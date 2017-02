Betere databeveiliging start en eindigt met de cloud

Na 10 jaar cloudcomputing is het nieuwe er wel vanaf, zo vinden wij, en Gartner ook. Nu we het tweede decennium ingaan moeten we maar eens af van die koudwatervrees en afscheid nemen van onze eigen datacenters en on-premise technologie. Degene die nu nog aankomt met een plan voor software-installaties op de eigen servers verdient het om meewarig te worden aangekeken. De benaming 'conservatief' is nog te vriendelijk.

Volgens Gartner zal tegen het jaar 2020 binnen de commerciële kant van bedrijven de verwachting zijn dat nieuwe IT-initiatieven cloudgebaseerd zijn. Mocht daarvan worden afgeweken, zal IT daar een enorm goede reden voor moeten hebben, zegt Mitchell Smith van het analistenbureau. "We gaan naar een all-cloud toekomst, en alles wat daarvan afwijkt moet diep worden verantwoord."

Dat is vooral belangrijk omdat toekomstige innovaties zich voornamelijk in en met de cloud afspelen, vooral ook omdat leveranciers in hun productontwerp daarin prioriteit geven. Sommige technologieën en diensten zullen in toenemende mate alleen via de cloud beschikbaar zijn. Dat geldt volgens Gartner ook voor innovaties in het Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

Bedrijven die te maken hebben met hindernissen in het gebruik van de cloud, bijvoorbeeld door te weinig vaardigheden en kennis, of zelfs geld om te investeren, krijgen het moeilijk in de concurrentiestrijd omdat andere bedrijven in dezelfde markt sneller kunnen reageren op de buitenwereld.

Het merendeel van de bedrijven dat nu al volop bezig is met de cloud, zal in 2021 een all-in cloudstrategie hebben, zegt Gartner verder. "Een dergelijke strategie houdt geen 'lift and shift' in hetgeen je nu in je datacenter hebt staan te vervangen door SaaS, maar een volledig nieuwe houding in cloudcomputing", zegt Smith, die eraan toevoegt dat een all-in strategie meer impact heeft op IT dan een cloud-first of cloud-only strategie.

Inmiddels zijn belangrijke obstakels als bijvoorbeeld de beveiliging steeds minder aanwezig. In tegendeel zelfs, Gartner zegt dat de cloud wellicht de veiligste plek is geworden.

"Over cloudbeveiliging bestaan nog veel denkbeeldige zorgen", zegt Jay Heiser, onderzoeken bij Gartner. Hij zegt dat tegen 2020 workloads in de publieke cloudinfrastructuur (IaaS) minimaal 60 procent minder beveiligingsincidenten zal kennen dan workloads in traditionele datacenters. De manier waarop grote cloudaanbieders security regelen is net als goed of zelfs beter dan de meeste bedrijfsdatacenters dat hebben geregeld, concludeert Gartner, en dat betekent dat het geen drempel meer hoeft te zijn om all-in te gaan in de cloud.

Maar dat betekent nog niet dat on-premises workloads simpelweg naar de cloud kunnen verhuizen, waarschuwt het analistenbureau. IT-organisaties moeten dan wel goed gebruik maken van de programmatische infrastructuur van IaaS. Het zoveel mogelijk automatiseren van processen sluit menselijke fouten uit - en daarmee de grootste kansen op succesvolle aanvallen. Dergelijke procesautomatisering zou ook in bedrijfsdatacenters kunnen plaatshebben, maar die missen de programmatische infrastructuur die daarvoor nodig is, zegt Gartner.

Een andere voorspelling, en wat dichter bij huis, is dat tegen 2018 zestig procent van de bedrijven die de juiste visuele en controletools inzetten in de cloud hun beveiligingsfouten met een derde zien teruglopen. Daarbij gaat het om aan de ene kant gebruikers alleen maar toegang te geven tot de informatie die ze nodig hebben en aan de andere kant te zorgen dat je alles weet over "wie, wat, wanneer, waar". Die visuele volg- en terugspeelmogelijkheden zijn standaard aanwezig in de clouds van de grote aanbieders.

Daarom, zo is het advies van Gartner, moeten bedrijven hun cloudstrategie niet (alleen) laten afhangen van hun developers, maar hun teams in infrastructuur en operations (I&O) opleiden en meenemen in een nieuwe aanpak in het beschermen van informatie, waarin oude beveiligingsgewoonten en -ontwerpen niet meer werken. De native tools van cloudaanbieders kunnen daarin de beveiliging van je informatie sterk verbeteren.