Waarom low code de toekomst is van app-development

Als je nog niet hebt gehoord van low code in app-development, bereid je dan voor want je gaat er absoluut veel over horen. Deze aanpak staat voor snel ontwerpen en ontwikkelen met minimale hoeveelheden code, en gebruikt in de regel API's van derden.

Er is eigenlijk niet echt één definitie van low code-development omdat het meer een mindset is dan iets dat direct is te meten. Maar het feit dat het een mindset is heeft geleid tot een community die dezelfde overtuiging aanhangt, en low code-innovator zie je steeds vaker opduiken in allerlei marktsegmenten.

En dat is begrijpelijk. Er zitten allerlei voordelen aan low code-platforms en we kijken naar een aantal van die voordelen in dit artikel:

Lagere kosten

Een van de meest duidelijke redenen waarom je kiest voor low code-platforms is dat minder code lagere kosten betekenen. Laten we zeggen dat een traditioneel gemaakte app voor een groot bedrijf zes maanden vergt om te bouwen en een miljoen dollars kost. Met de low code-aanpak kan dat teruggebracht worden naar een paar maanden en 50.000 tot 100.000 dollar.

Dat is goed nieuws natuurlijk voor bedrijven, maar ook goed nieuws voor ontwikkelaars. Het levert mogelijk minder inkomen op, maar het kost je ook minder tijd en moeite, dus uiteindelijk wordt je er beter van. En laten we eerlijk zijn - het is ook leuker omdat het minder zal voorkomen dat je 'eeuwig' bezig bent met hetzelfde project.

Minder bugs

Minder code betekent minder bugs. De testfase is een groot onderdeel van de hedendaagse applicatie-ontwikkeling en zelfs dan nog is het onvermijdelijk dat er bugs doorslippen als er veel code is. Maar het goede nieuws over low code-platforms is dat er minder te testen valt en als er API's worden gebruikt, die in het algemeen al getest zijn door de makers.

Minder bugs is goed nieuws voor zowel gebruikers als ontwikkelaars omdat er minder tijd hoeft te worden besteed aan het oplossen van problemen en bugs. Sterker nog, de snelheid van low code-ontwikkeling betekent dat als er een bug wordt gevonden het beter is een geheel nieuwe versie te bouwen dan een metaforische pleister erop te plakken.

Beter toegankelijk

Des te minder code een applicatie gebruikt, hoe minder bandbreedte nodig is om het te downloaden en te gebruiken. Dat is goed nieuws voor mensen die in landelijke gebieden zitten of in ontwikkelingslanden waar internettoegang nog niet zo goed is als in Nederland.

Daar komt nog bij dat low code-apps makkelijker gemaakt kunnen worden dan traditionele applicaties. Ze kunnen sneller uitgegeven worden tegen een lagere prijs, of zelfs gratis. Dat komt de populariteit van de apps ten goede omdat het de drempels verlaagt voor mensen die een lager inkomen hebben.

Nieuw soort development

Een van de meest veelbelovende voorbeelden van een low code-platform komt van een merk waarvan je ongetwijfeld al hebt gehoord. Het heet Uber en de applicatie gebruikt Box voor opslag, Google voor maps, Braintree voor betalingen, Twilio voor berichtenverkeer en SendGrid voor e-mail. En dat is nog niet eens alles wat ze gebruiken.

Wat interessant hierin is dat de API's die Uber gebruikt voor iedereen beschikbaar is om te gebruiken. Ubers slimheid is dat ze die API's gebruiken om iets geheel nieuws te bouwen zonder dat ze al die losse elementen zelf hoefden te ontwikkelen. Ze hebben vervolgens daarop hun merk gebouwd door te zoeken naar en manier waarop ze zichzelf konden onderscheiden van anderen. Het is een strategie die lijkt te werken.

Het geweldige van dit is dat het tot innovatie dwingt. Tegenwoordig beslist de markt en de beste apps komen bovendrijven. Low code-ontwikkeling geven app-makers de kans sneller door te ontwikkelen en meer kansen op succes te creëren.

De rol van AI

AI is al enige tijd big business en nu de technologie steeds beter wordt vindt het zijn weg in steeds meer toepassingen. Een van die toepassingen is low code-development, waar het gebruikt kan worden bij verschillende taken, zoals het integreren van verschillende databronnen of het begrijpen van semi-gestructureerde of ongestructureerde data.

Een van de redenen waarom AI bruikbaar is is dat in tegenstelling tot de mens het niet verveeld of afgeleid raakt. Dat betekent dat de technologie kan gebruikt worden om de saaie herhalende taken te automatiseren die mensen niet willen of kunnen doen. De Washington Post gebruikt zelfs AI om artikelen te schrijven en social media-updates te doen.

AI is ook goed om analyses en testen uit te voeren, dus het zal niet lang duren totdat AI een standaard onderdeel wordt van low code-development. Het kan de ontwikkelaars helpen in het vinden van manieren om de code nog verder te verminderen en tijdens het coderen verbeteringen aan te bevelen.

Low code-platforms zijn de toekomst van app-ontwikkeling vanwege één simpele reden: het is makkelijker, sneller en een meer efficiënt gebruik van je tijd. Het maakt niet uit of developers die verandering willen of niet - het is onvermijdelijk omdat het vanwege zijn voordelen hoe dan ook een opmars maakt, en als de vraag naar low code-platforms blijft groeien zullen developers uiteindelijk ze wel moeten gebruiken..

Dat is goed nieuws omdat het ontwikkelaars dwingt het beste uit zich te halen. Er is geen tijd meer om het wiel opnieuw uit te vinden en geen ruimte meer voor slordige code of lange ontwikkelprocessen die apps al verouderd maken voordat ze zelfs al klaar zijn. Daarentegen krijgen we een "move fast and break things"-mentaliteit die creativiteit en innovatie met zich meebrengt.

De oude manier zal niet geheel verdwijnen, maar mensen die daarop blijven vertrouwen worden steeds minder ingeschakeld omdat de low code-programmeurs ze te snel af zijn. Degenen die het wel overleven zullen in ieder geval deels de low code-methodologie moeten overnemen. Anders worden ze te langzaam, te log en te kostbaar.

De markt beslist, zoals het altijd doet. Zorg dat je niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis komt te staan.