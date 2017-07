De sleutels tot het succes van de UX van Spotify en Netflix

Key learnings van dit artikel:

De wisselwerking tussen gebruikerservaringen en de toepassing van data-analyse

Het verbeteren van de klantervaring door het visualiseren van bepaalde data

Gebruikerservaring en user interface design die naadloos in elkaar overlopen

Methodes zoals design thinking en scrum helpen om de klant centraal te stellen

.

Als ik via Netflix een televisieserie kijk, hoef ik niet elke aflevering afzonderlijk aan te klikken. Ik kan lekker op de bank blijven zitten en binge-watchen. Als ik dan halverwege in slaap val, stopt de weergave na een paar afleveringen automatisch en mis ik niets van mijn favoriete serie. Bij Spotify krijg ik op basis van een zoekwoord niet alleen liedjes of artiesten te zien, maar ook albums, afspeellijsten en profielen. Ogenschijnlijke toevalligheden zorgen voor een complete gebruikerservaring.

Waardoor blijven mensen deze producten graag gebruiken? Het werkgebied wat achter het maken van zulke gebruikerservaringen zit heet "user experience design" (UX). Het UX-design omvat alle ervaringsaspecten van gebruikers bij interactie met een product, of dit nu digitaal of fysiek is. Hoe bouw je producten die graag gebruikt worden in de wereld van data analyse?

Hoewel het koude en machinale beeld bij velen anders doet vermoeden is het doel van data analytics de gebruiker juist te laten omgaan met veel gegevens. De uitdaging is om de inhoud, onafhankelijk van de complexiteit, visueel aantrekkelijk te maken. Het moet leuk zijn om met gegevens te spelen. Dit kan door enerzijds een combinatie van visueel aantrekkelijke info en het slimme concept achter de schermen. Anderzijds kan dit door de naadloze samenwerking van user experience en user interface design (UI design) die het verwerken van informatie en de complexe verbanden makkelijk maakt.

Klanten bind je door visualisatie

Door de visualisatie van gegevens worden mensen geprikkeld om op ontdekkingsreis te gaan. Een goede visualisatie maakt dat een gebruiker eenvoudig in de beschikbare informatie duikt en daardoor moeiteloos hidden insights vindt. Zo kan de gebruiker spelenderwijs het geheel aan informatie blootleggen. Dit komt met name omdat de mens 83% van zijn informatie via de ogen opneemt.

Het nut van user interface design is snel begrepen, moeilijker wordt het met UX-design. Een goed UX-design is niet tastbaar, maar als het ontbreekt valt het direct op. Veel apps komen op de markt maar halen het niet, goede marketing en grafisch ontwerp ten spijt. Als ze niet aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen, worden ze snel weer verwijderd.

Om aan klantbehoeftes te kunnen voldoen moet je je kunnen verplaatsen en empathie hebben. Want wordt aan de klantbehoefte voldaan, wordt het product graag door de klant gebruikt. En producten die graag gebruikt worden, zijn succesvol. Of dat nu een flirt-app is of een dashboard, dat maakt niet uit. Ken je je gebruiker dan is het mogelijk om pasklare oplossingen aan te bieden, die vervolgens gretig aftrek vinden.

Design thinking stelt je klant centraal

Met UX-design ontwerp je producten zodanig dat deze op de gebruiker zijn afgesteld. De werkwijze zoals bij design thinking maakt het mogelijk om de gebruiker centraal te stellen. De gebruiker wordt gevolgd, geobserveerd, geïnterviewd en geanalyseerd niet alleen aan het begin maar ook in de volgende productiefasen.

Ontwikkelaars vervaardigen, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het product, personas en user stories & journeys. Klantgroepen worden tot leven geroepen met voorbeeldklanten compleet met naam, hobby en levensstijl. In de klantreis worden de contactmomenten tussen klant en product geschetst. Hiermee vormt dit document de sleutel om zwakke plekken te identificeren tijdens het productieproces.

De meeste data analytics producten worden gebruikt door een gebruikersgroep die zich richt op een specifiek vakgebied of afdeling. Wil men een product succesvol implementeren dan is het belangrijk juiste deze groep te raadplegen en gebruik te stimuleren. Wat is de praktijk? Zitten de gebruikers op kantoor of willen ze de informatie onderweg opvragen? Welke kengetallen moeten direct opvraagbaar zijn en welke kunnen voorlopig achterwege blijven?

UX-design is net als scrum, 'fail fast and fail often'

UX-design is vergelijkbaar met de werkwijze bij scrum, waarbij op basis van "fail fast, fail often" vanaf de eerste ontwerpen tot aan het eindproduct alle stappen iteratief worden getest. Door het iteratief testen komen fouten zoals ontbrekende functies, toegankelijkheid en gebruiksonvriendelijkheid snel boven drijven.

User experience design in data analytics zorgt ervoor dat het risico geminimaliseerd wordt dat een product duur en overbodig wordt. In plaats daarvan worden de gebruikers continu betrokken bij de productontwikkeling waardoor productoptimalisatie wordt gerealiseerd. Het doel: een product te ontwikkelen met zulke functionaliteiten dat de gebruikers het product onmisbaar vinden.