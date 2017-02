We moeten het mainframe redden

"Creditcards, verzekeringsmaatschappijen, banken, overheidssystemen: voor systemen die grote aantallen transacties moeten doen is de mainframe nog steeds het beste, zowel uit oogpunt van rekenkracht als beveiliging. Daarom leeft het mainframe nog steeds. En het blijft ook staan bij grote ondernemingen omdat er geen vergelijkbaar cloudalternatief is, en er zijn daarnaast vaak miljoenen regels aan unieke code geschreven waarvan het ondoenlijk is die te reproduceren voor een ander soort platform", zegt Chris O'Malley, CEO bij Compuware.

De meeste organisaties die dat kunnen hebben inmiddels het meeste van hun workloads vanaf de mainframe naar de cloud verhuist, of naar andere systemen. Maar degenen die dat niet kunnen, krijgen te maken met een flink tekort aan capabele technici.

Tekort aan vaardigheden

Het tekort aan mainframevaardigheden en talent komt niet als een verrassing. De babyboomers die wel over deze talenten beschikken, gaan met pensioen en daarnaast kampt de gehele IT-industrie met een tekort aan capabele werknemers. De recessie van 2008 heeft juist het weglekken van talent even weten te dempen, omdat oudere werknemers nog tot na hun pensioengerechtigde leeftijd bleven werken en daarbij nieuwe talent konden bijstaan als mentor en trainer. Maar dat effect blijkt nu slechts tijdelijk geweest te zijn.

"We hebben een kleine vertraging gezien in de afkalving van het aantal kundige medewerkers, wat in ons voordeel werkte omdat die 'oudere' werknemers als mentor de millennials op konden leiden. Nu ze werkelijk met pensioen gaan hebben we daardoor het talent werken dat op hetzelfde niveau, of zelfs op hoger niveau, kan functioneren", zegt Ken Harper, mainframe productieleider bij IT-bedrijf Ensono.

Maar in dit marktsegment is het tekort aan talent nog steeds nijpend en dat wordt alleen nog maar vergroot doordat mainframekennis en -kunde niet wordt meegenomen in de opleiding computerwetenschappen op de meeste universiteiten. Dus afgestudeerden met specifieke mainframevaardigheden zijn zeldzaam geworden.

"Er zijn wel enkele programma's op scholen, maar die hebben niet het niveau dat die jongeren nodig hebben om direct bij een bedrijf aan de slag te gaan", zegt O'Malley. "Je kan het ook niet uitbesteden, omdat het kennisniveau nergens te vinden is. Dus je zal moeten accepteren dat je tijd, energie en geld moet investeren in training van mensen."

Millennials zijn de sleutel

Dat betekent talentvolle millennials binnenhalen en ze trainen in de vaardigheden die nodig zijn, zegt Harper. Zelfs bedrijven als Ensono, die mainframeworkloads beheert en onderhoudt voor zijn klanten, hebben moeite om talenten met de juiste vaardigheden te vinden, zegt hij.

"Het is niet meer zoals vroeger dat je iemand aanneemt die al direct de juiste skillset heeft. We weten dat we geen mensen vinden die drie of vijf jaar aan ervaring hebben. We kijken nu naar mensen die de markt begrijpen, misschien een beetje weten van de technologie en goede zachte vaardigheden hebben - dus niet alleen goede techneuten, maar mensen die goed samen kunnen werken."

