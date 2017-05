In 10 stappen naar de API-economie

Maar hoe maak je nu ten volle gebruik van die API-economie? Gartner heeft 10 belangrijke stappen gedefinieerd waarmee je jouw bedrijf klaar maakt voor de toekomst (en die toekomst is overigens al nu!):

1. Je (digitale) strategie bepaalt je API-programma. De leidende digitale firma's managen hun API-portfolio's zodanig dat de zakelijke prioriteiten die uit digitale initiatieven zijn te halen de belangrijkste drijfveren zijn achter de API's die ze bouwen, en hoe die API's worden gebruikt.

2. Stem je API-ervaring af op je API-gebruikers. Hoewel API's worden gebruikt door applicaties en niet door eindgebruikers is de gebruikservaring bij API's net zo belangrijk als bij het gebruik van diezelfde applicaties. Het is belangrijk dat de API's worden afgestemd op de gedrag en de requirements van die applicaties.

3. Gebruik hackathons, maar begrijp de beperkingen daarvan. Hackathons zijn een prima manier om een API-programma op te starten. Maar het gebruik van een hackathon als een losstaand event heeft weinig langetermijneffecten op de digitale transformatie. Als je ze goed uitvoert kunnen hackathons publiciteit genereren, de cultuur veranderen en innovatie inspireren, nieuwe partners ecosystemen opleveren en nieuw talent aantrekken en behouden. Maar de voorbereiding is hierin essentieel.

4. Bouw API's voor de markt, niet voor jezelf. Je kan de mooiste en beste API's van de wereld bouwen, maar dat zal niet werken als je niet de ontwikkelaars bereikt die het nodig hebben. De simpele regel voor CIO's en CDO's is alleen API's te bouwen die al een duidelijk omschreven gebruiker heeft, anders loop je het risico ineffectieve API's aan te bieden en dat is zonde van de tijd, moeite en geld.

5. Omzet genereren is meer dan alleen afrekenen op calls. De meeste waarde die een API levert in de API-economie komt niet van het afrekenen op het aantal calls dat de API krijgt. De meeste waarde wordt gerealiseerd door de zakelijke kansen die de API biedt en de applicaties die daarvan gebruik maken.

6. API's maken Bimodal mogelijk, en Bimodal heeft API's nodig. Bimodal is de praktijk waarin twee separate maar coherente werkstijlen worden uitgevoerd, waarbij de ene zich richt op situaties met een grotere voorspelbaarheid (Mode 1) en de andere waar onderzoek en testen voor nodig is (Mode 2). Het exploiteren van API's om de omzet te verhogen, nieuwe klanten aan te trekken en waarde te creëren voor partners en consumenten dwingt de organisatie tot Bimodal, vindt Gartner.

7. API's zijn de toegang tot je data en applicaties, dus security is belangrijk. Omdat API's je digitale business mogelijk maken, is het beveiligen ervan essentieel om de digitale risico's te beperken. Bij de beveiligingsstrategie voor API's moeten alle betrokkenen worden meegenomen, dus vanaf de ontwikkelaars tot aan de operationele staf en het security- en complianceteam.

8. Zet niet je eigen API-management op. Differentiatie komt niet van het eigenhandig bouwen van een API-managementplatform. Het komt van de API's die je publiceert in je ecosysteem van ontwikkelaars en hoe gemotiveerd zij zijn om daarop applicaties te bouwen die jou tot voordeel zijn. Het gebruik van bestaande API-managementplatforms bespaart tijd en vermindert de complexiteit, maakt middelen vrij om een API-programma te draaien die je zakelijke doelen zal ondersteunen.

9. Een moderne applicatie-architectuur heeft API's nodig. De eerste vraag die een ontwikkelaar zal stellen over een nieuwe applicatie, clouddienst of IoT-apparaat is "Wat is zijn API?" API's staan tegenwoordig centraal in de architectuur van applicaties omdat ze zorgen voor makkelijke integratie en als dataleidingen fungeren tussen mobiele apps en veel IoT-apparaten.

10. Het gebruik van API's is algemener dan het publiceren ervan. Een gemiddeld bedrijf zal meer API's gebruiken dan het zelf levert. In de meeste bedrijven worden API's gebruikt in en tussen veel afdelingen zonder dat het senior management of de CIO daarvan op de hoogte is. De eerste stap in het in de hand houden van het gebruik van externe API's is het creëren van een catalogus van de API-gebruik in het hele bedrijf.