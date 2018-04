5 managementrisico's in het uitbesteden van software-ontwikkeling

Het outsourcen van software-ontwikkeling is voor alle IT-afdelingen een bekende strategie, en wordt vaak gedaan. In onze gesprekken met leiders in IT en de business ondervonden we dat sommige bedrijven in het uitbesteden van software-development teleurstellende resultaten kenden, en soms zelfs rampzalige. Doorvragen bracht ons tot de conclusie dat de kernoorzaak van de probleem niet lag in de beslissing om uit te besteden of dat de fout lag bij de uitbestedingspartner, maar eerder veroorzaakt werd door factoren binnen het bedrijf zelf.

Wij denken dat er universele "rode vlaggen" zijn die, als ze goed worden aangepakt, een bedrijf kunnen helpen in het proactief verwijderen van barrières in de uitbesteding. Deze 15 risicogebieden kunnen worden gecategoriseerd in drie dimensies:

Business: Niet alle risico's in een softwaredevelopmentproject liggen in het domein van de IT-afdeling. Vaker zelfs liggen die op die plekken in het bedrijf waar de belanghebbenden uit de business de dienst uitmaken. Deze belanghebbenden zien de zakelijke kansen die software-oplossingen kunnen bieden. Niet alle risico's in een softwaredevelopmentproject liggen in het domein van de IT-afdeling. Vaker zelfs liggen die op die plekken in het bedrijf waar de belanghebbenden uit de business de dienst uitmaken. Deze belanghebbenden zien de zakelijke kansen die software-oplossingen kunnen bieden. Management: Risico's duiken op als het management faalt om de doelen van software-ontwikkeling duidelijk te omschrijven, die eenduidig na te streven en gebruik te maken van gezonde teamdynamiek. Risico's duiken op als het management faalt om de doelen van software-ontwikkeling duidelijk te omschrijven, die eenduidig na te streven en gebruik te maken van gezonde teamdynamiek. Technologie: Tenslotte zien we dat ongeacht de keuze welke uitbestedingspartner we nemen, risico's opkomen vanwege gemankeerde elementen van de technologie-architectuur, tools en framework.

Elk van deze drie dimensies kent vijf risico's - en dus komen we op een totaal van 15 risicogebieden. In een eerder artikel lieten we jullie dit concept zien van 15 risicogebieden, gevolgd door een tweede artikel met de "business"-risico's. In dit artikel gaan we dieper in op de vijf risico's die het meest worden gezien binnen de "management"-dimensie van risico.

Wat is een management-risico?

Op meta-niveau is een management-risico een risico die zich voordoet omdat de persoon/personen die uiteindelijk verantwoordelijk is voor toezicht op het software-ontwikkelingsproject er niet voor zorgt dat er een goede structuur is en dat er een gezonde teamdynamiek bestaat. Zonder uitoefening van het juiste management kan een anderszins waardevol project met een outsourcingspartner (goed concept, duidelijke bedrijfsvoordelen, capabele partners, solide technologie) snel verworden tot een reddeloos verloren schip op zee: de kans dat de projectdoelen worden gehaald is speelbal van de golven, en dus van dom geluk.

Een hedendaagse situatie die dat soort risico verergert is de groeiende toepassing van zeer iteratieve ontwikkelmethodologieën als Agile. Na tientallen jaren van bloei van de klassieke watervalmethodologie, hebben veel projectteams die aanpak verlaten in hun software-ontwikkelprojecten. Algemeen gezegd is de rationale daarachter dat een rigide, top-down, brede en lijnrechte progressie in het ontwerpen en ontwikkelen van software inefficiënt is. "Big Bang"-deployments worden vervangen door wekelijkse sprints. Het verlaten van de watervalmethode is rationeel en toepasselijk, maar wat soms wordt vergeten is een commitment aan duidelijke mijlpalen, het vastleggen van progressie en dergelijke. Discipline in projectmanagement is verlaten vanwege de behoefte aan snelheid en wendbaarheid. Ironisch genoeg sluiten snelheid en wendbaarheid en goede processen en structuur elkaar niet uit - je kan het allemaal krijgen.

Management-risico nr. 1: Onrealistische verwachtingen

Elke leider met ervaring in contractuele relaties weet dat onenigheden kunnen voorkomen over de contractuele verplichtingen. Er is altijd wel een verwachting bij een van de partijen die niet overeenkomt met de acties van de andere partij. Telkens weer komt de zin voorbij: "Nou wat bedoeld werd met dat deel van de overeenkomst is..."

Het grijze gebied van verwachtingen en aannames doet zich vooral voor als er risico's ontstaan. Redelijke partijen die samenwerken kunnen gewoonlijk een werkbaar compromis vinden - maar onrealistische verwachtingen kunnen de relatie laten ontsporen. Hoe komen onrealistische verwachtingen bovendrijven? Hier zijn twee meest voorkomende omstandigheden die we regelmatig zien:

Oorzaak en gevolg van uitgestelde beslissingen: We zien klanten een harde lijn trekken op gestelde eindtijden of kosten zonder oog te hebben op de vertragingen die ze zelf hebben veroorzaakt vanwege de lage betrokkenheid in het creatieve proces. Verwacht niet dat je outsourcingpartner de verloren tijd kan goedmaken. We zien klanten een harde lijn trekken op gestelde eindtijden of kosten zonder oog te hebben op de vertragingen die ze zelf hebben veroorzaakt vanwege de lage betrokkenheid in het creatieve proces. Verwacht niet dat je outsourcingpartner de verloren tijd kan goedmaken. Expertise versus intimiteit: In je voorafgaande onderzoek ben je behoedzaam op zoek geweest naar een outsourcingpartner met ervaring in jouw vertical. Die expertise is belangrijk - maar het is niet hetzelfde als intimiteit met je bedrijf. Wees zelfbewust over de nuances van je bedrijf: de cultuur, organisatie, businessmodel en zelfs productverschillen - die alle een impact kunnen hebben op de effectiviteit van de partner als het niet juist wordt ingeschat.

Management-risico nr. 2: Ongefocust leiderschap

Leiders zien toe op projecten, managen cruciale werksegmenten en zorgen ervoor dat bedrijfsrichtlijnen worden meegenomen in de programmacode. Idealiter zijn alle leiders bereid - en in staat - de focus te richten op het software-ontwikkelingsproject en zien ze dat als topprioriteit. Maar dat is niet altijd het geval.

Soms zijn de "juiste" belanghebbenden - op basis van kennis of vaardigheden - aan het project toegewezen, maar die toewijzing is gebeurd zonder dat nagedacht is over de noodzaak het project volledig gefocuste aandacht te geven. Heeft de leider ruggesteun of meer ruimte nodig om te zorgen dat andere werkgerelateerde zaken worden afgehandeld? Zijn die andere prioriteiten wel meegenomen in de beslissing deze persoon leidend te maken op dat project?

Soms zien we dat de projectmanager wordt afgeleid. Om diverse redenen, zoals concurrerende prioriteiten, kan een projectmanager in een mallemolen terecht komen, waardoor het werk niet meer volgens plan verloopt, statusrapporten onregelmatig uitkomen, de metrics op het project niet meer worden gevolgd en de controle op veranderingen wordt verloren.

Management-risico nr. 3: Onduidelijke mijlpalen

In de gloriedagen van de pure watervalprojecten was het live gaan een eenmalige Big Bang. In deze dagen van iteratieve continue deployments moeten mijlpalen extreem duidelijk zijn.

Zonder duidelijke en helder gecommuniceerde mijlpalen kunnen belanghebbenden onnodige verwarring creëren als ze vinden dat een softwarerelease "iets mist", waarvan het nooit de bedoeling was dat het in deze iteratie-release zou verschijnen. Daarnaast laten onduidelijke mijlpalen ook een kans open voor het vergeten van een feature in de opeenvolging van productiereleases. We horen vaak verhalen over "o, ik nam aan dat dat onderdeel zou worden van de volgende release..."

Management-risico nr. 4: Gemis aan teaminteractie

Goede communicatie is altijd belangrijk geweest in software-ontwikkelingsprojecten. Iteratieve ontwikkeling en deployment, multi-geografische teams, meerdere tijdzones en een snelheid die tegen gestoordheid kan aanschuren, betekenen dat goede communicatie een essentiële kerncompetentie van het projectteam moet zijn. Processen en collaboratietechnologie moeten op een elegante manier samenkomen om te zorgen dat de constant heen-en-weer gaande productie tussen deelnemers naadloos en met een laag risico gebeurt.

Het uitbesteden van softwareontwikkeling is een bewezen effectieve strategie, maar voor veel bedrijven geeft het een nieuwe dynamiek aan effectieve samenwerking. Het is belangrijk dat de projectleiders duidelijke constructies creëren voor effectieve communicatie. Regelmatige effectieve statusbijeenkomsten zijn cruciaal. Overweeg het gebruik van tools die de samenwerking bevorderen en sta teamleden toe dat ze een globaal overzicht hebben van de progressie van alle werktaken.

Management-risico nr. 5: Zwakke processen

Technologie kan nooit een slechts proces goedmaken in een software-ontwikkelingsproject. Het is zelfs zo dat de snelheid die technologie met zich meebrengt een project kan verstikken als dat al kampt met slechte uitvoering - of zorgt dat het project met een duizelingwekkende snelheid het ravijn in dendert. De roadmap en de methodes die gebruikt worden in het project moeten duidelijk en inzichtelijk zijn voor zowel het bedrijf als de outsourcingpartner. En beide kanten moeten soepel en zorgvuldig omgaan in het gebruik van de methodes gedurende het gehele project.

Conclusie: manage je management-risico's

Het ontwikkelen en deployen van applicatiesoftware is gecompliceerd. Het werken met een partner heeft diverse voordelen, maar geeft ook meer complexiteit. Laat geen mogelijkheden open voor mislukking, of suboptimale resultaten, doordat je management-risico's het project in laat sluipen. Wees risicomijdend - wees kritisch zelfbewust van deze vijf risicogebieden en onderneem actie om ze te op te lossen of helemaal te vermijden.