Hoe je een winnend product ontwikkelt

Waarom hebben sommige producten succes terwijl andere zeer innovatieve producten mislukken? Als je het vraagt aan Clayton Christensen, een professor aan de Harvard Business School en een van 's werelds leidende experts op het gebied van innovatie en groei, zal hij je vertellen dat als klanten producten kopen, ze die 'inhuren' om ze te helpen in hun werk. Winnende producten doen hun werk.

Om dat te illustreren, vertelt Christensen over zijn samenwerking met McDonald's, waarin hij de fastfoodketen hielp in het verbeteren van de verkoop aan milkshakes. Ondanks de uitgebreide demografische onderzoeken om zo meer inzicht te krijgen in 'de milkshake-klant' en met input van klanten, hadden aanpassingen aan het product geen impact op de verkopen.

De onderzoekers van Christensen die te hulp waren gevraagd, kwamen tot de conclusie dat ongeveer de helft van deze klanten de milkshake kochten in plaats van andere voedselopties, om zo hun trip naar werk meer plezierig te maken en ze op de benen te houden tot aan de lunch. Naar aanleiding van die conclusie verbeterde McDonald's de milkshakes door de nog dikker te maken om zo langer mee te gaan. Tevens verplaatsten ze de milkshake van achter de toonbank naar de voorkant en gaven klanten een prepaid swipe-kaart zodat ze binnen konden stormen, hun milkshake konden pakken en weer konden vertrekken zonder in de rij te hoeven staan.

Voldoen aan de werkelijke behoefte

Zulke resultaten onderstrepen de behoefte aan productinnovatie in het vormgeven van producten en merken die klanten waarde bieden door tegemoet te komen aan een werkelijke behoefte en dat beter te doen dan alternatieve oplossingen. Sommige producten worden foutief gekoppeld aan hetgeen de klant wil, wat veel meer wensdenken is en dus moeilijker te adresseren, waardoor het doel wordt gemist.

Natuurlijk leiden in sommige gevallen ook een slechte uitvoering of strategie, een slechte timing en slecht prijsbeleid tot het mislukken van producten, zelfs voor de juiste producten. Onderzoekers van de North Carolina State University kwamen tot de conclusie dat het percentage mislukkingen bij nieuwe producten zo rond de 40 schommelt.

Oplossingen op basis van data

In een poging om nieuwe ervaringen te bieden om zo tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende behoefte van klanten hebben onderzoekers marktverstorende innovaties geïntroduceerd, zoals LED, de inkjetprinter, en tegenwoordig nieuwe producten die de fysieke wereld vermengen met de digitale wereld, zoals augmented reality die de lijnen tussen de reële en de virtuele wereld doen vervagen.

Technologie met gemixte realiteit is tegenwoordig beschikbaar in 3D-scanning, en verder onderzoek zal uiteindelijk een hele rits producten opleveren die samengaan met de demografische en sociale veranderingen in de wereldwijde economie: snelle verstedelijking, hyper-globalisatie en versnelde innovatie.

Maar om succes te hebben heeft het optimaliseren van nieuwe technologie tot oplossingen die de gebruiker centraal stellen een datagedreven aanpak nodig. Dat is afhankelijk van de uitputtende feedback en informatie van klanten om zo tot beter inzicht te komen in hun behoefte en om hun interesse te wekken. Datagedreven inzichten om tot betere productontwikkeling en -marketing te komen is gebaseerd op primair onderzoek, waaronder interviews, focusgroepen en enquêtes, en op secundair onderzoek in het segmenteren van klanten.

Sociale interacties worden snel een essentieel onderdeel van de data-analyses om inzicht te krijgen in het behoeften van marktsegmenten. Online interacties via mobiele apps, webcontent, streaming video en sociale netwerken zijn een indicatie van hetgeen klanten offline willen en niet willen.

Feedback van klanten gecombineerd met data-analyse geven inzichten in de voorkeuren van klanten in een heel gamma aan segmenten en hoe nieuwe producten hun leven kan verrijken. Als een prototype product is ontwikkeld, moeten klanten de tijd krijgen om die te testen en input te leveren over wat ze ervan vinden. Daarop kan productontwikkeling de benodigde verbeteringen aanbrengen.

Sales heeft een vinger aan de pols

Wie anders dan het salesteam moet inzicht hebben in de klantbehoefte? Ze moeten een rol hebben in de ontwikkeling van nieuwe producten - immers, zij staan in de frontlinie, praten met klanten en prospects. Ze begrijpen met welke uitdagingen hun klanten worstelen en welke producten die uitdagingen het beste aankunnen. Sales kan tevens een beter begrip leveren van de data die vergaard is via primair en secundair onderzoek en sociale interacties .

Via interactie met de klant kan sales ook inzichten geven over nieuwe markttrends en concurrentie. Salesmensen hebben tevens hun vinger aan de pols van het verkoopkanaal, ze kunnen helpen de toewijding en het enthousiasme bij partners te bevorderen, wat weer tot hogere verkopen leidt. En met hun kennis van de klant en het verkoopkanaal kan sales suggesties doen voor de verbetering van producten om zo de gebruikservaring te verrijken.