Productmanagement is de spil van digitale transformatie

Digitale transformatie zet steeds meer bedrijven aan tot het ontwikkelen van klantgerichte applicaties. In een recent onderzoek van Harvey Nash en KPMG zegt 41 procent van de deelnemers dat zij een bedrijfsbrede digitale strategie hebben, 52 procent meer dan vorig jaar, en 54 procent van de deelnemers zegt dat zij meer tijd aan innovatie besteden als belangrijke tactische uitvoering. CIO's van bedrijven als Capital One en Domino's Pizza die succesvol zijn in de digitale transformatie begrijpen dat zij moeten handelen als tech-bedrijven en goed moeten zijn in het bouwen van software.

Als je digitaal gaat, loop je de kans dat je meer applicaties ontwikkeld dan je drie tot vijf jaar geleden deed, en ze zullen meer in overeenstemming zijn met strategische of transformationele doelen. Maar er komen belangrijke vragen op. Ontwikkel je de juiste belevenis voor de juiste markten, klantsegmenten en user personas? Begrijp je de gebruikerswaarden en -behoeften die ten grondslag liggen aan de directe acceptatie van jouw applicatie en doorlopend gebruik faciliteert? Heb je betrokkenheid ontwikkeld die zorgt dat de early adopters hun ervaringen delen en je helpen de mainstream gebruikers aan boord te krijgen? Zelfs als jouw belangrijkste werkveld ligt in de zakelijke applicaties en je nieuwe workflows en gebruikerservaringen levert aan je personeel, gebruik je dan dezelfde hoge standaarden als softwarebedrijven hanteren in het ontwikkelen van hun producten?

Productmanagement kan digitale transformatie helpen

Het beantwoorden van de vragen wat te bouwen, voor wie en voor welke opbrengst op digitale producten en software-applicaties is onderdeel van de verantwoordelijkheden van digital productmanagement. Productmanagers zijn standaard rollen in veel B2C- en tech-bedrijven die regelmatig nieuwe ervaringen willen leveren aan klanten. Deze functie kan een losstaande rol zijn of een specialisatie zijn in strategie, management, marketing, development en agile producteigenaarschap.

Als functie spreken zij mee in het ontwikkelen van productstrategieën, maar ze hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het slaan van de brug tussen strategie en uitvoering. Dat doen ze door te praten met gebruikers, het begrijpen van diens behoeften, het definiëren van persona's, het verwoorden van de waardeproposities en te werken met specialisten in gebruikerservaringen om zo de 'journey' van die gebruikers goed te definiëren. Ze stellen productvisies op, marketingstrategieën en financiële modellen voor elk product dat ze willen ontwikkelen en daarvoor de steun van het management nodig hebben. Op die producten die die steun krijgen werken ze samen met teams om waar nodig partnerschappen aan te gaan, de producten te ontwikkelen, die te vermarkten aan prospects, te verkopen aan klanten en het succes in het gebruik door klanten te managen.

Natuurlijk zijn er meer facetten in deze functie, maar als je bezig bent met digitale transformatie is deze rol en de verantwoordelijkheid die eraan vast zit een belangrijke succesfactor. Productmanagement zou de spil in je digitale transformatieprogramma moeten zijn met verantwoordelijkheden zoals het definiëren van de klantervaring, het gebruik van data in het prioriteren van productverbeteringen en het zoeken naar nieuwe partners.

De opzet van productmanagement

Als jouw bedrijf al productmanagement kent, moet de CIO nog steeds goed bekijken of de productmanagers genoeg digitale vaardigheden hebben en toegang tot de meest recente best practises en onderzoek. Daarnaast is er samenwerking nodig tussen IT en productmanagement in producteigenaarschap en de verantwoordelijkheden die bij agile development horen. Productmanagement moet hun visie, strategie, persona's, waardepropositie en financiële planning delen met het IT-team en samenwerken op het gebied van technische oplossingen.

Als er geen productmanagement is in de organisatie dan is er zowel een top-down als bottom-up-beweging nodig om die rol en de uitvoering ervan in te passen. Niet iedereen in het managementteam zal productmanagement begrijpen en kan in de veronderstelling zijn dat sommige van de disciplines al onderdeel zijn van de verantwoordelijkheden van hun eigen afdeling. Om de kans op conflicten te minimaliseren helpt het vaak om prioriteit te geven aan de disciplines van productmanagement die het hardste nodig zijn in de organisatie en dan kijken naar de verschillende manieren om die gaten op te vullen, zoals inhuur, training of partnerschappen. Dat is de bottom-up-aanpak in de ontwikkeling van deze belangrijke functie die de transformatie moet aanjagen.

Als de verantwoordelijkheden zijn omschreven, zouden leiders vervolgens een productontwikkelproces moeten definiëren die het hoogste niveau nastreeft.