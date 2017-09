Een echte kus via het internet: zo gaat dat

Adrian Cheok van het Imagineering Institute houdt zich bezig met - onder meer - het verrijken van de digitale ervaring met realistische tast-sensatie. Dat houdt in dat tast, en dus gevoel, overgebracht kan worden via het internet. Hij is daarnaast ook bezig met het verrijken van de levens van robots door ze gevoel te geven, lees daarover hier meer.

Op donderdag 28 september is Cheok te gast bij IT Innovation Day in Amersfoort, waar bij een demonstratie zal geven van de kus-app Kissenger. De app is voor iPhones en iPads en gebruikers kunnen elkaar daarmee een 'echte' kus sturen.

Op onderstaande video's kunnen jullie zien hoe het werkt. Je kan ook komen naar IT Innovation Day om het 'live' mee te maken.