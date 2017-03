Google's geheime cloudwapen: mensen

Dat is verrassend omdat Googles grootste successen juist werden geboekt met technologie die zich min of meer zelf verkoopt, zoals advertentiediensten als AdWords en AdSense.

Maar op die gebieden had Google vooral succes omdat het uitstekend kon benutten dat het de eerste was. In cloudcomputing moet het voorlopig nog de duidelijke leider Amazon Web Services (AWS) en nummer twee Microsoft Azure voor laten gaan. Op Cloud Next deed Google dus wat het moest doen als concurrent: het kwam met nieuwe features en prijsschema's om het Google Cloud Platform (GCP) beter te positioneren als waardig alternatief.

Klanten reageerden over het algemeen goed op de aankondigingen, maar ze deelden ook een vaak over het hoofd gezien aspect in Googles zakelijke marketing.

Toen Jack Constantine, de chief digital officer van retailer in schoonheidsproducten Lush, werd gevraagd naar de overstap die zijn bedrijf heeft gemaakt van AWS naar GCP, had hij het niet over de technische features.

"Het zijn de relaties tussen de engineers van ons en van Google", zegt Constantine. "Het voelt aan als een partnerschap waarin we samen de uitdagingen aanpakken. We zijn groot in retail, maar we zijn een kleine tech-organisatie met passie voor wat we doen. In sommige opzichten zijn we als een startup en ik denk niet dat we in een andere omgeving kunnen bereiken wat nu we doen met GCP. "

Die warme band met Google was heel belangrijk omdat Lush onder druk stond om naar GCP over te stappen. De retailer raakte gefrustreerd door bepaalde aspecten van AWS en besloot - met nog slechts 22 dagen over in het jaarcontract - niet verder te gaan met Amazon.

"We realiseerden ons dat het nu of nooit was en namen hierin best wel een groot risico", zegt Constantine. Dat betekende een snelle overstap naar GCP in drie weken tijd, iets dat Constantine ziet als een intense trainingsperiode. "Het was een cultuurverandering voor ons om te gaan naar het GCP, het aanleren van het containeriseren en het gebruik van andere talen, maar iedereen was er klaar voor."

Slim van Google

Analiste Meaghan McGrath van Technology Business Research zegt dat Google de zakelijke markt op een unieke manier benadert. "Het is heel slim van Google om hun engineers niet alleen intern aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten te laten werken, maar ze vooral te laten samenwerken met de klant."

Ze herinnert zich dat vorig jaar nieuwe klanten van Google als Spotify en Snap zeiden dat de hoeveelheid aandacht die ze van Google kregen van onschatbare waarde was. "Mijn eerste reactie hierop was dat het makkelijker is om een aantal klanten zo te behandelen, maar kan het schalen? Ik denk dat Google laat zien dat het zich committeert aan de ondersteuning van klanten en dat benadrukken ze nog met de aankondiging dat ze Pivotal en Rackspace hebben binnengehaald voor managed support-diensten."

Op de conferentie spraken ook andere grote klanten als eBay, Disney en Home Depot hun steun uit voor GCP. Analisten zeggen dat Google nog verder zal groeien in de zakelijke markt, maar dat het Amazon nog lang niet van de troon kan stoten.

"Waar Google nu staat met zijn focus op de grootzakelijke markt is iets waar ik me twee jaar geleden geen voorstelling van kon maken", zegt Gartner-analist David Mitchell Smith. "Er zijn heel wat nieuwe kansen om bedrijven als klant binnen te halen die kijken naar vervanging voor hun legacy-systemen."

"Google zal de derde worden bij sommige bedrijven die kijken naar het toevoegen van clouddiensten", zegt Smith. "En dat is prima omdat dat de concurrentie aanwakkert. Bedrijven willen een exit-strategie: in het geval dat één systeem faalt, hebben ze een alternatief. De meeste bedrijven zijn niet voor 100 procent bij één leverancier."

McGrath zegt dat AWS waarschijnlijk de grootste leverancier blijft van clouddiensten in de naaste toekomst - zelfs na de grote uitval van vorige week.

"Amazon heeft een imago opgebouwd met een groot ecosysteem aan partners dat ze 'on top of mind' maakt. Ik denk dat Google dat begrijpt, maar bedrijven daarnaast bewust maakt dat het voordelen biedt als je een multicloudomgeving hebt. Als je kijkt naar de recente uitval van AWS zegt Google eigenlijk dat zij kunnen zorgen dat niet je gehele bedrijf komt plat te liggen."