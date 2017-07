Hybride multicloud heeft de toekomst, maar kent zijn uitdagingen

De inzet van cloudtechnologie is geen Haarlemmerolie voor al je uitdagingen. Toch kan het een enorme efficiëntie meebrengen, maar dan moeten in de nabije toekomst wel nog veel beperkingen worden weggenomen. Dat is de mening van een aantal tech-leiders in Nederland. De belangrijkste beperkingen zijn wet- en regelgeving en de onmogelijkheid om snel van cloudprovider te veranderen.

Nederlandse tech-leiders lunchen en praten, ditmaal over de hybride cloud. Aanwezig zijn Frenk Ochse (CTO, Virtual Sciences), Frank Schooneveldt, directeur technologie en innovatie bij Able, Willem Jan Zwart (CIO bij Enexis) en Miljenko Cvijanovic, CIO bij ATPI.

Makkelijk overstappen vereist

"Eigenlijk zou het overstappen van de ene naar de andere cloudprovider net zo makkelijk moeten gaan als bij energieleveranciers", zegt Miljenko Cvijanovic, CIO bij ATPI, een internationale organisatie voor zakelijk reizen en evenementen. Maar met name de verstoring van je processen en het nauwelijks kunnen overzetten van grote hoeveelheden data staan dergelijke gemakken in de weg.

Miljenko Cvijanovic, CIO bij ATPI: "Eigenlijk zou het overstappen van de ene naar de andere cloudprovider net zo makkelijk moeten gaan als bij energieleveranciers"

Niettemin, zo zegt Frank Schooneveldt, directeur Technologie & Innovatie bij Able, een leverancier van financiële software, zal dat in de toekomst wel kunnen. "Ik weet zeker: die vendor lock-in gaat ervan af." Sterker nog, vult Frenk Ochse, CTO bij Virtual Sciences aan: "Dat moet ervan af. Het belangrijkste selling point in de toekomst wordt het gemak waarmee je kan switchen. Degene die dat makkelijk maakt, gaat de strijd winnen."

Frenk Ochse (CTO, Virtual Sciences, links) en Frank Schooneveldt (directeur Technologie en Innovatie, Able, rechts)

Waar staat je data?

Het is de conclusie van een lang en aangenaam gesprek tussen vier tech-leiders (de vierde deelnemer is Willem Jan Zwart, de CIO van netbeheerder Enexis) over de inzet van hybride clouds in Nederland. Ja, we doen allemaal aan hybride. En nee, het zal voorlopig niet zo zijn dat je alles in de cloud zet. "En dat heeft voornamelijk te maken met je data", zegt Cvijanovic. "En met regelgeving", vult Schooneveldt aan.

Frenk Ochse, CTO bij Virtual Sciences: "Het belangrijkste selling point in de toekomst wordt het gemak waarmee je kan switchen. Degene die dat makkelijk maakt, gaat de strijd winnen"

Want, zo zeggen de heren eensgezind: de kernvragen zijn: waar staat je data en hoe krijg je die ooit terug als dat nodig is? "Dat is nog niet goed geregeld", zegt Ochse. "Zelfs Google weet niet waar je documenten staan, dat kan ergens op 200 plekken in de wereld zijn. Zelfs zij zijn niet in staat terug te halen wat de locatie is, of is geweest." Cvijanovic wijst erop dat met de opkomst van Google er nu drie grote zakelijke publieke cloudspelers zijn: AWS, Microsoft en Google. Maar overstappen tussen die drie is vrijwel niet mogelijk. "De vendor lock-in is erg groot in de cloud", onderstreept Schooneveldt. "Maar dat was en is ook on-premise het geval", relativeert Ochse.

Miljenko Cvijanovic, CIO bij ATPI Group.

Regelgeving en beveiliging

Daarnaast is er de regelgeving die nog vaak behoudend is en op sommige vlakken juist innovatie belemmert. "En soms komen er vanuit toezichthoudende instanties gemengde signalen", zegt Schoonveldt, wiens bedrijf financiële softwareplatforms aanbiedt aan de belangrijkste spelers in de bankenwereld. "Zo heeft De Nederlandsche Bank een behoorlijke set regels gesteld aan cloudgebruik door financiële instellingen zoals banken, maar verplicht tegelijk dat je je meer en meer open stelt zodat anderen diensten kunnen ontwikkelen die gekoppeld zijn aan jouw data en diensten. En hoe kan dat beter dan in de cloud? Om cloud ontwikkeling verder te stimuleren moet de samenwerking met de toezichthouders geïntensiveerd worden."

Willem Jan Zwart, CIO bij Enexis: "Cloud is niet simpelweg data in de cloud zetten, maar het is een andere manier van "automatiseren" en het vergt dus ook een andere manier van organiseren"

"Door de (vaak Europese) regelgeving zijn met name de security officers in organisaties meer op hun hoede. Dat leeft nu vooral omdat we volgend jaar GDPR in werking zien treden", zegt Cvijanovic. "CSO's hameren nu op de risico's. Daardoor vertraagt de innovatie." En, zo zeggen alle vier de IT-leiders, de cloud is zo onveilig nog niet. "Tien jaar geleden hoorde je allemaal verhalen over mogelijke veiligheidsrisico's van de cloud", zegt Willem Jan Zwart van Enexis. "Maar dat is toch wel voorbij, dacht ik. Dergelijke grote spelers kunnen het zich niet veroorloven reputatieschade op te lopen." Daar is Schooneveldt het mee eens. "De grote cloud leveranciers hebben enorm veel security-experts. Ik vertrouw daar wel op." Cvijanovic sluit zich erbij aan. "Ben jij beter in security dan Google?", vraagt hij retorisch.

Flexibiliteit boven kostenbesparing

Maar, zo zegt Willem Jan Zwart, je moet wel goed nadenken over wat je nu precies met de cloud wilt. "Cloud is niet simpelweg data in de cloud zetten. Het is een andere manier van automatiseren en het vergt ook een andere manier van organiseren. Uiteindelijk moet je een integratie capability gaan opbouwen. Enexis gaat het huidige integratielandschap verder ontwikkelen op basis van moderne integratie technieken (APIs) en een flexibele infrastructuur (cloud). Dit stelt Enexis in staat om kosteneffectief (factor 2 à 3) schaalbare oplossingen te realiseren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden."

Willem Jan Zwart, CIO bij Enexis

"En welke business case kan je halen als je de cloud gebruikt", stelt Zwart verder. "Wat zet je wel en wat niet in de cloud?" Het cloudgebruik is niet simpelweg het terugbrengen van je kosten. "Je ziet wel eens dat bedrijven de cloud gebruiken om van 30 tot 40 procent van je beheerpersoneel af te komen", zegt Ochse. "Ik vind dat een misrekening", zegt Cvijanovic. "Het moet gaan om flexibiliteit en dergelijke, niet om kostenbesparing." "Ja, kostenbesparing is niet alles; uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de diensten, schaalbaarheid en time to market'"?", stelt Schooneveldt.

Frank Schooneveldt, director Technology & Innovation bij Able: "Kostenbesparing is niet alles; uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de diensten, schaalbaarheid en time to market"

Cloud uit de muur

Overigens denkt het viertal dat dit soort gespreksonderwerpen binnenkort tot het verleden behoren. "Het woordje cloud wordt steeds minder een unique selling point. Straks is het gewoon en wordt het algemeen en breed ingezet", zegt Schooneveldt. "Zeker als de grote aanbieders het makkelijker maken over te stappen van de ene naar de andere cloudaanbieder, zonder dat je bedrijfsvoering of dienstverlening wordt verstoord." En dan wordt recht gedaan aan de term hybride cloud, vindt hij. "De cloud wordt commodity", vindt ook Cvijanovic. "Het wordt net als energie, je trekt je nodige cloudomgeving gewoon uit de muur."