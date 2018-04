5 business-risico's bij het uitbesteden van software-ontwikkeling

Het outsourcen van software-ontwikkeling is voor alle IT-afdelingen een bekende strategie, en het wordt vaak gedaan. In onze gesprekken met leiders in IT en de business ondervonden we dat sommige bedrijven bij het uitbesteden van software-development teleurstellende resultaten kenden, en soms zelfs rampzalige. Doorvragen bracht ons tot de conclusie dat de kernoorzaak van de probleem niet lag in de beslissing om uit te besteden of dat de fout lag bij de uitbestedingspartner, maar de oorzaken van het falen eerder gezocht moeten worden bij interne factoren binnen het bedrijf zelf.

Wij denken dat er universele "rode vlaggen" zijn die, als ze goed worden aangepakt, een bedrijf kunnen helpen in het proactief verwijderen van barrières in de uitbesteding. Deze 15 risicogebieden kunnen worden gecategoriseerd in drie dimensies:

Business: Niet alle risico's in een softwaredevelopmentproject liggen in het domein van de IT-afdeling. Vaker zelfs liggen die op die plekken in het bedrijf waar de belanghebbenden uit de business de dienst uitmaken. Deze belanghebbenden zien de zakelijke kansen die software-oplossingen kunnen bieden. Management: Risico's duiken op als het management faalt om de doelen van software-ontwikkeling duidelijk te omschrijven, die eenduidig na te streven en gebruik te maken van gezonde teamdynamiek. Technologie: Tenslotte zien we dat ongeacht de keuze welke uitbestedingspartner we nemen, risico's opkomen vanwege gemankeerde elementen van de technologie-architectuur, tools en framework.

Elk van deze drie dimensies kent vijf risico's - en dus komen we op een totaal van 15 risicogebieden. In een eerder artikel hebben we die 15 risicogebieden kort beschreven. In dit artikel gaan we dieper in op de vijf risico's die we het meest zien binnen de dimensie die we categoriseren als "Business".

Wat is een business-risico?

Op meta-niveau liggen de business-risico's op die kwetsbare plekken die zich bevinden buiten de technologie of de disciplines die belast zijn met de uitvoering van het project.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de behoeften en prioriteiten van de business verstrengeld zijn met de mogelijkheden van de ondersteunende software. Jarenlang bezochten IT-leiders conferenties en lazen ze tientallen artikelen (vaak naar ze geforward door leiders uit de business) over het onderwerp "business and IT alignment". Toch zijn we pas in de afgelopen jaren tot het besef gekomen dat de scheiding tussen business en technologie eigenlijk een valse tweedeling is. Het is raar om te praten over 'alignment' van IT, net zo zeer als praten over de 'alignment' van een been of arm met de rest van het lichaam. IT is een integraal onderdeel van een gezond functionerend bedrijf, net als sales of logistiek dat is.

We nemen ook belangrijke aspecten van de relatie tussen klant en outsourcingpartner mee in de overwegingen om risico's aan de business-kant te vermijden.

Daarom neem je risico als je de importantie van business-gerichte elementen onderwaardeert in de samenstelling van een uitbesteed software-ontwikkelingsproject.

Business-risico nr. 1: niet-gedefinieerde metrics

Peter Drucker - de vader van modern business-management - zei eens: "Als je het niet kan meten, kan je het niet bewijzen." De centrale figuren (business en IT) moeten helder zijn in het antwoord op de vraag "hoe ziet succes eruit?". Jouw bedrijf moet altijd beginnen met de business-kans om de waardefactor te deduceren, voordat er tijd en geld wordt gestoken in de ontwikkeling van software. De business-kans moet kwantificeerbaar zijn. Bijvoorbeeld:

Gaan we marktaandeel winnen (Wat is de omzetimpact)?

Gaan we operationele efficiëntie verbeteren (Wat zijn de kostenbesparingen)?

Gaan de de transactiesnelheid verhogen?

Gaan we de klantloyaliteit versterken (Hoe wordt dat berekend)?

De bedrijfsdoelen moeten worden beschreven in kwantitatieve uitdrukkingen - en gemeten in de evaluatie van de resultaten van de software-ontwikkeling. Deze doelen worden je Poolster in de navigatie naar een succesvol project.

Business-risico nr. 2: inconsistente prioriteiten

Er ontstaat risico als je onduidelijk of intern verdeeld bent welke elementen (capabelheid, functionaliteit, componenten) van een software-oplossing het meest toe doen.

Voor bedrijven die iteratieve ontwikkel- en deploytechnieken gebruiken (Agile Sprints bijvoorbeeld), is het belangrijk om een opeenvolgende reeks van werkbare producten af te werken die gevormd is op basis van de prioriteiten die vanuit de business zijn aangeleverd.

Een concept dat vaak over het hoofd wordt gezien in software-ontwikkeling, vooral met iteratieve product-releases, is het concept van het Minimum Viable Product (MVP). Bedrijven moeten zeer goed aanvoelen wat de eindgebruikers het meest waarderen in features en mogelijkheden van een software-oplossing. Te veel software-releases (ook zakelijke software) worden ontvangen met een "nou en/lekker boeiend"-reactie van gebruikers.

Software-ontwikkeling zit vol met compromissen en onderhandelingen. Het werken met een uitbestedingspartner is daar geen uitzondering op. Prioriteiten moeten volledig worden begrepen door de business, IT en de uitbestedingspartner en daarover moet tussen die partners overeenstemming zijn.

Business-risico nr 3: te weinig steun van topmanagement

Leiders zetten de toon voor hun teams en zijn uiteindelijk de bewakers van de cultuur. Als senior managers niet de importantie van een initiatief voor systeemontwikkeling benadrukt met woorden en acties, dan is het dom om aan te nemen dat de belanghebbenden in hun afdeling cq businessunit met veel betrokkenheid zullen deelnemen.

Het gemis aan ondersteuning en betrokkenheid van het topmanagement is al lang geleden geïdentificeerd als belangrijke reden dat een project faalt. Een senior manager is onvervangbaar in zijn essentiële positie waarin beslissingen in verandermanagement moeten worden genomen, het doel bevestigd moeten worden en conflicten moeten worden opgelost.

Business-risico nr. 4: gemis aan betrokkenheid bij het team

Soms is een outsourcingpartner gedoemd te falen omdat ze niet worden betrokken door jouw werknemers op een manier die noodzakelijk is voor het vervullen en afronden van de taken die ze van je hebben gekregen. Belanghebbenden uit de business zijn essentieel voor een gezonde uitbesteding van software-ontwikkeling. Te vaak wordt iemand met een centrale rol erbij betrokken zonder enige consideratie over hoe zij hun tijd aan het project moeten besteden terwijl ze geen assistentie krijgen voor hun overige taken. Er ontstaat risico voor ongeacht welk project als de tijd en energie die nodig is voor het succes wordt gezien door de business-belanghebbenden als NMP (niet mijn probleem).

In andere gevallen zijn wellicht de methoden en het ritme van de samenwerking niet geheel begrepen of wellicht is de gekozen communicatiemethode niet praktisch. Velen van ons kunnen niet steeds bereikt worden met ad-hoc onaangekondigde belletjes naar onze bureautelefoon, maar kunnen snel reageren via instant messages of e-mails.

In agile of andere zeer iteratieve software-ontwikkelingsmethoden is snelle interactie dubbel belangrijk voor het succes van het project. Maar ongeacht de methodologie is een gemis aan betrokkenheid van en in het team een hoge risicofactor.

Business-risico nr. 5: geen partnercontract

We bevelen bedrijven aan te denken in termen als convenant in plaats van contract - en partner in plaats van leverancier. Zakelijke partners zitten samen in een convenant, strijden voor een gezamenlijk doel. Daar tegenover wordt van leveranciers simpelweg verwacht dat ze goederen of een dienst leveren tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dat werkt niet voor maatwerk software-ontwikkeling waarin de requirements constant veranderen.

Een partnerschap begint met het selecteren van de juiste samenwerkingspartner. Natuurlijk hebben ze de juiste technische vaardigheden nodig. Maar ze moeten ook een stijl tonen die past bij die van jou. Soms betekent "passen" dat ze methodologisch zijn - net als jij. Soms betekent dat dat ze MEER methodologisch en systematisch zijn in hun aanpak, om jou op het rechte pad te houden.

Zakelijke partners moeten weten, en het liefst tot in detail, wat de succescriteria van het project zijn en welke mogelijke barrières een succes in de weg kan staan.

Conclusie: wees in controle over de risico's

Het ontwikkelen en deployen van applicatiesoftware is gecompliceerd. Het werken met een partner heeft diverse voordelen, maar geeft ook meer complexiteit. Laat geen mogelijkheden open voor mislukking, of suboptimale resultaten, doordat je risico's vanuit de business het project in laat sluipen. Wees risicomijdend - wees kritisch zelfbewust van deze vijf risicogebieden en onderneem actie om ze te op te lossen of helemaal te vermijden.