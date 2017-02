Google komt met Cloud Search voor zakelijke markt

Cloud Search is een nieuwe dienst die gebruikers in staat stelt content te vinden vanuit hun bedrijfsmail, cloudopslag en directory. Vanuit die laatste bron kunnen de gebruikers dan niet alleen de contactgegevens van hun collega's vinden, maar tevens informatie over gedeelde bestanden en agendagegevens. Cloud Search wil daarnaast gebruikers proactief helpen in de toegang tot informatie die ze op dat moment nodig hebben.

Als gebruikers inloggen op Cloud Search, via de desktop of op een Android-apparaat, worden ze begroet door 'assistentiekaarten', die verwijzen naar belangrijke bestanden. Die kaarten moeten gebruikersbestanden laten zien die relevant zijn voor gebeurtenissen die in hun kalender staan, of die aandacht verdienen vanwege aanpassingen die onlangs zijn gemaakt.

Cloud Search werd vorig jaar aangekondigd als Springboard, tegelijkertijd met de vernieuwde Google Sites. Het bedrijf bouwt meer tools en features als Cloud Search die aantrekkelijker moeten zijn voor grotere ondernemingen.

De dienst moet bedrijven die G Suite gebruiken verleiden meer data en workflows over te zetten, volgens Whit Andrews, vicepresident van Gartner. Door het samenbrengen van agenda-items, data en informatie vanaf de directory zou Google Search kunnen helpen om bedrijven te overtuigen bijvoorbeeld de data uit de Exchange-agenda over te hevelen naar Google Calendar.

"Het brengt de Google-producten bi elkaar op een wijze dat erg aantrekkelijk is voor iemand die durft te experimenteren met manieren om de productiviteit te vergroten", zegt Andrews.

Cloud Search komt volgende week naar de eerste klanten van G Suite Business en Enterprise, en gaat niets extra's kosten. Het komt beschikbaar in 28 talen. De dienst komt direct beschikbaar voor die klanten die onderdeel zijn van de het snelle release-programma van Google. Klanten die hebben gekozen om updates later te krijgen, zullen even moeten wachten.

[Lees ook: Waarom Microsoft nog steeds Google verslaat]

Gebruikers zullen alleen bestanden zien in Cloud Search die ze mogen zien, gebaseerd op de deelpermissies die aan die bestanden hangen. Op die manier zou bijvoorbeeld iemand van het marketingteam geen bestanden kunnen inzien van personeelszaken.

De dienst is nu nog zo ontworpen dat ze alleen werkt met bestanden die opgeslagen zijn in Googles cloud, maar het bedrijf werkt eraan om Cloud Search te laten samenwerken met andere aanbieders. Een dergelijke update is uitermate belangrijk, zegt Andrews.

Box lijkt op het gebied van die integratie zowel een medestander als een sterke concurrent. Dat bedrijf kondigde vorig jaar aan dat het met Google werkt aan de opslag van bestanden uit Google Docs, Sheet en Slides binnen de Box-accounts van mensen.

Google Cloud Product Manager Brent VerWeyst verwees deze week naar die mededeling van Box bij zijn opmerkingen over verdere integratie met andere diensten.

De nieuwe dienst bouwt verder op de ervaringen die Google heeft op het doorzoekbaar maken van bedrijfsdata. Het eerste product voor bedrijven was immers de Search Appliance, die door klanten kon worden geïnstalleerd in hun datacenter zodat ze Googles zoekmogelijkheden konden loslaten op hun bedrijfsdata.

Dat product kwam in 2002 op de markt, en het bedrijf vertelde vorig jaar aan partners dat de ondersteuning hiervoor in 2019 wordt beëindigd. Google heeft nog geen vervangend product voor het zoeken naar bestanden die on-premises staan, en het is onduidelijk of het bedrijf er mee komt.

Ryan Tabone, directeur productmanagement bij Google, zei vorig jaar dat het bedrijf onderzocht hoe het product, toen nog met de werknaam Springboard, kon worden uitgebreid met het zoeken naar bestanden die opgeslagen zijn in het eigen datacenter van een bedrijf. Maar Google heeft geen nieuwe informatie gegeven over hoe zij daar nu over denken.

Andrews zegt dat Google niet noodzakelijk de functionaliteit van Cloud Search hoeft uit te breiden naar opslag die on-premises staat, maar als dat gebeurt kan het nuttig zijn voor een groep klanten die nog steeds bestanden opslaan in hun eigen datacenters.

[Lees ook: Delve is misschien een beetje eng]

"Het hangt er een beetje vanaf of Google klanten wil die spullen in hun eigen omgeving hebben, wat overigens vrijwel iedereen nog doet. Dus als Google wel dergelijke klanten wil, zal het moeten kijken naar een vorm waarbij ook die data doorzoekbaar is."

Wat interessant is om te zien is hoe Cloud Search zich zal ontwikkelen naast Microsoft Delve, dat bedoeld is voor de Office 365-gebruikers, dat ongeveer hetzelfde doet als Cloud Search. Google en Microsoft zijn verwikkeld in een felle strijd in de zakelijke markt voor productiviteittools.