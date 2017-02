Waarom Microsoft nog steeds Google verslaat

Een van de grootste belemmeringen die Google tegenkomt in het bereiken van een groter zakelijk publiek is simpelweg het feit dat de producten die het aanbiedt niet identiek zijn aan Word, Excel, PowerPoint, Outlook en andere apps binnen Microsoft Office, zegt onderzoeksanalist Joe Mariano van Gartner.

"Bedrijven zijn - zo voelt het - al sinds het begin der tijden geworteld in de Microsoft-stack", zegt Mariano. "Ze hebben moeite om daar afscheid van te nemen, vooral omdat ze er veel in hebben geïnvesteerd, via op maat gemaakte aanpassingen of in het gebruik van de tools."

Office is al tientallen jaren dominant in de zakelijke markt voor productiviteitspakketten, met Word, Excel, PowerPoint en Outlook als belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk van veel mensen. Google heeft een pittige klus voor zich als het die applicaties wil vervangen.

Niet dat het dat niet probeert: onder leiding van Diane Greene, de vicepresident van Google Cloud, hebben de producten een aantal veranderingen ondergaan, met frisse nieuwe aantrekkingskracht voor grotere ondernemingen.

Dat ging gepaard met het nieuwe Google Sites, dat is gebouwd om beter te concurreren met Microsofts documentenmanagement- en opslagsysteem SharePoint, en de dienst Springboard die werknemers moet helpen in het vinden van de bestanden die ze nodig hebben. In het afgelopen jaar maakte Greene bekend dat het bedrijf een consultancygroep opzet die meer inzicht moet verschaffen in de behoefte bij bedrijven in het gebruik van de producten.

Google kondigde onlangs aan dat nu 3 miljoen organisaties betalen voor het gebruik van G Suite, waar dat aantal eind 2015 nog op 2 miljoen stond. Dat is een solide groei voor Google, maar veel van die uitbreiding kwam uit het MKB, en niet van grootverbruikers.

Peter Yared, de CTO van Sapho, zegt dat hij nauwelijks G Suite tegenkomt bij de bedrijven die hij als klant heeft.

"Kijk, we komen nooit Slack tegen, en we komen nooit G Suite tegen", zegt hij. "Dat zijn toch echt dingen voor een klein gedeelte van de MKB-markt."

Sapho verkoopt een dienst die bedrijven in staat stelt hun losse - en vaak verouderde - bestandssystemen aan elkaar te knopen om snelheid in de productiviteit van werknemers te krijgen. Zijn klanten zijn precies de soort ondernemingen die Google probeert te verleiden.

Natuurlijk zijn er grotere ondernemingen te vinden die wel in het diepe zijn gesprongen. Telus International, een dochteronderneming van het Canadese telecombedrijf, heeft momenteel 25.000 werknemers die G Suite gebruiken. Het bedrijf migreerde vier jaar geleden naar Google's productiviteitspakket en heeft ervan geen spijt, zegt Michael Ringman, zijn CIO.

Op het moment van de migratie had Telius International diverse systemen voor productiviteit en samenwerking. Daarin waren de on premises versies van Microsoft Office dominant op de vele kantoren die het bedrijf had. Het vergde veel werk om de verandering naar Google te begeleiden, zegt Ringman, maar het resultaat was positief.

"We zien nu een betere samenwerking, betere communicatie en eerlijk gezegd ook een grotere betrokkenheid bij het personeel", zegt hij. "We meten de mate van betrokkenheid en zien de scores daarin verbeteren, die we direct en indirect kunnen toeschrijven aan het gebruik van Google G Suite."

Bedrijven bouwen complete workflows om Office-producten heen, en gebruiken vaak macro's om onderdelen te automatiseren, zegt Patrick Moorhead, analist bij Moor Insights and Strategy. Dergelijk diepgaand gebruik van sommige features kan eveneens een overstap naar G Suite hinderen.

"Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf veel gebruik maakt van spreadsheets in het managen van de organisatie en daar in de loop der tijd veel automatisering via macro's in heeft gestopt. Dat is een factor, en ik kan niet simpelweg G Suite diezelfde macro's werkend krijgen", zegt hij. "G Suite is in de cloud geboren, Office 365 zag het licht op de desktop. Dus als je dingen hebt die erg goed op de desktop werken, zoals macro's, dan betekent dat een gesloten deur voor G Suite."

Dat is een probleem waaraan de engineers van Google hard werken, volgens Prabhakar Raghavan, vicepresident of engineering bij het bedrijf. Maar, hij zegt dat het een uitdaging is omdat macro's nu eenmaal zijn gebouwd voor clientsoftware, dat dus op de computer van een gebruiker draait en niet binnen een webapp.

"Onze bedoeling is niet om af te stappen van 100 procent cloud en gaan rommelen met een soort hybride omgeving. Onze missie blijft de cloud", zegt hij. "En dus is de uitdaging waarvoor mijn engineers voor staan, hoe dit geheel in de cloud beschikbaar te krijgen, een hybride ervaring te creëren zonder dat je een hybride omgeving creëert."

Degenen bij Telus International die nog steeds macro's nodig hebben of andere specifieke functionaliteit in Microsoft Office kunnen daar nog steeds gebruik van maken omdat het bedrijf nog licenties bezit. Mochten medewerkers die nu op een Chromebook werken een traditionele desktopomgeving nodig hebben, gebruikt het bedrijf daarvoor virtuele desktops.

