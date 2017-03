10 manieren waarop Google zijn cloud verbetert

Vorige week hield Google zijn gebruikersconferentie NEXT, waarbij het bedrijf nieuwe cloudfeatures presenteerde en waarbij gebruikers meer te weten kwamen over het cloudplatform.

Weinig analisten trokken Googles technische mogelijkheden in de cloud in twijfel, zo zei topman Eric Schmidt in zijn openingsspeech, maar er ontbrak nog wat en dat heeft het bedrijf nu gerepareerd. "We kunnen mooie technische dingen doen in de cloud, maar nu kunnen we ook met jullie, als klant en als partner, samenwerken in het opbouwen van een business dat wereldwijd kan schalen en een hoop geld kan verdienen", zei Schmidt tegen zijn publiek. "We hebben een ongelooflijk platform voor de zaken die voor de toekomst van belang zijn", voegde hij eraan toe. Daarmee bedoelde hij big data, analytics, platformen voor applicatie-ontwikkeling en machine learning.

Hieronder zijn 10 manieren waarmee Google zijn cloud meer concurrerend maakt in de IaaS-markt, zoals aangekondigd op NEXT.

Grote zakelijke klanten: Google kwam met een paar grote namen die nu zijn cloud gebruiken, waaronder eBay, Home Depot en HSBC. Schmidt wees erop dat bedrijven niet alleen naar Googles cloud verhuizen, maar dat ook nog eens enorm snel doen. Hij zei dat Evernote bijvoorbeeld 3 petabytes aan data migreerde in drie maanden. Lees hier meer over Googles grote klanten.

Focus op machine learning: Een aspect waarin Google probeert zich te onderscheiden is in cloudgebaseerde machine learning en artificiële intelligentie. Googles chefwetenschapper Fei Fei Li legde op NEXT uit wat de visie van het bedrijf is op deze technologie en hoe het diverse markten zal beïnvloeden, van retail tot zorg. Google kwam tevens met een nieuwe Cloud Vision API, dat de content van video kan identificeren. Dat gaat samen met zijn platform voor beeldherkenning dat eerder al beschikbaar kwam. Google kondigde tevens aan Kaggle te kopen, een community waarin zaken worden gedeeld over machine learning. Lees hier meer over Googles plannen met machine learning.

SaaS/IaaS integratie: In plaats van een van de vele leveranciers van IaaS publieke cloud wil Google zich positioneren als een leverancier van een cloud die SaaS, PaaS en IaaS biedt. Het heeft nu een salesteam dat zowel G Suite als Google Cloud Platform verkoopt, plus productintegraties tussen die twee. Ondertussen heeft Google verbeteringen aangebracht aan G Suite, inclusief een make-over voor Hangouts en een nieuwe whiteboard voor samenwerken, Jamboard. Google wil dat zijn cloud een one-stop-shop wordt voor alle grootzakelijke cloudbehoeften.

Nieuwe beveiligingsfeatures: Google heeft een handvol nieuwe securitytools op zijn cloudplatform in de maak. Zo komt er een nieuwe Identity Aware Proxy (die admins in staat stelt toegangsrechten te bepalen voor specifieke applicaties), nieuwe Data Loss Prevention-tools, inclusief een API, een nieuw Key Management System en Security Key Enforcement, dat two-factor authenticatie vereist voor gebruikers om toegang te krijgen tot bepaalde programma's. Een demonstratie liet zien liet zien hoe het DLP-systeem automatisch gevoelige informatie in een datastroom naar de cloud in realtime bewerkt. Lees hier meer over de nieuwe securityfeatures in Googles cloud.

Nieuwe kernfeatures: Google heeft zijn belangrijkste rekendiensten in de cloud verbeterd op verschillende manieren. Een nieuwe dienst voor de migratie van virtual machines maakt het makkelijker om VM's (Windows of Linux) te verplaatsen van on-premises of een andere cloudprovider naar Googles cloud. Cloud dataprep helpt gebruikers in het beheren van data in Googles databases. Google demonstreerde verder nog zijn nieuwe wereldwijd schaalbare en consistente SQL-database Spanner, en het komt met nieuwe 64-core machines.

