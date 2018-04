Ontwikkelingsplatformen met low-code: pain or gain?

Volgens Gartner zal de vraag naar de ontwikkeling van softwaretoepassingen tot 2021 minstens vijf keer sneller groeien dan de capaciteit die IT heeft om deze te leveren. En volgens verschillende analisten en onderzoeken zal een aanzienlijk deel van de ontwikkelde applicaties niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, waarschijnlijk door in de eerste plaats een gebrek aan een duidelijk begrip van de vereisten, veranderende behoeften of doordat ze niet aantrekkelijk te zijn om te gebruiken.

Leveranciers van low-code ontwikkelplatformen, zoals Mendix, stellen dat hun alternatieve benadering van ontwikkeling - visuele modellering in plaats van codering - CIO's kan helpen beter te voldoen aan de vraag naar applicaties en verbeterde resultaten. Analisten stellen dat dergelijke platformen de ontwikkeling van applicaties eenvoudiger, sneller en vaak beter maken door een nauwere betrokkenheid van de business en samenwerking in het ontwikkelingsproces mogelijk te maken.

Er is een toenemend aantal gebruikerservaringen ten gunste van low-code als een snel en wendbaar platform voor het bouwen van grote business applicaties. Maar tegelijkertijd is er een gemeenschappelijke opvatting dat applicaties die met dergelijke hulpmiddelen zijn gebouwd niet de verfijning en schaalbaarheid hebben van applicaties die traditionele codeertalen gebruiken. Dit beeld is verouderd en verkeerd.

Volgens Forrester krijgen low-code ontwikkelingsplatformen steeds meer grip op de markt vanwege hun vermogen om bedrijven in staat te stellen snel aangepaste web- en mobiele apps te bouwen en in te zetten, zonder dat low-level codering nodig is. Uit de onderzoeken van Forrester blijkt ook dat low-code platformen worden ingezet voor grote, mission-critical applicaties, waardoor de mythe dat ze alleen geschikt zijn voor kleine, departementale apps wordt ontkracht.

Zes kenmerken van low-code platformen voor enterprise-ready applicaties

Om applicaties enterprise ready te maken, moeten ze de volgende zes kenmerken bevatten, ongeacht de bouwmethode. Als u het eens bent met mijn keuze van kenmerken, zou ik willen stellen dat het topsegment van low-code platform-leveranciers ze allemaal vervult, en dat deze platformen dus bij uitstek geschikt zijn voor ontwikkelingsprojecten voor bedrijfsapplicaties.

Volledige integratiemogelijkheden

Het is essentieel dat applicaties eenvoudig met andere systemen en services kunnen worden verbonden. De betere low-code platformen bieden allemaal uitgebreide integratiemogelijkheden, waaronder mapping van en naar verschillende dataformaten, transportprotocollen en meer. Met de levering van kant-en-klare connectoren voor cloud services zoals IBM Watson, AWS Machine Learning en andere slimme services kunt u geavanceerde enterprise apps bouwen. Geloofwaardige low-code platformen bieden ook connectoren voor meer traditionele systems-of-record zoals SAP, Microsoft Dynamics en andere.

Zo bouwde een team uit de logistieke sector bijvoorbeeld, een mobile-first tracking-oplossing met een onveranderlijk grootboek van gebeurtenissen om end-to-end auditing in de hele supply chain te ondersteunen. Het duurde slechts 10 dagen om te bouwen, zonder dat een enkele coderegel werd geschreven en uit de box connectoren werden gebruikt om te integreren met IBM Watson en IBM Blockchain.

Open

Aan het geavanceerde eind van de low-code platformmarkt bieden leveranciers API's voor alle kernplatformfuncties, waardoor ze naadloos aansluiten op uw IT-landschap. Het is echter de moeite waard om de leverancier te vragen of zijn platformen toepassingen van platform level services van derden toestaan, zoals message queues of databases. Vraag of ze testservices van derden integreren of automation servers zoals Jenkins of Gitlab CI gebruiken om uw continuous integration/continuous delivery (CI/CD)-pijplijn te orkestreren. Publiceren ze alle applicatiemodellen - domeinmodel, logicamodel en UI-model - in een open model-specificatie? Bieden hun Model API en Platform SDK toegang tot de belangrijkste applicatie-artefacten via third-party tools?

Secure

Alle grote low-code platformen bieden beveiligingsniveaus voor het platform zelf en de applicaties die op het platform zijn gebouwd voor zowel cloud- als on-premise-implementatie. Dit omvat het omgaan met beveiligingsbedreigingen binnen de run-time-omgeving en het bieden van toepassingsbeveiligingsinstellingen om rollen en toegangsrechten te definiëren. De meeste platformen voldoen aan de belangrijkste ISO-normen. Velen voldoen aan beveiligingsnormen voor containeromgevingen. Back-up en disaster recovery-processen zijn ook gangbaar. Als u uw platform gebruikt om applicaties te ontwikkelen voor een bepaalde enterprise-technologieomgeving, zoals IBM of SAP, moet u zich afvragen of het low-codeplatform is gecertificeerd door die leveranciers.

Schaalbaar

De meeste cloud-native low-code platformen gaan samen met een snelle ontwikkeling met een web-scale run-time-architectuur die on-demand flexibel schalen voor grote gebruikersbestanden mogelijk maakt. Het is echter een goed idee om een platform te kiezen dat de vrijheid biedt om alleen toepassingscomponenten te schalen, ongeacht de afhankelijkheden. Dit wordt een must-have in de ontwikkeling van enterprise-software, maar niet alle leveranciers bieden deze mogelijkheid. Als een back-end-proces bijvoorbeeld meer tijd in beslag neemt dan verwacht en extra pk's nodig heeft, kan dat onderdeel naar behoefte worden opgevoerd zonder de gebruikerservaring uit het oog te verliezen. Natuurlijk kunt u de hele applicatie opschalen, maar om dat te doen alleen omdat een proces de prestaties vertraagt, is verspilling van middelen.

Cloud native en verplaatsbaar

IT-afdelingen verwachten toepassingen in de cloud-omgevingen te implementeren die het best voldoen aan hun functionele behoeften. De meeste low-code-platformen bieden cloud-implementatiemogelijkheden (als ook on-premise). 'Cloud-native' low-code spelers hebben een nauwe relatie met een reeks cloud-implementatietechnologieën zoals Cloud Foundry, Docker, Kubernetes en andere. Dit biedt volledige vrijheid om te implementeren op vrijwel elke gewenste cloud zoals AWS en Azure, of de eigen openbare service van de leverancier, op IBM Cloud, SAP, Pivotal of andere openbare of privé-services.

Het omarmen van containertechnologie is belangrijk voor de ontwikkeling van moderne applicaties en wordt over het algemeen ondersteund door krachtige low-code leverancier-platformen. Containers bieden verplaatsbaarheid en zijn een oplossing voor het probleem hoe software op betrouwbare wijze kan blijven draaien wanneer het van de ene cloud omgeving naar de andere wordt verplaatst. Ze bieden snelheid en snelle schaalbaarheid, terwijl ze tegelijkertijd resource-efficiency en operationele kostenbesparingen opleveren. En natuurlijk draaien en werken applicaties overal.

Ondersteuning van DevOps en microservices-architecturen

De hedendaagse organisaties hebben continue innovatie nodig om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van een steeds veranderende markt. Ze moeten de dynamiek van de manier waarop ze applicatieontwikkeling en -levering uitvoeren veranderen. Veel organisaties schakelen over van een gecentraliseerde ontwikkelingsaanpak naar het werken in kleine, multifunctionele teams. Deze teams implementeren de best practices en microservices van DevOps om de ontwikkeling, tests, operaties en line of business stakeholders bij elkaar te brengen. Deze aanpak stimuleert continue integratie, applicatiebewaking en delivery van app-portfolio's. Veel low-code platformen kunnen ook fungeren als de delivery hubs van uw app door continue levering mogelijk te maken met ingebouwde DevOps-mogelijkheden of door integratie met wellicht Jenkins, Gitlab CI of uw bestaande DevOps-toolset. Implementatie via één klik, versiebeheer, doorlopende integratie en geautomatiseerde tests zouden standaard moeten zijn.

Conclusie

Vaak gedreven door uitdagingen op het gebied van digitale transformatie, staan IT-teams onder grote druk om meer en sneller applicaties te leveren, om beter te voldoen aan de behoeften van de business. Low-code platformen kunnen organisaties helpen het tekort aan vaardigheden van programmeurs te overwinnen en de samenwerking zowel binnen het ontwikkelteam als met eindgebruikers mogelijk te maken en verbeteren om sneller betere bedrijfsresultaten te behalen.

Low-code platformen ondersteunen de ontwikkeling van grootschalige, veilige en volledig geïntegreerde cloud-ready applicaties. Veel organisaties die een low-code ontwikkeling hebben meegemaakt, breiden hun rapid development-teams uit om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en leveren mission critical enterprise-applicaties. Low-code gaat over winst - niet over pijn.