De moeder der veldslagen: Google vs Amazon

Diane Greene, de leider van Google Cloud, zei onlangs dat Google Amazon in 2022 heeft ingehaald als leider in cloudtechnologie.

Haar stelling veroorzaakte nogal wat beroering. Historisch gezien is de cloudmarkt verdeeld door Amazon, Microsoft en IBM en hobbelt Google daar achteraan, ondanks zijn kracht in producten in analytics en machine learning.

"Ik ben er zeker van dat we een grote voorsprong hebben met onze datacenters, onze infrastructuur, beschikbaarheid, beveiliging en hoe we de zaken automatiseren", zegt Greene. "We hebben het alleen nog niet perfect verpakt voor de markt."

Recente financiële en materiële impulsen hebben het speelveld veranderd. Google investeerde miljarden in infrastructuur, in mensen en in zijn partnerprogramma om zo meer marktaandeel bijeen te schrapen en meer voet aan de grond te krijgen in het brede bedrijfsleven.

Daarnaast heeft Google tijdens de laatste Next-conferentie laten zien te streven naar meer openheid, innovatie, eerlijkheid en transparantie. Het bedrijf worstelde in het verleden met de verkoop in de grootzakelijke markt, maar het lijkt erop dat het daarin gaat versnellen door de prioriteiten te leggen op grootzakelijke producten en een grootzakelijke visie.

De concurrentie

Met een marktaandeel van 45 procent is Amazon Web Services (AWS) nog steeds dominant op cloudgebied. Financiële prikkels en de gehanteerde kortingsstaffel hebben hun aantrekkingskracht op het publiek en houdt hen geïnteresseerd, terwijl op de zakelijke markt AWS zijn kracht toont met consistente en snelle uitrol van features, diensten en mogelijkheden. Ondanks dat de groeiratio nu minder is dan die van Microsoft en Google, blijft AWS een macht waarmee rekening moet worden gehouden vanwege de schaal en toegankelijkheid.

Microsoft Azure is de tweede in de markt met zijn aanbod van een grote variëteit aan tools en diensten, en met zijn enorme kortingsstaffel tot aan 40 procent. Microsoft behoudt zijn marktaandeel door steevast nieuwe features en diensten uit te brengen, vooral door voor differentiatie te zorgen. Daarnaast geeft het financiële prikkels voor overstappers.

Visionaire aanbieder

Het Gartner Magic Quadrant Rapport van 2016 plaatst Google stevig in het "visionaire" kwadrant van IaaS-aanbieders. Volgens Bertrand Yansouni, Google Cloud's Vice President of Global Partner Sales en Strategic Alliances, is dat een teken van het strategische doel van het bedrijf in dat groeiende ecosysteem. Hij herhaalde de commitment die Google heeft in het helpen van bedrijven om sneller te innoveren, slimmer te schalen en veilig te blijven. Specialisatie in applicatie-ontwikkeling, data-analyse en machine learning moeten daarin een hoofdrol spelen.

Op de volgende pagina: Google neemt stapje voor stapje.