Waarom schaduw-IT verboden moet worden

IT is IT, maak er gebruik van.

Ik heb recent met diverse CIO's gesproken over schaduw-IT. Ik zal hun gezamenlijke bevindingen delen in dit artikel. Het eerste wat me opviel in de gesprekken is hoeveel de CIO's weten over dit onderwerp. Ze deelden met me wat ze hebben gehoord van Cisco, Gartner en Brocade. Cisco ziet het gebruik van de schaduwcloud 15 maal zo groot als dat wat de CIO's hadden ingeschat. Gartners onderzoek meldt dat meer dan 40 procent van hetgeen aan IT wordt uitgegeven in werkelijkheid schaduw-IT is. En Brocade, dat wereldwijd onderzoek deed onder 200 CIO's, wees uit dat meer dan 80 procent van de ondervraagden een of andere vorm van ongeautoriseerd cloud- of SaaS-gebruik is tegengekomen.

Wat zegt het toenemende gebruik van schaduw-IT?

Ik vroeg de CIO's of de aanwezigheid van schaduw-IT iets zegt over de samenwerking tussen business en IT. Daar hadden ze vele verschillende antwoorden op. CIO's zeggen dat schaduw-IT vaak niet het echte probleem is, maar het probleem ligt in het waarom en hoe van de komst van schaduw-IT. In veel gevallen, zo denken de CIO's, is schaduw-IT een symptoom van een niet vervulde behoefte. Dat kan tevens impliceren dat het kennelijke gebrek aan snelheid van IT de behoefte van de business frustreert.

Met een negatieve insteek kan je ook stellen dat de CIO niet samenwerkt met de interne klanten van IT. Met dat als argument vroeg ik of samenwerkende CIO's minder gevallen aan schaduw-IT tegenkwamen in hun organisaties. Mij werd verteld dat dergelijke CIO's vaker constructieve samenwerking kende met de rest van de organisatie wat betreft de inzet van technologie, en wat dus vaker leidt tot succesvollere inzet van technologie.

Daarnaast denken de CIO's dat leiderschapskwaliteiten en een visie bepalen of schaduw-IT nu een potentiële vriend of een vijand is. Dat is belangrijk als je de scope van schaduw-IT in ogenschouw neemt. Op dit punt zei een CIO dat CIO's zich moeten realiseren dat schaduw-IT meer zegt over de verbeterde wendbaarheid en digitale competentie van de business dan dat de business vindt dat ze het allemaal wel zelf af kunnen.

Wat kunnen we doen tegen schaduw-IT?

CIO's denken dat in plaats van te proberen om werknemers te blokkeren in het gebruik van de cloud en SaaS-applicaties ze beter hun tijd kunnen besteden aan het inzicht krijgen van de behoeften van de medewerkers. Uit dat proces zouden CIO's aantrekkelijke oplossingen moeten samenstellen die aan die behoeften tegemoet kunnen komen.

De voormalige CIO van Yahoo, Mike Kail, zei hierover het volgende: "CIO's moeten zichzelf eens beschouwen, en hun teams, als enablers van de business en de productiviteit in plaats van blokkades op te werpen en gebruiksvoorwaarden te stellen."

Tegelijkertijd is het belangrijk voor CIO's om te beseffen dat behoeften waaraan niet wordt tegemoet gekomen de redenen zijn van schaduw-IT en dat gebruikers innovatievere dingen zien die wel aan hun vraag voldoen. Daarom moeten CIO's inzien dat er waarde zit in hetgeen de gebruikers van schaduw-IT willen doen en dat goede oplossingen overal vandaan kunnen komen. Het is belangrijk dat CIO's eisen en regels stellen aan mainstream schaduw-applicaties, zoals kosten, data-eisen (opslag, veiligheid, etc) en integratie.

Los daarvan moeten CIO's vaker uit hun kantoor komen. Ze moeten betrokken en zichtbaar zijn. Te vaak heeft IT 'nee' gezegd. De moderne IT zegt vaker 'ja', al dan niet met voorwaarden en voorbehoud. CIO's moeten met mensen spreken en meer kijken vanuit het perspectief van de werknemers. Tegelijkertijd zullen ze moeten laten zien wat goed gaat in IT en op tijd wordt geleverd. Als onderdeel daarvan is het belangrijk dat CIO's de rest van het team helpt in het inzicht hoe IT-doelen samen kunnen vallen met die van de business. Dat kan door het delen van praktijkverhalen over gezamenlijke waardecreatie.