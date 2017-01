IT begrijpt niets van digitale transformatie

In tegenstelling tot veelal wordt aangenomen en ook wordt gesuggereerd in enorm veel artikelen, blogposts en white papers, verzet de IT-community (inclusief leveranciers, consultants en opinieleiders) zich fel tegen die verandering en houdt het vast aan het oude geloof dat IT-tools elk zakelijk probleem en uitdaging kunnen verhelpen.

Die redenering gaat niet meer op in de hedendaagse digitale concurrerende context. Steeds meer mensen geloven dat het IT-denken van vandaag zich moet ontwikkelen en concreet rekening moet houden met de visies en verwachtingen van de business.

Wat er gebeurt is dit: de snelle toename van het aantal startups en innovatieve digitale diensten (zoals bijvoorbeeld IoT-applicaties) dwingen de leiders van business units naar meer innovatie, marktreactie en snelheid in het benutten van omzetkansen om de concurrentie aan te kunnen gaan en om de voortdurende disruptiegolven te overleven. Ze zijn van mening dat flexibele en agile omgevingen hen kunnen helpen in die uitdagingen.

Maar flexibiliteit en agile bereik je niet door alleen maar meer tools in te zetten, maar je zal proactief de organisatorische en operationele disfuncties in de organisatie moeten elimineren, want die staan in de weg.

In analogie: het is niet zo dat bijvoorbeeld Toni Morrison Microsoft Word heeft gebruikt om haar novelle te schrijven waardoor ze de Nobelprijs heeft gewonnen. Het is eerder omdat ze haar menselijke eigenschappen gebruikte, namelijk creativiteit, verbeelding, doorzettingskracht, motivatie, denken, visie en meer van dat.

Het IT-denken moet zich ontwikkelen en het bewezen feit erkennen dat bedrijven organisatorische effectiviteit en technologische efficiëntie moeten combineren om te groeien en te floreren in de digitale wereld

Dat denken is prominent aanwezig aan de business-kant maar wordt compleet genegeerd door de IT-community. Niettemin heeft een toenemend aantal visionairs, waarvan het werk en publicaties het verdienen om bekender te zijn, IT-leiders daar allang al op gewezen. Joe McKendrick is daar een van.

McKendricks artikel "Cloud and Business Transformation: This Time, It's Different" trok mijn aandacht naar zijn visie uit 2012. Het legt verbanden tussen cloudcomputing, organisatorische disruptie en zakelijke transformatie en bevestigde mijn twijfels over hoe de Big 4, de grootste consultantsfirma's ter wereld, de cloudtransformatie aanpakten.

McKendrick is een schrijver, onafhankelijk onderzoeker en spreker die op zoek is naar innovatie, trends in IT en markttrends. Hij publiceert regelmatig in Forbes en ZDNet. Hij wordt gelezen door honderdduizenden mensen die terecht vinden dat hij de relevantste visionair is op het gebied van cloud.

Zijn lezers en volgers prijzen zijn denken, dat steeds maar weer zoekt naar overeenstemming tussen IT en de kernverwachtingen van de business. "Maar IT is slechts een klein onderdeel in het hele cloudverhaal. Een groter verhaal komt vanuit de business. Want we gaan de volgende fase in met cloudcomputing en die fase gaat alleen maar over de business. Maar dat is tevens ook de moeilijkste fase", zegt hij in het Forbes-artikel "Cloud Computing's Second Act is All Business". CIO's zouden deze wijze woorden stevig in hun oren moeten knopen als ze nog willen meepraten over de zakelijke strategie van hun bedrijf.

De wekelijkse artikelen en blogposts van McKendrick spelen een centrale rol in de opkomst van het nieuwe IT-denken waar zoveel behoefte aan is bij de business.

In "Cloud Computing's Second Act is All Business", zegt hij: "De business begint pas nu te begrijpen wat de voordelen van cloud zijn, buiten IT-efficiëntie." Hij vervolgt met: "In de volgende fase van de cloud verschuift de nadruk naar de waarde van de cloud als bedrijfsoplossing" en hij onderstreept de impact van technologie op de organisatorische effectiviteit van bedrijven. "De cloud helpt in het reorganiseren van bedrijven, van hiërarchie naar netwerk. In plaats van de bekende hiërarchie heeft de netwerkstructuur groepen nodig, of teams, of specialisten en experts die beschreven worden aan de hand van hun eigen skillset en de relaties en contacten die ze hebben met andere groepen in het bedrijf." Hij sluit af met: "Organisaties functioneren als zelfsturende teams, en cloud biedt de mogelijkheid elke en alle resources te op zijn plaats te hebben zonder dat er behoefte is aan besluiten van bovenaf vanuit een centraal gezag."

In een ander Forbes-artikel, "The Elusive Mystique of the Digital Enterprise", waarschuwt hij ons ervoor dat "iedereen praat over digital, maar er is geen consensus over hoe een digitale organisatie er nu werkelijk moet uitzien. Ook is het niet duidelijk wat de te behalen voordelen zijn." En dan zegt hij dat hij verrast is dat "ergens onderweg is er iets mis gegaan. Iedereen koopt zich in deze nieuwe digitale religie, zonder enig voorbehoud, zonder werkelijk te begrijpen wat dit paradijs nu eigenlijk is."

Ten slotte slaat hij de spijker op zijn kop. "Wat er gebeurt is dat digitale technologie op de bestaande organisatie wordt gelegd, waarbij directe resultaten worden verwacht. Maar oude verkalkte processen en denkwijzes krijgen hoogstens een digitale loopkruk mee. Wellicht is het zelfs dat de meest accurate beschrijving van de digitale onderneming komt van 30 jaar geleden, toen managementgoeroe en schrijver Peter Drucker het had over de opkomst van automatisering en systeemprocessen, maar wel wist dat de enige manier waarop technologie succesvol kan worden ingezet is als de kracht en het innovatieve vermogen van het individu vrij wordt gemaakt. Het verouderde management uit het industriële tijdperk moest verdwijnen. Informatie werd het nieuwe commodity en het vergde gemotiveerde kenniswerkers om daar waarde uit te wringen. Teamwerk en samenwerking - en niet command and control - zou voordelen brengen aan de online organisatie."

Druk bezig met de waan van de dag en overweldigd door de enorme IT-innovaties missen IT-leiders inzicht en hebben ze een nieuwe soort IT-strateeg nodig: de visionaire denker.

En in de cloudmarkt is Joe McKendrick de beste.