tevoren een online strategie hebt bedacht die je constant actueel houdt en bijstuurt. Anders heb je de eerste stap gezet maar beperk je jezelf in de vervolgstappen.

Bedenk dus van tevoren goed welke middelen je moet aanbrengen om je omgeving te volgen, om het aankooppatroon te ontcijferen en om in kaart te brengen waar je klanten vandaan komen en wat ze precies doen. Dat betekent dat je aan de slag moet met analytics, social kanalen en online catalogi. Bedenk waar je je data vandaan kunt halen en hoe je die aan elkaar gaat koppelen om er nuttige informatie uit te halen. Als je die informatie goed weet te benutten is de cirkel rond en kun je spreken van transformatie.

Let er wel op dat de term 'getransformeerd' een bepaalde mate van afronding impliceert. Maar wat mij betreft kun je eigenlijk alleen spreken over afronding van je initiële schreden op het digitale gebied; eenmaal gestart ben je, net als met elke andere reguliere business, nooit klaar en moet je dus constant blijven 'meetransformeren'.