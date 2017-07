5 grondbeginselen van effectief cloudmanagement

Een groot deel van het werk van een CIO bestaat tegenwoordig uit het bedenken en verfijnen van een cloud-strategie. De overweging tussen het bouwen van een private cloud of het onderbrengen van workloads in een publieke cloud terwijl andere binnen je eigen datacenter blijven, is slechts het begin. Je hebt dan nog het vaak lastige gehakketak over SLA's, die zo cruciale contracten over het serviceniveau dat je kan verwachten voor je geld. Naar de echte test in het cloudavontuur start pas als het tijd wordt om je cloudomgeving te managen.

Tegenwoordig is dat een grotere klus dan je denkt, nu bedrijven steeds meer verschillende soorten clouddiensten afnemen, vaak in een mix in hybride of multicloud-omgevingen. Meer dan 85 procent van de bedrijven zal zich richten op multicloud-architectuur, bestaande uit een mix van publieke clouddiensten, private clouds, gemeenschappelijke clouds en gehoste clouds, zo zegt IDC. Volgens de onderzoeksfirma zal meer dan 50 procent van alle bedrijven meer dan vijf verschillende publieke clouddiensten afnemen en continu diensten daaraan toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en afstoten, afhankelijk van hun behoefte. De complexiteit die daaruit voortvloeit maakt het belangrijker dat je je cloudmanagement direct vanaf de start goed op orde hebt.

Waarom cloudmanagement belangrijk is

De abonnementenstructuur van de publieke cloud, waarbij je betaalt voor gebruik, geeft de indruk dat je het kan aanzetten en laten gaan. Maar als je niet continu managed hoe jouw bedrijf die publieke cloud inzet, kan je daar danig last van krijgen.

"Een grote fout die veel bedrijven maken is dat ze met name publieke clouddiensten behandelen als kabel-TV-diensten, waarbij je het een maand lang gebruikt en de rekening betaalt aan het einde van de maand", zegt Dennis Smith, cloudanalist bij Gartner. "Vele bedrijven ervaren dat ze meer geld uitgeven dan ze eerder deden aan on-premises diensten. Publieke cloudproviders gaan je niet vertellen dat er meer efficiëntere manieren zijn om hun diensten te gebruiken. Je moet het net zo managen als je dat doet met on-premises infrastructuur."

CIO's moeten leren omgaan met die cloudsystemen als het gaat om de kosten, de planning van de capaciteit, de beveiliging en andere zaken. Die behoefte heeft al geleid tot een bescheiden maar groeiende markt voor cloudmanagementtools, die door bedrijven worden gebruikt om automatisering en management op een uniforme manier uit te voeren in de verschillende publieke en private clouiddiensten, zegt Smith.

Cloudmanagementtools omspannen zeker meer dan een dozijn functionele gebieden, met vele aanbieders in de markt die verschillende applicaties leveren. Maar geen van alle biedt voor alle behoeften een oplossing. Smith zegt dat tegen 2022 de meeste bedrijven zeker vier tot zes cloudmanagementtools nodig hebben om hun hybride en multicloudstrategieën in goede banen te leiden.

Om te kunnen omgaan met die groeiende complexiteit zouden CIO's hun focus moeten hebben op de volgende vijf functiegebieden.

Kostentransparantie en optimalisatie: Smith zegt dat het managen van de cloudkosten is nachtmerrie is voor veel CIO's, vooral voor degenen die nieuw zijn in het cloudgebruik. CIO's zijn gewend aan een wereld waarin je apparatuur kocht, dat installeerde en het gebruikte als dat nodig was. Maar zo kan je niet omgaan met clouddiensten. Neem bijvoorbeeld dit te vaak voorkomende nachtmerriescenario: ontwikkelaars testen een applicatie en vergeten soms de virtuele machines uit te zetten, natuurlijk op een vrijdagmiddag waardoor de VM's het hele weekeinde draaien zonder dat er iemand gebruik van maakt. Dat zorgt ervoor dat CIO's rap door hun maandbudget voor die clouddienst gaan. Smith zegt dat hij dat soort verhalen regelmatig te horen krijgt van CIO's.

CIO's moeten hun consumptie van clouddiensten nauwgezet in de gaten houden en bijsturen om binnen het budget te blijven. De grote belangstelling voor het plannen van cloudkosten is de grootste reden voor Microsoft om Cloudyn te kopen. Dat bedrijf helpt klanten in het analyseren van de cloudconsumptie, het verzorgen van de financiële verantwoording en het voorspellen van toekomstige cloudkosten. Microsoft denkt dat Cloudyns software het gebruik van Azure meer aantrekkelijk kan maken.

Capaciteit- en middelenplanning: Om te zorgen voor efficiënt operationeel gebruik van je cloudinfrastructuur moet je goed letten op de planning van de capaciteit en de middelen. Voordat je een clouddienst inzet zal je je moeten afvragen hoe veel je nodig hebt en wanneer.

Security en identiteit: Er zijn diverse security-gerelateerde functionaliteiten die je in een cloudomgeving nodig hebt, zoals riskmanagement of het scheiden van taken per gebruiker. CIO's zullen met hun leverancier aan tafel moeten om SLA's op dat gebied vast te stellen.

Governance: Net als technologie die in het eigen datacenter staat, is het essentieel om vast te leggen wie toegang heeft tot wat in de cloud, hoe vaak dat mag zijn en wanneer. Welke werkgroep of afdeling heeft toegang tot welke applicatie, en vanuit welke diensten hebben ze die toegang?

Automatisering: In het managen van een complexe cloudomgeving is automatisering essentieel. Een belangrijk facet hierin is het zo geheten 'service blueprinting'. Dat betekent dat je alle connecties en afhankelijkheden in kaart moet brengen zowel in de cloud als in je on-premises systemen.

Ten slotte

Natuurlijk is het opvolgen van bovenstaande lijst makkelijker gezegd dan gedaan. Smith zegt dat de meeste bedrijven de mensen missen om een clouddienst goed te kunnen managen. "Van begin tot einde is zowel het proces en de infrastructuur complex en er is zo veel om rekening mee te houden dat het al snel erg moeilijk wordt om het goed te managen."

In een tijdperk van massale digitale transformatie wordt aan CIO's gevraagd de kosten van de ondersteunende IT te beperken om zo meer over te houden voor innovatie. Daarom stappen velen over naar cloudsystemen zonder goed te bekijken of de applicatie werkelijk minder kost in de cloud dan in eigen bezit. Soms kan de cloud juist duurder uitpakken.

"Niet alle workloads gaan naar de cloud", zegt Smith. "Degenen die beweren dat over twee jaar al hun workloads in een publieke cloudomgeving draaien, hebben daar in mijn optiek nog niet in alle details goed over nagedacht. Er kunnen verschillende redenen zijn om bepaalde diensten niet in de cloud te zetten, vanwege de benodigde snelheid of privacyoverwegingen. Het is belangrijk een analyse te doen per workload en per dienst om te bezien wat het meest logische is om te doen."