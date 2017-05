Waarom Bimodal IT dood is - en DevOps leeft

Bimodal IT werd in 2014 geïntroduceerd door Gartner en splitst je technologie-afdelingen in twee groepen: een stabiele modus (Mode 1) waarin het grootste gedeelte van je technologie behoedzaam wordt gemanaged en bijgeslepen, en een tweede modus (Mode 2) dat experimenten aanmoedigt en uitgaat van wendbaarheid en snelheid. Een jaar geleden leek het logisch om die splitsing te maken, omdat bedrijven worstelden met een tekort aan talent, verschillende processen en een gat tussen oude en nieuwe technologie, zegt Matthew Guarini van Forrester Research.

Marketing, sales en andere afdelingen stapten massaal over op cloudapplicaties, schaduw-IT, waarmee CIO's worstelden om dat binnen de technologische kaders te brengen. Maar ze zagen tevens dat ze sneller moesten bewegen om digitale rivalen van zich af te schudden. Daarom werd de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld ERP-systemen op een laag pitje gezet en werd een versnelling gegeven aan innovatie. Veel bedrijven hebben succes gekend met bimodal IT. Gartner zei in zijn CIO Survey van 2017 dat 71 procent van de best presterende bedrijven vindt dat bimodal IT innovatie verbetert.

Waarom bimodal niet langer werkt

Maar bimodal blijkt onhoudbaar nu CIO's hun werkmodellen aanpassen aan de snelheid van de klant. Een belangrijke reden voor die onhoudbaarheid is dat bimodal de IT-afdeling splitst, waarbij de coole jongens die met de nieuwste technologie mogen spelen worden uitgespeeld tegen de ontwikkelaars die door ERP-implementaties moeten ploeteren.

Het langzame tegen het snelle team creëert concurrerende culturen en geeft operationele uitdagingen, zegt Guarini. "Als je doorgaat met bimodal wordt de kloof in de IT-afdeling alleen maar groter en groter en geeft het steeds meer problemen", zegt hij. "Op een bepaald moment moet je versnellen en dat is een stuk makkelijker met een gemeenschappelijke cultuur."

Guarini zegt dat CIO's meer samenhangende businessmodellen moet hanteren voor hun technologie, met daarin ruimte voor moderne technologieplatformen en -processen. Belangrijke ingrediënten hierin zijn cloudsoftware, microservices en API's. Agile en DevOPs zijn hierin bij voorkeur de ontwikkelmodellen. Code waarbij het voorheen weken en zelf maanden duurde om te updaten kost nu slechts uren of dagen.

Op de volgende pagina: Pas je aan of verdwijn!