Hoe low/no-code software-ontwikkeling jouw IT versterkt

Ik was onlangs in de gelukkige omstandigheid een voormalige CIO van een grote farmaceutisch bedrijf te ontmoeten en hem te spreken over zijn ervaringen met het implementeren van een Quick Base no-code ontwikkelplatform.

Voor degenen die niet bekend zijn met low/no-code development: het faciliteert de ontwikkeling van applicatiesoftware met een grafische user interface in plaats van het schrijven van traditionele procedurele code. Dit software-ontwikkelproces heeft het dubbele voordeel van snellere development en de mogelijkheid software te creëren zonder dat je een achtergrond in programmeren hebt.

Deze voormalige CIO leidde een groot en bedrijfsbreed initiatief om low/no-code development toe te voegen in de technologiemix van het bedrijf en bracht daardoor belangrijke verbeteringen toe in de IT-productiviteit, productiviteit van de business en de functionaliteit van applicaties.

In zijn rol als CIO had hij verschillende keuzes in hoe de software-infrastructuur van het bedrijf uit te bouwen. Hij kon hebben besloten dat hij zou investeren in software van leveranciers of SaaS-applicaties te nemen voor elke specifieke behoefte. In plaats daarvan koos hij voor Quick Base om ontelbare kleinere applicaties te bouwen. Hoewel dit niet altijd de beste aanpak is in alle bedrijfsomstandigheden was het de perfecte oplossing voor zijn organisatie.

Binnen dit wereldwijde bedrijf creëerde de CIO en zijn kleine team meer dan 400 applicaties op productieniveau.

Vanwege zijn kennis en ervaring met low/no-code software-ontwikkeling vroeg ik hem naar zijn advies in hoe anderen deze technologie konden gebruiken en hij kwam met het volgende.

Definieer je overkoepelende low/no-code strategie

Voor je een low/no-code technologie introduceert in je organisatie is het enorm belangrijk dat je je overkoepelende strategie in de uitrol, gebruik en ondersteuning definieert. Deze strategie moet zaken bevatten als:

Bedoelde gebruik

Training en ondersteuning van ontwikkelaars en gebruikers

Uitrolproces van de technologie

Onderhoud en ondersteuning

Definieer een data-architectuur

Vrijwel alle zakelijke software moet uiteindelijk gekoppeld worden aan andere applicaties en de bedrijfsdata. Zelfs applicaties die klein beginnen en losstaand gebruikt kunnen worden, groeien uiteindelijk zodanig dat ze bepaalde bedrijfsdata nodig hebben of data moeten leveren aan andere systemen.

Het vooraf definiëren van een dataopslag- en datagebruikstrategie geeft je de kans om een consistente, veilige en betrouwbare low/no-code architectuur te bouwen die geïntegreerd kan worden met de belangrijkste productiesystemen, data warehouses en andere interne systemen.

Definieer regels over schaduw-IT

Schaduw-IT is zowel een voordeel als een nadeel voor IT als organisatorische functie. Low/no-code systemen geven IT de mogelijkheid om schaduw-IT in een consistente en veilige manier op te nemen, te begeleiden en in de hand te houden. Het biedt IT tevens inzicht welke schaduw-IT ingezet wordt en de gecreëerde software kan door IT in de toekomst worden onderhouden.

Maak low/no-code mainstream

Het mainstream maken van een low/no-code platform heeft het dubbele voordeel dat je het netjes kan ondersteunen en het risico te verminderen dat je moet omgaan met meerdere technologieën in schaduw-IT die willekeurig zijn geselecteerd door plekken in de business.

Centraal management van data- en gebruikersecurity

Low/no-code systemen zijn klein en dienen vaak één doel, maar dat betekent niet dat de data erin niet van waarde is voor het bedrijf, en soms zelfs concurrentiegevoelig. De creatie vooraf van een beveiligingsplan en security-architectuur zal helpen in het beschermen van de data in die systemen.

Betrek de database-admin bij alle schaduw-IT-projecten

Om te zorgen dat data consistent is over het gehele bedrijfsplatform, inclusief de kernsystemen en de low/no-codesystemen, zou IT moeten eisen dat alle schaduw-IT die gebouwd zijn via low/no-code voorzien zijn van een database die goedgekeurd is door IT. De gebruikers zullen de hulp waarschijnlijk wel waarderen en IT heeft het voordeel dat het geen herstelwerkzaamheden hoeft uit te voeren aan systemen die onjuist in elkaar gezet zijn.

Tot slot wil ik eraan toevoegen dat low/no-code platforms een belangrijke rol kunnen spelen als onderdeel van IT's gehele systeemarchitectuur, op een manier dat de IT-productiviteit verbetert, de snelheid van applicatie-ontwikkeling verhoogt en de participatie van gebruikers in het ontwikkelingsproces van software verbetert.De truc is, net als met alle binnengehaalde technologie, dat je vooraf je huiswerk moet doen om je ervan te verzekeren dat het op een ordelijke, veilige, productieve en beheersbare manier wordt geïmplementeerd.