De cloud nadert zijn einde, leve edge!

Het brede enthousiasme over de cloud zou wel eens snel ten einde komen als investeerder Peter Levine gelijk krijgt. De partner bij investeringsmaatschappij Andreessen Horowitz zei dat nu steeds meer rekenkracht gaat naar de zo geheten "edge"-apparaten, zoals zelfrijdende auto's en drones tot aan het eindige aantal apparaten die samen de Internet of Things vormen, de cloud uiteindelijk zal verdwijnen.

"Een groot deel van de rekentaken die nu in de cloud worden afgehandeld, gaan terug naar de edge", zei Levina tijdens het CIO Network-event van de Wall Street Journal deze week.

Levine zei dat de zelfrijdende auto met zijn meer dan 200 CPU's eigenlijk meer een "datacenter op wielen" wordt en een duidelijk voorbeeld is van een edge-apparaat dat rekenkracht aan boord nodig heeft. Levine zei dat een zelfrijdende auto die afhankelijk is van de cloud voor data vanwege de latency in het verzenden en ontvangen van die data door rood licht zou rijden, en zelfs crashen. De cloud zou tevens veel scenario's voor machine learning verminken, als het gaat om snelle berekeningen in het versnellen van besluitvorming.

Edge-computing is niet direct een nieuwe ontwikkeling, zegt ook Levine. Decennia geleden was het meeste rekenwerk gecentraliseerd in mainframes, met banken en andere grote bedrijven die vertrouwen op enorme kasten in het afwerken van bedrijfsprocessen.

Veel mainframes werden afgedankt bij het aanbreken van het meer gedecentraliseerde client-server-tijdperk. De cloud is eigenlijk een terugkeer naar de mainframe, maar die staat dan in het datacenter van de leverancier. Als de cirkel weer rond wordt gemaakt krijgen we met de edge het nieuwe tijdperk van gedistribueerde rekenkracht. En dat betekent dat de cloud "zal verdwijnen in de naaste toekomst", zegt Levine.

Het disrupten van de disrupters

Het is een beangstigend vooruitzicht voor de duizenden leveranciers van clouddiensten. In de laatste tien jaar hebben AWS, Google, Microsoft, Salesforce.com en andere bedrijven applicaties, infrastructuur, opslag en vrijwel elke andere denkbare vorm van rekentaak als een dienst in de cloud gestopt. Maar de taak van een investeerder is om een bredere en meer toekomstgerichte visie te hebben om te kunnen zien welke innovaties eraan staan te komen. Levine zegt eigenlijk dat de cloud-disrupters van vandaag zelf in de komende vijf tot tien jaar met disruptie te maken krijgen.

Diana McKenzie, CIO van cloudapplicatieleverancier Workday, is het niet met dat "provocerende standpunt" eens dat de cloud zal verdwijnen. Ze zegt dat het naast de edge zal doorleven. Als voorbeeld noemt McKenzie dat bedrijven de data die vanaf de edge-apparaten komt zullen onderbrengen in de cloud voor analyse en inzicht in nieuwe zakelijke kansen.

"Ik kan me niet voorstellen dat er ooit geen plek meer zal zijn voor cloud computing", zegt McKenzie. "De uitdaging voor ons als CIO's is om het te blijven zien als één geheel en niet als of dit, of dat. Zo zwart-wit zal het niet zijn. De volgende uitdaging is natuurlijk hoe je dat gaat ontwerpen en onderbrengen in een architectuur."

